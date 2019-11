KAJAKKBRØDRE: Amund (t.h.) og Eivind Vold er sammen om det meste. Snart får Eivind svar på om han kan bli benmargsdonor for lillebror. Her på Majorstuen i denne måneden. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

VM-vinner Amund Vold står midt i kreftkrigen: Nå kan broren redde ham

MAJORSTUEN (VG) For tre uker siden ringte telefonen til blodkreftsyke Amund Vold (21). Det var legen på Rikshospitalet. Samtalen ble vond.

– Han sa verdiene var litt for høye. Legene hadde snakket sammen, de mente jeg må gå for benmargstransplantasjon. Det ble litt mørkt og kaos i hodet i noen dager, sier Amund Vold.

U23 VM-vinneren i padling var hjemme da telefonen ringte. Han hadde ventet på den samtalen. Han var spent. Optimist. Alle tester hadde vært så gode.

– Det gikk fra at jeg følte ting hadde stabilisert seg litt, til at det brakk sammen igjen. Det var som å få diagnosen på nytt, sier 21-åringen og legger til:

– Jeg blir fortsatt litt uvel når jeg tenker på det.

GOD KLEM: Amund Vold får en klem av eldste bror Lars Christian, mens mellomste bror Eivind sitter ved siden av sengen. All behandling har foregått på Rikshospitalet i Oslo. Foto: PRIVAT

I mai og juni tok han to verdenscupseirer, begge foran bror Eivind. To måneder senere, den 8. august fikk han diagnosen Akutt lymfoblastisk leukemi. Planen var VM sammen med padlebroren Eivind (26). Det ble rett til Rikshospitalet og cellegift.

– En bit av meg fjernes

Han var åpen om sykdommen fra første sekund. Alt gikk bra. Han tålte cellegiften godt. Han har ikke hatt en infeksjon. Ikke et døgn på isolat. 80 dager etter første cellegiftinjeksjon var det forventet at alle kreftcellene skulle være borte. Det er de ikke. Men prøvene var bare nesten gode nok, derfor blir det benmargstransplantasjon.

– Det blir en bit av meg som fjernes, det blir noe som egentlig ikke er meg. Den tanken liker jeg ikke, sier Amund.

VG møter ham og broren Eivind på kafé på Majorstuen onsdag. Eivind og eldste bror Lars Christian (28) har tatt blodprøver. De venter på svaret om en av dem kan være benmargsdonor. Sjansen er 25 prosent for hver av brødrene at de har samme vevstype som Amund.

SER FREMOVER: Amund (t.v.) og Eivind Vold rusler langs fortauskanten på Majorstua i Oslo. Neste skritt på veien for Amund er benmargstransplantasjon. Broren venter på svar om han kan være donor. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Det er lett å se at Eivind er glad i lillebroren og makkeren i kajakken. Han er stolt av hvordan broren har taklet alt sammen.

I tillegg til å trene sammen med et felles mål om OL neste år, har de bodd sammen i en leilighet på Frogner i Oslo. Da krisen rammet flyttet de begge hjem til foreldrene på Smestad i hovedstaden.

Neste uke reiser Eivind på treningsleir til Florida. Amund var med i fjor.

– Nå ligger familiens padleansvar på ham. Jeg vil at han skal gjøre det bra, for gjør han det bra, så har vi ekstra stor sjanse for å gjøre det bra sammen når jeg er tilbake, sier Amund.

Jul på sykehuset

Julen blir annerledes for familien Vold i år. Planen er benmargstransplantasjon rett over nyttår. I fjor hadde brødrene tre treningsøkter julaften. I år blir det forberedelser på Rikshospitalet.

MÅ TA DET MED RO: Amund får vondt i hodet om han anstrenger seg for hardt, men han liker å holde seg i aktivitet, her er han i kajakken ved området til Oslo Kajakklubb etter at cellegiftbehandlingen startet i august. Foto: PRIVAT

21-åringen så for seg to og et halvt år med cellegift, med benmargstransplantasjonen kan han være kreftfri ganske kjapt.

