DEN GULE HORDE: Geir André Herrem feirer scoring med Bodø/Glimt-supporterne under kampen mot Ranheim midt i juli. Glimt vant 5–1. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Glimt i gullkamp langt unna å fylle Aspymra: – Kjempeskuffende

Gullkamp betyr ikke folkefest i Bodø. Så langt har i snitt 3300 møtt opp på Aspmyra for å se Bodø/Glimt spille denne sesongen. Det er flere tusen færre enn i 2008 - da de endte på 4. plass.

Det er plass til drøyt 5000 tilskuere på Aspmyra. Leder i supporterklubben Den Gule Horde Erik Baalmann har problemer med å forstå at bodøværingene lar 1700 plasser stå tomme når de kjemper om seriegull.

– Det er akkurat som om folk ikke tror på det. Men nå begynner selv ekspertene å si at vi kan ta gull, sier Baalmann til VG.

Molde overtok tabelltoppen på bedre målforskjell etter at Bodø/Glimt spilte uavgjort med Sarpsborg mandag. Begge lag har 39 poeng. Det er 12 serierunder igjen.

– Jeg er på Aspmyra hver gang. Hvorfor bodøfolket ikke kommer når Glimt presterer landets beste fotball er et mysterium. Du får ikke bedre underholdning, men du får hjerteproblemer også, sier Baalmann og legger til:

– Det er kjempeskuffende at det ikke kommer flere på kamp.

Ulrik Saltnes satte inn scoringen som reddet ett poeng for Bodø/Glimt mot Sarpsborg i forrige serierunde:

Frode Thomassen er daglig leder i Bodø/Glimt. Han opplever at bodøfolket er entusiatiske.

– Begge langsidene tar tilsammen 3600. På kortsiden er det ikke tak, så det er litt vanskelig å selge ut. Deler av stadion er modernisert, og noe trenger en oppjustering, sier Thomassen.

Publikumstallet har gått opp med 300–400 solgte billetter pr. kamp sammenlignet med i fjor. Men de er langt unna tilskueretallene fra 2008, da Glimt endte på 4. plass.

FØLER BEGEISTRINGEN: Daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen forteller at byen er ekstra gul om dagen, selv om folk ikke fyller stadion på kampdagene. Her etter en kamp i mars i fjor. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

– Da var det 5000–6000 på kamp i snitt, stadion hadde større kapasitet og kunne ta over 7000 tilskuere, sier Thomassen.

Kommende mandag kommer Vålerenga til Bodø.

– Det kunne vært 1000 tilskuere til på hjemmekampene våre. Jeg håper vi fyller stadion i sluttfasen, sier Thomassen.

Bodø og Skien kommune har cirka like mange innbyggere med omlag 50.000 mennesker. Økonomisjef i Odd, Martin Dalin, forteller at klubben på de ti første hjemmekampene har hatt et snitt på 5703 tilskuere, rundt 2500 flere enn Bodø/Glimt.

Baalmann ser ingen grunn til at folk i Telemark skal ha lettere for å komme seg på stadion enn i nord. Han mener klubben har gjort det de kan for å dra folk til stadion.

– Det er bedre stemning med 5000 enn 3000. Jeg står midt i den gule gjengen. Resten er flinke til å være med. Det er mer trøkk i det siste enn tidligere. Men nå må folk komme seg ut av TV-stolen. Når vi fryser ballene av oss på kamp vår og høst, så må vi bare hoppe mer, sier Baalmann.

Siste hjemmekamp for Glimt er mot Kristiansund 24. november. Bodø-klubben avslutter sesongen borte mot Molde 1. desember.

