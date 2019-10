MÅL: Daouda Bamba scoret i comeback-kampen mot Bodø/Glimt på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

Bamba slår tilbake etter bråket: – Media vil skape mye drama

BERGEN (VG) Etter 1–1-kampen mot Bodø/Glimt snakker Daouda Bamba (24) for første gang ut om bråket som har fulgt ham den siste tiden.

– Jeg var veldig glad for å være tilbake, sier Daouda Bamba til VG etter at han scoret og sikret ett poeng hjemme mot Glimt mandag kveld.

Det var første kamp spissen spilte siden 25.august, da han plantet en albue i ansiktet på Tromsø-kaptein Simen Wangberg og fikk fire kampers karantene.

Se den situasjonen her:

I første kamp tilbake ble han benket mot Molde. Ifølge BA brøt han både før og under den kampen klubbens interne regler, og var derfor ikke med i troppen som møtte Sarpsborg 08 forrige helg.

Samtidig har det kokt rundt spissen etter at BT skrev om det som skal ha vært et basketak med spisskollega Veton Berisha på trening forrige uke.

– Mye har skjedd, men du må bare lære av alt det som skjer. Jeg håper jeg har lært av dette, og jeg håper det ikke vil skje igjen, sier Bamba, som legger til at han føler han hadde full støtte fra lagkameratene i comebacket.

– Media vil skape mye drama

– Hvordan vil du beskrive forholdet til lagkameratene dine nå?

– Jeg har alltid hatt et godt forhold til lagkameratene mine. Alltid. Men media vil skape mye drama. Jeg har alltid hatt et godt forhold til lagkameratene mine, svarer ivorianeren.

– Så det har ikke vært så mye drama som det har sett ut som i media?

– Selvfølgelig ikke.

– Hvordan motiverer du deg under en så lang periode uten kamper og mye utenomsportslig fokus?

– Når du er en profesjonell fotballspiller, må du alltid være motivert. For meg har det ikke noe å si om jeg spiller eller ikke, jeg jobber like hardt uansett. Det har jeg alltid gjort. For meg kommer det naturlig.

Se Bambas comeback-scoring i denne videoen:

– Følelsene tar overhånd

Også Brann-trener Lars Arne Nilsen var glad for å ha Bamba tilbake på banen mot Bodø/Glimt.

– Det var kjekt og han har forhåpentligvis lært. Han har satt seg selv over laget en liten periode, og det går ikke. Men det vet han selv. Han har beklaget og stått på skikkelig. Vi er ferdige med saken og må gå videre, sier Nilsen til VG og fortsetter:

– Han er en som alltid jobber hardt og det er en fin gutt. Følelsene tar overhånd av og til og han må bare lære å håndtere de tingene som dukker opp når ting går litt imot. Det er en flott gutt, en seriøs spiller og en god spiss.

Han er enig med Bamba om at ting har sett verre ut i media enn det egentlig har vært:

– Bråket har vært mest i media, tror jeg. Vi har hatt god stemning i garderoben. Jeg synes guttene har stått samlet selv om vi har hatt store utfordringer de siste to månedene med skader og mye problemer. Guttene har virkelig stått på. Vi har spilt litt kjedelig, men vi har hatt en god grunnmur, sier Nilsen.

Med fire runder igjen ligger Brann på syvendeplass med 37 poeng. Neste runde møter de Vålerenga borte.

Publisert: 28.10.19 kl. 22:33







