PÅ TOPP INTERNASJONALT: 11 år gamle Rayssa Mendez Leal har gjort seg bemerket verden rundt for sine triks på skateboard. Her har hun mottatt prisen for 3. plass i «World Tour» i London i mai. Foto: John Walton / PA Wire

Kulturdepartementet: Nei til barn i X Games Norge

11 år gamle Rayssa Leal er klar for X Games Norge i august. Men skateboard-fenomenet fra Brasil får ikke delta neste år etter at Kulturdepartementet nå vil pålegge den private norske arrangøren å følge Norges idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.

Det forteller Henning Andersen til VG.

Han er daglig leder for firmaet som organiserer X Games i Norge. Det skal arrangeres i Telenor Arena 31. august, med motor X, ski, skateboard og snowboard på programmet. Brasilianske Rayssa Mendez Leal (født 4. januar 2008) er invitert, og hun vil komme for å delta i neste års OL-gren skateboard.

Det var Aftenposten som første gang skrev om saken forrige måned.

Da ble det påpekt at Norges idrettsforbund ikke kunne stoppe Rayssa Leal fra å delta i den norske utgaven av X Games, som er eid av det amerikanske Disney-konsernets ESPN.

Det såkalte actionsport-evenementet arrangeres ikke av et særforbund i Norges idrettsforbund (NIF), og det er derfor ikke underlagt NIFs regler om barns deltagelse i idretten. Det vil si «barneidrettsbestemmelsene». De stopper barn under 13 år fra å konkurrere internasjonalt.

Men tre uker etter at saken ble kjent, har Kulturdepartementet grepet inn.

I et brev til Henning Andersens firma Sahr datert 4. juli, skriver Kulturdepartementet at X Games Norge fra 2020 må følge de norske reglene om barns deltagelse i idretten. Departementet yter i år X Games Norge et tilskudd på 18 millioner.

«Departementet registrerer at SAHR i forbindelse med 2019-arrangementet har valgt å ikke håndheve en nedre aldersgrense for deltagelse. Det varsles med dette at departementet ved eventuelt fremtidige tilskudd vil forutsette ar arrangementet opprettholder rammer for konkurranser tilsvarende idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett», står det i brevet fra Kulturdepartementet.

I et tilsvar som VG har fått tilgang til, skriver Henning Andersen at «vi er ikke like glade» for at departementet setter nye betingelser for fremtidige arrangementer uten å ha diskutert saken - det vil si pålegget om å følge barneidrettsbestemmelsene - med dem.

– Vi mener departementet bør reversere beslutningen og invitere oss for å høre hva vi har å si, sier Henning Andersen.

– Vi ser ikke behov for å ha et så rigid regelverk, tilføyer han.

Han påpeker at Den internasjonale olympiske komité (IOC) ikke har en nedre aldersgrense for deltagere i skateboard i OL i Tokyo neste år.

Andersen, som har arrangert X Games og forløperen Arctic Challenge i Norge gjennom mange år, understreker også det faktum at actionsport-vinnerne nasjonalt og internasjonalt i hovedsak er veldig unge.

De fire vinnerne i X Games arrangert på Fornebu i fjor var fra 13 til 18 år gamle. Snowboarder Ståle Sandbech (26) deltok i Arctic Challenge som 12-åring. Det samme gjorde superstjernen Saun White (32).

Rayssa Leal, som har 338.000 følgere på Instagram, skal ha begynt å stå på skateboard da hun var seks år gammel.

Publisert: 08.07.19 kl. 14:03