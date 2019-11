VARSLER: Adrian Solberg Akselsen informerer om at favoritten i V75-innledningen, S.M.K. Silvousplait, er usikker med voltestart. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Voltestart har vært en liten akilleshæl tidligere

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Sørlandets Travpark lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp







VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Lesja Odin (V75-5) er ubeseiret og jakter sin 23. strake seier. Uten uhell har han en bra sjanse igjen.

Dagens luring

Gogo Hall (V75-6) har ikke hatt marginene på sin side i det siste. Med maks klaff kan han muligens overraske i DNTs høstfinale for 4-årige varmblodshester.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 108 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2268 kroner

LES KUSKEKOMMENTARER PÅ V75-HESTENE HER:

Nye V5-gevinster Klosterskogen 31. okt.

VGs store V5-forslag på 896 kroner ga en utbetaling på 5452 kroner.

V5-treff Biri 27. okt.

Det store V5-forslaget gikk inn med 5 465 kroner.

Super-klaff Forus 22. okt.

Det store V65-forslaget gikk inn med 13 000 kroner, mens det store V5-forslaget utbetalte hele 26 200. Alle Eksperten-lagene i V65 og V5 gikk også inn med tilsvarende utbetalinger.

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

EIRIK HØITOMT: – Løpet er åpent bak S.M.K. Silvousplait. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2140 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Lily's White Sun/Torleif Sør-Reime

Torleif Sør-Reime: - Holder bra form, men møter tøffe konkurrenter. Smyger med i håp om en premie.

2 Daily News/Johan Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen: - Var positiv som toer sist og er på vei opp i form. Var veldig god da hun vant tre løp i sommer. Kan vi få tet for så å slippe til en bra tilleggshest, kan hun hente seg en fin premie og kanskje snuse på siste trippel.

3 Cici Moseby/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Har gått gode løp i dødens i det siste. Det hadde vært spennende å kunne prøve henne i tet. I så fall kan hun greie en trippelplass i et felt med mange gode hester.

4 Charming Boom Bay/S. O. Wassberg

Pål Buer: - Holder fin form. Var bra til seier nest sist og tapte på målfoto etter en bra avslutning sist. Sporet går bra, og hun skal regnes med en bra trippelsjanse med klaff på veien. Vurderes også om løpet garderes litt.

2160 m

5 Delight Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Har gått noen fine løp og er på vei opp i form. Møter noen jeg tror blir tøffe å slå, men regnes med trippelsjanse uten skjær i sjøen.

6 Mira Star M./Magnus Teien Gundersen

Dag-Sveinung Dalen: - Galopperte i siste sving på Klosterskogen sist og gikk glipp av en bra premie. Møter for tøft selskap her. Premie er bra.

7 Katie Mae/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Er rask fra start på volte, så hun kan få fin posisjon tidlig. Løpet er åpent bak S.M.K. Silvousplait, så jeg synes hun er en tidlig gardering.

8 Towanda's Classic/Vidar Hop

Trond Anderssen: - Viste fin fremgang sist. Er bra på sitt beste, men møter tøff motstand. Kan hun være inne blant de fire-fem første er det bra.

2180 m

9 Wilma Leggrowbach/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Har fin form og et bra løp grunnlagsmessig. Men det blir tøft å hente langt tillegg. Kjører etter best mulig premie.

10 S.M.K. Silvousplait/A. S. Akselsen

Adrian S. Akselsen: - Har vunnet fire på rad og er i toppform. 40 meter tillegg er aldri enkelt, og voltestart har vært en liten akilleshæl tidligere. Men jeg tror det går bra og motstanden er riktig. Kan vinne igjen uten uhell fra start eller underveis.

11 Amazing Case/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gjorde et veldig fint løp sist og er i form. Men hun står langt bak. Er hun inne topp fem herfra, er jeg fornøyd.

