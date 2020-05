Raja roses for ny krisepakke: Gir én milliard til idrett og frivillighet

KULTURDEPARTEMENTET (VG) Kulturminister Abid Raja (V) lytter til ønskene fra idretten, og legger én milliard kroner på bordet i kompensasjon for blant annet tapt kiosksalg og parkeringsinntekter. Nå vanker det ros fra tidligere kritiker Jan Bøhler (Ap).

Det avslørte statsråden da han holdt pressekonferanse i Grubbegata i Oslo i ettermiddag.

– Kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett traff ikke godt. Nå er justeringen klar, innledet Abid Raja like etter klokken 14.

Deretter fortsatte han:

– Vi åpner nå opp for en kompensasjon opp til 70 prosent av tapte inntekter for loppemarkeder, basarer, utleie av bygg, kiosksalg og parkering. Ordningen blir på litt over en milliard kroner for tre måneder og har tilbakevirkende kraft. Den gjelder fra 12. mars til 15 juni, sa han.

– Jeg tror mange klubber og idrettslag får mer forutsigbarhet med dette, sier Raja.

– Hvor trygg er du på at denne ordningen treffer bredere enn den første?

– Jeg er veldig trygg på at den treffer bedre, sier Raja til VG - og ramser opp hvem han har hatt møter med den siste tiden.

Det inkluderer blant annet breddeidretten, understreker kulturministeren.

– Er det noe du har blitt bedt om å få inn i pakken fra idrettens side, men som ikke er inne i pakken i denne omgang?

– For breddeidretten sin del, så er alt med. Når det gjelder toppfotballen, så vil de starte opp serien sin fra 16. juni. Denne ordningen løper fra 12. mars og til 15. juni. På tirsdag, om tre dager, vil vi overfor Stortinget meddele hva vi tenker å gjøre for perioden 15. juni og fremover.

Raja la opprinnelig frem en krisepakke til idrett og frivillighet på 600 millioner kroner. Dette skulle dekke tapte arrangementsinntekter - i stor grad billettinntekter - for perioden mars og april.

Pakken høstet tidlig kritikk fordi den ikke inkluderte tapt kiosksalg og parkeringsinntekter, samt at den nedre grensen for å søke var satt til 25.000 kroner.

Det siste gjorde at en rekke mindre idrettslag ble ekskludert fra ordningen.

– Hva skjer med beløpsgrensen på 25.000 kroner: En del mente den var for høy?

– Det skjønner jeg veldig godt. Den forrige ordningen gjaldt bare for billett-inntektsbortfall. Det var ikke så mange som kom inn under ordningen. Men jeg har god tro på at mange av dem søkte og ikke kom inn under den forrige ordningen, nå kommer inn under den nye ordningen og at de dokumenterer at de har større bortfall enn 25.000 kroner på tre måneder, sier Raja til VG i dag.

Da den forrige søknadsfristen hadde gått ut, viste det seg at norske idrettslag og idrettsarrangementer kun hadde søkt om 264 millioner kroner i denne pakken.

Raja åpnet da for å justere fremtidige pakker. Det er denne justeringen han presenterte i dag. Og nå er Arbeiderpartiets Jan Bøhler langt mer positiv enn han var for kort tid siden:

– Jeg sa til VG 22. april at den forrige krisepakken var en skivebom fordi breddeidretten ikke kunne få dekket noe av det som er avgjørende for vår økonomi. Da er det også fair play å gi honnør til statsråden når han kommer med en ny krisepakke som skal kompensere tapte inntekter fra loppemarkeder, basarer, utleie av lokaler, kiosksalg, parkering, mm. Jeg regner med at dette også vil gjelde tapte trenings- og deltakeravgifter og lignende. Noe gjenstår, som tap av sponsing, men dette er er stort skritt framover! mener Grorud-styremedlemmet og stortingspolitikeren.

Tapte sponsorpenger er fortsatt ikke en del av regjeringens krisetiltak for idretten. Flere fotballedere ba nylig om dette, noe Raja avviste.