– Benmargstransplantasjon er en tøffere behandling, og det kan være ganske mange kjipe bivirkninger, noen må jeg kanskje leve med resten av livet. Det er forskjellig alvorlighetsgrad, sier Amund og forklarer:

– Det bryter ned immunforsvaret helt og jeg får et nytt immunforsvar fra en annen person. Da har jeg ikke noe forsvar selv, så om det nye immunforsvaret jeg får får ikke liker mitt vev, så begynner det å angripe. Det er ulik grad hvor ille bivirkningene er, det kan gå bra og det kan gå ille.

OPTIMIST: Amund Vold tålte cellegiftbehandlingen godt. Her i senga på Rikshospitalet. Nå venter benmargstransplantasjon. Foto: PRIVAT

Han har stilt spørsmålet: Hvorfor meg? Men han er ikke bitter. Det syns han er bortkastet energi. For energi har han, selv om han blir slått ut og får vondt i hodet ved hard fysisk aktivitet. Derfor har han blant annet begynt å lage mat.

– Det kommer alle hjemme til gode. Han lager sushi og greier, sier Eivind.

Vanskelig å snakke om døden

21-åringen er student ved Universitetet i Ås (NMBU). Begge studerer der. Men siden Amund ikke trener, så kjører han på med mer enn 100 prosent studier. Han liker ikke tanken på å kaste bort tid.

– Når jeg skal se tilbake, så skal det ikke være bortkastet. Jeg fikk gjort noe. Om jeg bruker tiden til å bli ferdig med studiene, da har jeg fått gjort noe, sier Amund.

– Du tar vel igjen meg da, sier Eivind.

Yngste bror Vold fyller 22 år 23. november, han velger ikke å tenke så mye på døden.

– Jeg tenkte litt på det de første dagene. Også kom det tilbake litt etter svaret med benmargstransplantasjonen. Jeg leser på internett, kanskje mer enn jeg burde, men det kan berolige også, sier Amund.

– Hvordan er det å tenke på døden?

Han blir stille en stund. Storebror er også stille. Ser litt bort på lillebror.

– Det er et vanskelig spørsmål. Det er ikke noe jeg hadde tenkt på før, for å si det sånn, svarer Amund.

SEIERSSMIL: Amund Vold tok Norges første verdenscupseier i padling på ti år, da han vant 5000 meter i kajakken i mai. Noen dager etter vant han igjen. Her etter seieren på Kadettangen i Sandvika 2. juni. Forrige vinner var Eirik Verås Larsen. Foto: PRIVAT

Håret er borte. Det er noen fjoner på toppen. Han har gått lite ned i vekt. Han ser veldig bra ut. Matlysten ser fin ut, begge bestiller burger og pommes frites.

Et spørsmål får latteren tilbake: Om han kunne velge, vil han ha blodet til Eivind eller Lars Christian? Begge er atletiske. Eldste bror Lars Christian har norgesrekorden på Norseman (triatlon med målgang på toppen av Gaustadtoppen).

– Det vet jeg faktisk ikke. Hvor har jeg mest å hente, sier Amund og smiler.

– Vi tror kanskje at storebror er best, men han liker ikke sprøyter, sier Eivind og ler.

– Kanskje jeg får en annen farge på håret, kanskje jeg blir lys som Lars Christian eller deg, sier Amund.

SKALLET: Da Amund tok håret, lot Eivind krøllene falle også. Foto: PRIVAT

De ler. Men de er jo toppidrettsutøvere, og derfor tenker de prestasjon også etter benmargstransplantasjon.

– Kan nytt blod påvirke kapasiteten? Kan det påvirke 02-opptaket? spør Eivind.

– Det normale livet er best

Det de vet er at det er treff i benmargsregisteret. Men legene håper helst på match hos en av brødrene.

Det er unntakstilstand i familien. Sønnen som ble U23-verdensmester i K1 maraton i fjor er syk.

– Om det er noe som skal gjøres, så tar han sin del med mindre han er sliten. Jeg føler ikke at jeg må behandle ham ekstra pent, sier Eivind.

– Det er lite dulling. De er ganske seg selv, og det er godt, sier Amund og legger til:

– Det normale livet er det beste.

Og han tror det kan komme noe godt ut av det han står i, som også kan være positivt i kajakken.

– Dette er en stor erfaring å ta med seg videre i livet. Jeg vet hva det vil si å krige nå.

