SKREMT: Maren Lundby var skrekkslagen etter dramatiske fallet. Her fra Raw Air i Holmenkollen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lundby skremt etter dramatisk fall: – Jeg var livredd

Maren Lundby (24) fryktet det verste da hun mistet fotfestet, skled ned hele ovarennet i Lysgårdsbakken, og landet på en betongkant. Hun unngikk bruddskader, men har kraftig forslått kneet.

Hendelsen skjedde da Lundby skulle flytte bommen et par avsatser under trening på Lillehammer.

– Jeg tenkte det verste. Jeg ble skikkelig skremt. Det er første gang det skjer, men jeg var livredd, forteller Lundby til VG.

Lundby forsøkte å klarte over til andre siden av tilløpet da fotfestet glapp. Regnet gjorde at hun fikk høy fart nedover bakken.

– Det gled fryktelig bra nedover. Jeg jobbet hardt for å stoppe det, men klarte det akkurat ikke. Så gikk jeg over hoppkanten, og landet på en betongkant, forklarer Lundby om skrekkopplevelsen.

Hun sier det stort sett var polstret i området hvor hun falt ned under hoppkanten, men at hun var uheldig og traff det lille området hvor det ikke var polstret.

– Jeg var litt sint etterpå. Jeg merket at så godt at det kunne gått galt, og var skikkelig skrekkslagen, sier Lundby.

Lundby fikk hjernerystelse og et kraftig forslått kne, men unngikk bruddskadet i fallet. Selv sier hun at hun hadde en liten dose flaks. Nå venter svar på MR-undersøkelsen for å avkrefte andre skader.

– Jeg vet at det er en risikoidrett jeg driver med, og at det kan gå galt. Jeg blir ikke overrasket når sånne ting skjer, men du får det litt mer svart på hvitt, at det kan gå galt. Jeg får bare prøve å lære av det, slår Lundby fast.

Hun forteller at svaret på MR-undersøkelsen vil komme i løpet av dagen, men tror selv ikke det er noe galt, uten at hun vil ta seieren på forskudd helt enda.

– Får vondt i magen

Sportssjef Clas Brede Bråthen er lettet over at Lundby unnslapp bruddskader, i en situasjon hvor alt som kunne gå galt, gikk galt.

– Jeg har sett og hørt mye, men jeg aldri sett at så mange ting går galt samtidig. Forhåpentligvis er ikke er verre enn det ser ut til å være. Det er mange elementer som slår inn på en gang, som gjør at det blir en hendelse hvor de som er tett på får veldig vondt i magen, sier Bråthen til VG.

Hendelsen er ikke den første smellen Lundby har fått i år. Tidligere i sommer tok hun nesten salto i luften under et treningshopp, og gikk rett i bakken. Lundby kom seg også unna det fallet uten store skader.

Se fallet under:

24-åringen hadde en ny drømmesesong i fjor, etter et OL-gull i 2018. Hun vant verdenscupen sammenlagt, etter 12 individuelle seire. I tillegg gikk hun til topps i Raw Air, og reiste hjem fra VM med individuelt gull og to bronsemedaljer i lagkonkurranser.

Men årets forsesong har åpenbart ikke vært uten problemer. Likevel sier hun at hun ikke er bekymret for at uhellene skal bli til frykt neste sesong.

– Så lenge jeg kommer meg i gang på trening relativt kjapt, så tror jeg dette skal gå fint, sier Lundby.

Her gikk det nesten galt for hopperen Andreas Stjernen:

