Ruud videre i US Open etter New York-drama

(McDonald-Ruud 6–4, 6–4, 4–6, 3–6, 2–6) Casper Ruud (21) er klar for 2. runde i US Open for første gang i karrieren etter å ha snudd 0–2 til 3–2 i sett mot hjemmehåpet Mackenzie McDonald (25).

Ruud hadde spilt seg til en posisjon som verdens 37. beste spiller foran denne ukens Grand Slam-turnering i New York. Tirsdagens motstander var rangert som nummer 243, men Mackenzie McDonald vant overraskende de to første settene.

Det betydde at Ruud måtte vinne tre strake sett for å ikke bli eliminert umiddelbart. 21-åringen fra Snarøya lot seg imidlertid ikke stresse. Et vellykket trick-slag mellom beina med ryggen til nettet i sett tre ble et vendepunkt. Derfra og ut var Ruud nærmest ustoppelig. Etter nesten fire timers spill var avansementet i boks etter en vanvittig norsk opphenting.

– Det er helt fantastisk. Det er helt rått. Det er så stor idrett. Han går utpå, ligger under, det står og vipper, men så drar han det i land, sier Øivind Sørvald, som er Eurosport-ekspert og idrettssjef i Norges Tennisforbund.

Legende spår kvartfinale

Tennislegenden Mats Wilander uttalte allerede før matchen at han tror Ruud kan overraske stort i årets US Open. Svensken vant selv syv Grand Slam-turneringer i løpet av karrieren.

– Grand Slams er der han kommer til å slå gjennom. Jeg tror vi kan forvente en kvartfinale, sa Wilander til VG, noe som ville vært sensasjonelt.

Tyske Boris Becker maner på sin side til tålmodighet med Ruud. Han syns den nåværende verdensrankingen som nummer 37 er bra, alderen tatt i betraktning.

– Det er en fin ranking. Jeg forventer at han skal vinne noen kamper, men man må ikke legge for mye press på ham. Han er bare 21 år. Man kan ikke forvente at han skal gå for dypt i en Grand Slam. Tredje eller fjerde runde ville vært veldig bra, sier Becker, som nå jobber som Eurosport-ekspert.

TØFF MOTSTANDER: Mackenzie McDonald spilte mot Ruud i første runde av US Open i New York. Foto: AP

Stort potensial

At Ruud fortjener et tålmodig tennispublikum, er Wilander enig i. Ruud er bare 21 år og har fortsatt flere sesonger igjen før han vil være i sin beste tennisalder.

– Man må være tålmodig, for tennisspillere kommer inn i sin beste alder når de er 25. Casper er ikke der ennå. Fysisk kanskje, men ikke mentalt og taktisk, mener svensken.

I 2. runde venter nå finske Emil Ruusuvuori på torsdag. Han er ranket klart lavere enn Ruud. Turneringen i New York er den første som blir arrangert etter at verden ble rammet for fullt av coronaviruset. Både Roger Federer og Rafael Nadal har tatt forholdsregler knyttet til pandemien og står derfor over årets US Open. Superstjernen Novak Djokovic er derimot på plass sammen med Ruud og flere andre profiler.