12 Come Vacation/Pål Buer

Pål Buer: - Tok en bra seier i et «overpacet» løp sist og er i form. Sporet i volten er ikke det beste, men løser hun fra start og det klaffer underveis, er hun ikke borte. Regnes om trippelaktuell og som en strek for de som garderer litt.

ÅSBJØRN TENGSAREID: – Står sjanseartet til, men møter riktig motstand. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2140 m (auto) – Start kl. 15.22

1 Smoke Detector/Johan H. Undem

Haavard Halvorsen: - Gjør sitt første løp for meg. Har en topp stamme, men har ikke fått ut sitt potensiale i Sverige. Trener fint, men skal startes i gang. Målet er at han fungerer og får en fin reise til en premie og poeng.

2 Julia Early/Per Vetle Kals

Ole Fr. Nodeland: - Har form bedre enn raden og er rask fra start. Full distanse er ingen fordel, men får hun det riktige løpet kan hun hente seg en premie.

3 Black Voice/Vidar Tjomsland

Jan Erik Isaksen: - Går gode løp når helsa først er på stell. Den virker å være det nå. Har et fint løp på papiret, men er ikke rask nok til å ta teten. Han har derimot en tung avslutning å by på. Posisjonsklaff er derfor det samme som at han er en av dem som kan vinne.

4 Exploitmyday/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gjør det ofte vanskelig for seg selv med å galoppere, men hun er bra nok til å være langt fremme her. Mulig det blir noen små endringer. En outsider som bør strekes på tre-fire hester.

5 Grace Yoga/Helene G. Forberg

Helene G. Forberg: - Går fine løp, har form og gjør seg ikke bort i det som er et åpent løp. Det er uansett en bra premie det handler om i V75.

6 Dan Mølgård/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Var ikke hardt testet foran løpet sist. Han fungerte fint da og gikk bra. Jeg tror det har gjort ham godt. Troja Face er veldig god, men min er aktuell bak ham.

7 J.T.'s Moneypenny/Joakim Hansen

Joakim Hansen: - Gikk et veldig fint løp som treer i Drammen sist og har bra form. Møter også riktig motstand, men står litt sjanseartet til. Kommer vi ned i en fin posisjon, er hun god nok til å kjempe om en trippelplass. Også aktuell på fire-fem hester.

8 Troja Face/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var veldig bra som treer i Årjäng sist og vant tre strake i sommer. Står sjanseartet til, men møter riktig motstand. Kommer vi ned i en fin, utvendig rygg, er han fort med dem mot mål. En av dem som kan vinne et slikt løp.

9 Gringo Boko/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er en voltekløne, så det ble litt feil sist. Han er bedre bak bilen. Er sikret en fin reise herfra, men det virker som tredjeplassen er målet på forhånd. Han møter to veldig gode.

10 Beenthere Donethat/Geir Mikkelsen

Geir Mikkelsen: - Går gode løp hver gang uten å vinne. Men han har et helt riktig på papiret. Kan være aktuell blant de tre-fire første.

11 Ethiopia River/Torleif Sør-Reime

Torleif Sør-Reime: - Skuffet sist, men var forkjølet og unnskyldt. Kommer ut etter pause og har et veldig fint løp på papiret, men har derfor det dårligste sporet. Det er en fin premie det handler om herfra.

BERNT ØKSNEVAD: – Det skal ikke klusse seg for mye til fra dobbelt tillegg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2140 m (volte) – Start kl. 15.44

1 Lykkje May/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Har avsluttet bra fra tillegg flere ganger i det siste og er i fin form. Står spennende til på strek og er rask fra start. Kan få tet. En fin trippelsjanse og verdt en gardering.

2 Valle Tiril/Øyvind Hegdal

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk et veldig bra løp for meg på hjemmebanen Forus sist. Er ei hoppe som trives bedre på andre baner. Jeg synes hun står litt spennende til. Verdt en gardering.

3 Kap Tilly/Geir Mikkelsen

Hilde M. Håland: - Kommer ut etter halvannen måneds pause med usikker form. Har et bra toppnivå, men varierer i prestasjonene. Gjør hun det hun kan, håper jeg hun er inne blant de fem første. Jeg tror ikke hun vinner.

