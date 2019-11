FYRTE OPP: Rosenborg-supporterne bruker bluss i forbindelse med eliteseriekampen mot Bodø/Glimt. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix.

RBK-supporteren fikk 15.000 kroner i bot: – Må gjøre noe når det skjer ulovligheter

Supporteren som søndag ble pågrepet på Lerkendal fikk en bot på 15.000 kroner grunnet voldelig oppførsel. Politiet forteller til VG at de har fritt spillerom til å gripe inn når noe ulovlig skjer på en fotballstadion.

For mindre enn 10 minutter siden







Under søndagens kamp mot Bodø/Glimt forlot deler av Rosenborgs supportergruppe kampen i protest etter en pågripelse. Søndag kveld uttalte operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt til VG at supporteren ble pågrepet etter å ha vært med på å bruke pyro i forbindelse med kampstart.

– Han ble innbrakt på grunn av voldelig oppførsel på stedet, og i forbindelse med pågripelsen gjorde han fysisk motstand. Han ble innsatt i politiets arrest og presentert et forelegg på 15.000 kroner for kroppskrenkelse og hindring av offentlig tjenestemann, sier politiadvokat Tina Marielle Værnes til VG mandag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Supporteren satt i arresten i ca. en time, og har ifølge Værnes på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til forelegget.

Politimann Håkon Jørgensen hadde ansvaret for kampen. Han utdyper overfor VG hva som skal ha skjedd på Lerkendal søndag kveld. Ifølge Jørgensen hadde politiet flere møter med Kjernen (RBKs supportergruppe), hvor de gikk gjennom spilleregler.

Supportergruppen søkte om å bruke bluss, men politiet og Kjernen ble ikke enige om hvordan det skulle gjennomføres.

– Dette handler om den situasjonen som har vært i det siste med bluss og andre hendelser, sier Jørgensen.

Denne hendelsen på Åråsen startet pyrodiskusjonen som har pågått i Eliteserien de siste ukene:

Han forteller at det var dette som var grunnen til at politet valgte å følge ekstra med på supportergruppen med sivil tilnærming søndag kveld.

– Det skjer en voldshendelse hvor en vakt blir dyttet overende. Vi så ikke om supporteren brukte pyro, men han sto bevisst og skjermet de som gjorde det. Dette var organisert, da supporterne gjemte seg under flagg og skiftet til andre antrekk for å ikke bli oppdaget, sier Jørgensen og fortsetter:

– Vi velger å løse det på en fornuftig måte og fortalte at vi kom til å avvente. I pausen sto supporteren kun med et fåtall andre, så vi valgt å på en forsiktig måte presentere oss som politi og sa vi ønsket å prate med ham og spurte om han ville bli med en tur ut. Da satte han seg til motverge på turen ut, og det blir en annen setting, for da må politiet ta kontroll på ham så det ikke utarter seg.

Jørgensen og politiet skal ha et møte med Kjernen og RBK-ledelsen mandag formiddag. Klubben selv vil ikke uttale seg om saken før i ettermiddag - etter at all møtevirksomhet har funnet sted. Det opplyser daglig leder Tove Moe Dyrhaug til VG.

les også Kjernen forlot RBK-kamp i protest etter pyro-pågripelse

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med Rosenborg og Kjernen i alle år. Det liker vi å ha og vi synes det er superbra. Vi ønsker selvfølgelig å ha det også i fremtiden, sier han og legger til at politiet har fritt spillerom på Lerkendal.

– Vi kan ikke stå og se på sånt. Det spiller ikke noen rolle om det er på Lerkendal eller ikke. Vi er der for å straffe folk som begår lovbrudd. Det kan ikke være noe fristed, det går ikke. Vi må gjøre noe når det skjer ulovligheter, vi vil ikke ha tilstander her som det er i Sverige, avslutter han.

Flere av Rosenborgs supportere reagerte kraftig på hendelsen søndag kveld.

– Når sivilpoliti begynner å invadere tribunen, legger folk i jern og tar folk som holder på med ulovlig pyro på den måten... Jeg tenker det er politiets jobb å hindre ulovligheter, men jeg synes ikke dette var riktig håndtert, sa talsmann i Kjernen, Espen Viken, til VG søndag.

– Vi synes ikke dette var ålreit, og når det skjer ting som ikke er ålreit, så hender det vi markerer, la han til, og siktet til det at flere supportere forlot tribunen i protest.

Forrige runde kastet Brann-fansen bluss på banen da Brann møtte Vålerenga:

Publisert: 11.11.19 kl. 12:37







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 28 19 5 4 64 – 27 37 62 2 Bodø/Glimt 28 14 9 5 59 – 40 19 51 3 Odd 28 14 7 7 42 – 35 7 49 4 Rosenborg 28 13 9 6 48 – 37 11 48 5 Viking 28 12 7 9 48 – 39 9 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om