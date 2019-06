HA DET: Rafael Benitez er ferdig i Newcastle om en uke. Her er han fotografert i mai. Foto: Owen Humphreys / PA Wire

Benitez gir seg i Newcastle

Rafael Benitez (59) gir seg som manager for Newcastle 30. juni. Klubben er skuffet.

Det melder klubben selv.

– Det er med stor skuffelse vi annonserer at vår manager Rafael Benitez forlater Newcastle når kontrakten hans går ut 30. juni 2019, skriver klubben i en pressemelding på egen hjemmeside.

Newcastle endte på 13. plass i Premier League forrige seseong, 53 poeng bak ligavinner Manchester City.

Spanjolen har vært manager for Valencia, Liverpool, Chelsea og Real Madrid for å nevne noen av storklubbene han har hatt ansvar for.

Forhandlingene om en ny avtale for Benitez i Newcastle brøt sammen. Han kom ikke til enighet med eier Mike Ashley.

I går skrev The Sun at 59-åringen ikke ville fornye avtalen med en årslønn på rundt 60 millioner kroner.

Uenigheter om strukturen i klubben og en plan for rekrutteringen skal ha vært ting de ikke ble enige om.

Ifølge The Sun skal Benitez ikke ha vært fornøyd med et tak på 500 millioner kroner, pluss inntekter fra spillersalg, til spillerkjøp.