4 Mine/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Har vært veldig god de siste gangene og tok en sterk seier på bra tid fra tillegg sist. Nå klaffet det meste da, og hun kan være litt opp og ned humørmessig. Står uansett spennende til og er god nok med klaff. En tidlig strek.

5 Glade Tider/Vidar Hop

Eirik Høitomt: - Var tett i halsen og unnskyldt sist. Var veldig god nest sist. Tøft å forlange seier, men løpet hun gjorde nest sist var sterkt, at hun kan være med langt fremme.

2160 m

6 Myhreng Brage/Lars Anvar Kolle

Jenny Thygesen: - Går greie løp, men er best på sprint. Han får et fint løp herfra og henger med til en premie.

7 Tante Ragnhild/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Har ikke den samme gode formen hun hadde. Møter også mange tøffe konkurrenter. Smyg til premie som gjelder.

8 Arvesølv/Åsbjørn Tengsareid

Merete Viksås: - Har mye bedre form enn det raden forteller. Har hatt mye utur i det siste og er like god som Stumne Fyr. Klaffer det underveis fra tillegg, kjemper hun høyt oppe. Møter to-tre veldig bra, men er verdt en gardering.

9 Stumne Fyr/Eirik Høitomt

Merete Viksås: - Har gått noen toppløp i det siste og er i form. Sporet er fint. Det er noen bra imot, men klaffer det hans vei, er han med der fremme igjen. En gardering.

10 Trø Hera/Simen Bjørbæk Jessen

Simen B. Jessen: - Satt bom fast med alt igjen sist. Har et spennende løp på papiret, selv om det er mange som kan vinne. Posisjonene avgjør slike løp. Klaffer det vår vei, er vi med der fremme. Verdt en gardering.

11 Art Miklagard/Marius Høitomt

Leif Stangeland: - Er jeg usikker på etter lang pause. Trener ikke så fint som jeg skulle ønske. Jeg ligger lavt om han først kommer til start. Har kapasitet som duger, men må vise det.

2180 m

12 Valle Ask/Tom Erik Solberg

Tom Erik Solberg: - Ser grei ut i trening, men har en tøff oppgave fra dobbelt tillegg. Han må gå noen løp for å komme i gang igjen. Jeg tviler på seier.

13 Tomeld Ø.K./Svein Ove Wassberg

Bernt Øksnevad: - Har gått mange fine løp i det siste og er i form. Møter riktig motstand, men det skal ikke klusse seg for mye til fra dobbelt tillegg. Flyt på veien er der samme som at han kjemper i toppen. En tidlig gardering.

14 Vesle Sjur/Dag-Sveinung Dalen

Starter ikke.

MAGNUS TEIEN GUNDERSEN: – Kjører uansett til for tet, der han trives best. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2609 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Rock'n Rolling/Erlend Rennesvik

Eirik Høitomt: - Virket fin sist, men galopperte og tapte så mye at jeg ikke kjørte på opphenting. Kan være på trippelen herfra.

2 Le Rapide/Magnus Teien Gundersen

Magnus T. Gundersen: - Går sine beste løp i tet, som da han vant nest sist. Gikk derfor overraskende bra bakfra som treer sist. Formen er på topp, men jeg har respekt for Shankly Lane. Kjører uansett til for tet, der han trives best. Så får vi se. Er en strek for de som garderer favoritten.

3 Knight Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Virker å være på gang igjen og kan en del på sitt beste. Slår nok ikke alle disse, men kan snuse på siste trippelplass med klaff.

4 Bongo/Pål Buer

Pål Buer: - Holder fin form. Kom veldig bra tilbake som toer etter galopp sist. Slår normalt ikke Shankly Lane, men kjemper om en trippelplass bak den. Er en strek for de garderer den store favoritten.

