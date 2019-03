BLIR TROLIG TVEDTS ARVTAGER: Sven Mollekleiv, her under en debatt på idrettshøyskolen tidligere i vinter. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kilder til VG: Mollekleiv innstilles som ny idrettspresident

Valgkomiteen i Norges idrettsforbund skal ha bestemt seg for å innstille på at Sven Mollekleiv (64) blir idrettspresident de neste fire årene.

Valgkomiteen offentliggjør først sin innstilling på en pressekonferanse i morgen formiddag. Men kilder forteller VG at valget har falt på Sven Mollekleiv.

Han har sammen med næringslivslederen Berit Kjøll blitt ansett å være en favoritt til vervet som norsk idretts øverste valgte leder.

Mollekleiv var én av seks kandidater til styreledervervet i NIF. Én av de andre var sittende president, Tom Tvedt. Han har uttrykt ønske om å fortsette i jobben. Om Tvedt nå velger å kaste kortene, eller om han stiller som motkandidat på idrettstinget på Lillehammer i slutten av mai, er ikke kjent.

Kjøll ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. En annen kandidat, Geir Lippestad, sier han ikke er kjent med innstillingen.

– Valgkomiteen har gitt uttrykk for at de ønsker en president i en fulltidsstilling. Jeg ønsker å fortsette i mitt virke som advokat, og er i lys av det ikke veldig skuffet, sier Lippestad til VG.

Sven Mollekleiv, som ikke har besvart VGs henvendelser, har bred bakgrunn som frivillig i norsk idrett: Han har hovedfag fra Norges idrettshøgskole, der han også har vært styremedlem. Han har vært trener for både jente- og guttelag i barnefotballen, samt for KFUM og Slemmestad på seniornivå. Han var styreleder i Vålerenga da klubben ble seriemester i 2005.

Mollekleiv var også manager på det norske ishockeylandslaget ved opprykket til A-VM i 1989, og har jobbet med marked og mediene i fotballforbundet, der han også leder etisk komité. I tillegg har han jobbet som informasjons- og utviklingssjef i idrettsforbundet.

Mest kjent for folk flest er han likevel som tidligere generalsekretær og president i Norges Røde Kors gjennom mange år.

Mollekleiv pekte tidlig på behovet for å gjenreise tilliten til Norges idrettsforbund da han lanserte sitt eget kandidatur i VG. Den såkalte åpenhetsdebatten, som ble initiert i VG for tre år siden, er bakteppe for det han mener er et tillitsproblem på toppen i norsk idrett.

Mollekleiv har også åpnet for å kutte betydelig i presidentlønnen dersom han faktisk blir valgt på idrettstinget.

På morgendagens pressekonferanse på Ullevaal stadion vil valgkomiteen også offentliggjøre hvem de innstiller til de andre plassene i det kommende idrettsstyret. Anne-Berit Figenschau, som var én av to som tidlig markerte uenighet med Tom Tvedt i åpenhetsdebatten, har sagt at hun ikke ønsker gjenvalg.

Publisert: 28.03.19 kl. 16:51