5 Shankly Lane/Eirik Høitomt

Rune Wiig: - Er alt som før med i trening. Han ser veldig fin ut. Sporet er bra og motstanden riktig. Kan vinne igjen. Strekes.

6 Graceland E.P./Lars Anvar Kolle

Jenny Thygesen: - Kom ut etter pause sist og gikk greit i kulissene fra et dårlig spor. Mangler fortsatt litt formmessig. Trippelsjanse med klaff.

7 Royal Winner/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Travet et løp på det jevne på lang distanse sist. Han er litt av og på, men holder bra nivå på sitt beste. Aktuell for de som garderer.

8 Jailhouse Banker/Svein O. Wassberg

Tor Ivar Hagen: - Gikk et veldig bra løp som toer i V75 i Bergen sist. Og det fra bakspor, noe han egentlig ikke liker. Fikk et krevende spor, men kusken får bare kjøre direkte. Kommer han ned i en fin, utvendig posisjon er han fort på trippelen igjen. Strekes av dem som garderer Shankly Lane.

9 Skylander Hill/Tom Erik Solberg

Per Øyvind Hoksrud: - Har bedre form enn raden viser, men er litt for ustabil. Den lange distansen er en fordel. Den øker sjansen for feilfritt. Han går alltid til mål. Hardt med tanke på seier, men å snuse på siste trippel er mulig med maks klaff.

10 Draco Braz Minto/Vidar Hop

Kjell Vidar Braaten: - Avsluttet veldig bra samme spor i Bergen mot tøffere motstand enn det han støter på her, bortsett fra Shankly Lane. Klaffer det bakfra er han en av dem som kan dukke opp bak den store favoritten.

11 Aida Mae/Gunnar Austevoll

Eirik Høitomt: - Ble det galopp for når det ble bråstopp fremme sist. Kom ikke inn i løpet etterpå. Glem det. Hun er i form og plukker de fleste til slutt med litt klaff her. Distansen takler hun.

12 I See U. One/Kristine Sørensen

Dag-Sveinung Dalen: - Var positiv som firer for meg på Sørlandet sist. Her står han vanskelig til med tøffe konkurrenter i bedre spor foran. Er fornøyd med premie.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Har ikke gjort så mye galt så langt med 22 seirer av 22 mulige. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 16.28

1 Høvåg Ask/Jørn Bjaanes

Øyvind Hegdal: - Gikk et veldig bra løp til seier sist og er i form. Står også spennende til i førstespor. Men han møter noen jeg tror blir for gode. Kan være på siste trippel med riktig reise.

2 Spydomann Ø.K./Gunnar Austevoll

Kristine Kvasnes: - Går fine løp, men møter noen som blir for gode. En fin premie er bra.

3 Hellestvedt Trym/Jostein Barth

Jostein Barth: - Går fine løp hele tiden og er i form. Har ikke vunnet på over to år, men er ingen antivinner. Får vi en fin, innvendig reise med åpning til slutt, kan han hente seg en fin premie og kanskje snuse på siste trippel.

4 Will Teddy/Rudolf Roland

Rudolf Roland: - Gikk et veldig bra løp på Klosterskogen nest sist. Gangen etter på Jarlsberg var han svak, uten at vi har funnet ut hvorfor. Møter uansett for tøft selskap her. Premiesjanse.

5 Trø Yr/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Gikk et veldig bra løp som toer sist og er i flott form. Men det er noen tøffe med her. Er nok mer trippel- enn seiersaktuell.

6 Skauga Rasken/Anne Christensen

Anne Christensen: - Kjentes litt lei ut på slutten og slet litt med et kne. Fikk derfor en lang pause og behandling. Virker pigg igjen nå, men skal få en fin reise. Målet er at han fungerer og får en premie.

7 Lesja Odin/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Kommer tilbake etter pause og litt behandling. Han har ikke gjort så mye galt så langt med 22 seirer av 22 mulige. Skal regnes med vinnersjanse selv fra et dårlig spor.

8 Arnspik/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Galopperte da jeg tro proppene sist. Det var et arbeidsuhell. Formen er bra. Han er ikke helt borte i kampen om den siste trippelplassen.

9 Spang Express/Herman R. Tvedt

Gunnar Kværne: - Holder fin form. Satte ny rekord fra dobbelt tillegg på Färjestad sist, uten å få premie. En bra premie er målet nå. Så får vi ta det som det kommer.

10 Neslands Faksen/Geir Mikkelsen

Kåre Refsland: - Var veldig god til seier sist. Gangen før feilet han vekk andreplassen, da sjekken falt ned. Han har vært stabil i lengre tid nå. Møter en hest som ennå ikke har tapt, men skal regnes som en stor outsider bak den.

11 Mietor/Kjell Løvdal

Kjell Løvdal: - Har hatt mye utur i det siste og har form mye bedre enn raden. Jeg synes likevel det ser litt vanskelig ut fra denne utgangsposisjonen. En fin premie er bra herfra.

12 Prinsesse Sølv/Svein Ove Wassberg

Tor Ivar Hagen: - Kommer ut etter pause. Har egentlig et veldig fint løp på papiret, men vi slet litt med henne før pause. Jeg ligger derfor lavt fra denne utgangsposisjonen, selv om hun duger på sitt beste.

FRODE HAMRE: – Holder faktisk en knapp på han av mine tre. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2140 m (auto)– Start kl. 16.50

1 I.D. Ownersdestiny/Vidar Hop

Glenn Kramer Stenberg: - Er en veldig fin 4-åring som har galoppert vekk sjansene i sine to første løp etter langt pause. På Färjestad sist varmet han veldig bra, men feilet før bilen slapp. Har vunnet en lokalkjøring på lett vis etter det. Møter veldig mange bra og blir overflydd. Kan henge med til en fjerde-femteplass, om han gjør det han kan.

2 Don Cash/Jeppe Juel

Jeppe Juel: - Var svak i de to Derby-løpene i høst. Gikk mye bedre som firer fra dødens første gang ut etter litt pause sist. Har fått et bra spor. Nå jager vi revansje for Derby. Jeg tror han kjemper om seieren.

3 Siberian Justice/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Vant lett sist. Etter det ble han behandlet, og jeg tror han skal være enda bedre denne gangen. Håper på tet for så å slippe til en av de bedre. Derfra har han en trippelsjanse.

4 Matchplay S.S./Eirik Høitomt

Oddvar Mæland: - Ble det for tøft for med dødens i Bergen sist. Men hesten kjentes fin ut og er på gang. Jeg synes likevel han møter vel tøff konkurranse nå. En fin premie er nok målet.

5 Cry Wolf/Vemund Madsen Drolsum

Frode Hamre: - Var veldig bra sist. Er rask, så han satser garantert offensivt. Skulle han klare teten, kan han vinne. Var ikke mye slått av Noble Superb i Derbykvalen. Muligens amerikanervogn nå.

6 Gogo Hall/Geir Mikkelsen

Frode Hamre: - Leverte karrierebeste sist. Gikk et voldsomt løp da. Holder faktisk en knapp på han av mine tre. Muligens amerikanervogn nå. Skal regnes her.

7 Rebella Matters/Frode Hamre

Frode Hamre: - Står sjanseartet til, men er bra nok til å være med langt fremme, om hun kommer inn i løpet. En outsider som er aktuell på bred gardering.

8 Noble Superb/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Avsluttet strålende i UET-Derby sist. Han har tatt løpet og reisen bra. Holder flott form, men sporet er sjanseartet. Med klaff er han god nok til å vinne

9 S.K.'s Mystic Titan/Gunnar Austevoll

Kjetil Roe: - Har vært veldig bra i det siste til to strake seirer. Møter flere bra her, men har et spor som gjør at kusken kan kjøre rett frem. Får han tredje-fjerde utvendig tar han mange til slutt, om det blir tempo. Normalt en fin trippelsjanse. Også verdt en gardering.

10 Thankful/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Ble det umulig fra spor tolv på Momarken sist. Har igjen trukket et dårlig starstpor og er avhengig av høyt tempo for å kunne hevde seg i toppen. Er aktuell om det blir slik.

11 Catherine's Chevy/Svein O. Wassberg

Henry Rorgemoen: - Avsluttet godt som firer i Finland sist. Vi var godt fornøyd med ham der. Formen er på topp. Sporet er dårlig, men jeg tror som alltid på min hest.

JEPPE JUEL: – Er god nok til å dukke opp i riktig ende over mål. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

1609 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Mymanyyouare/Gøran Antonsen

Gøran Antonsen: - Har vært tung i kroppen de tre første løpene etter lang pause, men virker piggere i trening nå. Er ikke dårligere enn de andre, men blir overflydd fra start. Jeg tviler på seier. Håper på en trippelplass.

2 Explosiveday/Øyvind Hegdal

Øyvind Hegdal: - Gikk bra første gang ut etter lang pause sist. Åpnet da 1.08 første 500 til tet fra spor syv da. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen, og jeg tror ingen kan nekte ham tet. På sprint sitter vi foran så lenge det går. Strekes på tre-fire hester.

3 Divided By Zero/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Galopperte seg vekk da jeg kjørte tredje sist. Har gått to gode montéløp etter det, så formen skal være bra. Det varierer litt hvordan han løser fra start. Det er uansett et fint ryggløp som gjelder. Møter flere for gode med tanke på noe mer enn en bra premie.

4 Whatsoflying S.S./Vidar Tjomsland

Jan Erik Isaksen: - Var svak nest sist, men veldig bra sist. Da endte det med galopp i siste sving. Kunne vært i toppen uten. Har et bra spor kontra de verste konkurrentene. Jeg tror han er på trippelen med maks klaff. Også en luring i seierssammenheng.

5 Forecast/Jeppe Juel

Jeppe Juel: - Har jeg hatt på stallen noen uker. Han har trent bedre og bedre og er en type med fart i beina. Om han kan utfordre i tetkampen er jeg usikker på. Men at han er god nok til å dukke opp i riktig ende over mål, tror jeg på. En tidlig strek.

6 M.S. Triple J./Frode Hamre

Frode Hamre: - Gjorde et nytt toppløp sist. Han er startrask, så jeg prøver fra start. Men det er raske hester innvendig. Kan vinne fra dødens. Skoløs rundt nå, for første gang på tre starter.

7 Hades Håleryd/Åsbjørn Tengsareid

Jonny Kongevold: - Holder veldig fin form og kunne vært aktuell fra ett av de innerste sporene. Har han dagen, kan han åpne veldig raskt. Fra dette sporet ser det vanskeligere ut. Posisjonsklaff er det samme som trippelsjanse. Jeg tviler på mer.

8 Bålsta Palema/Lars Anvar Kolle

Jenny Thygesen: - Bommet starten i svensk V75 sist, og da ble det tøft. Skal man tro ATGs gps-måling gikk han nest raskest med 1.13,5 siste 2600 meter. Så innsatsen var godkjent. Fra tet hadde jeg hatt seierstro, men herfra blir det sjanseartet.

9 Falcon Dragon/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Slet med en hovbyll sist og ble strøket. Alt ser fint ut igjen nå. Sporet er greit, men det er gode hester imot. Kan hente seg god premie med en fin reise.

10 N.Y. Coeur de Soleil/M. T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Var jeg veldig fornøyd med etter en liten pause sist. Han går bra på alle distanser. Sporet er sjanseartet på en sprint. Men kommer han riktig til, er han med i toppen.

11 Elite B.R./Tom Erik Solberg

Tom Erik Solberg: - Er operert i framknærne og trenger løp i kroppen før formen er på plass. Han står dessuten vanskelig til. Jeg er fornøyd med premie.

Publisert: 01.11.19 kl. 11:45







Mer om