Ruud videre etter nytt US Open-drama: – Jeg kan takke serven min

(Ruusuvuori-Ruud 4–6, 3–6, 2–3) Casper Ruud (21) er klar for tredje runde i US Open etter å ha utklasset finske Emil Ruusuvuori (21), som måtte gi seg i det tredje settet med en skade.

Det nordiske oppgjøret i New York startet som en jevn duell mellom Ruusuvuori og Ruud. På stillingen 4–4 i det første settet hadde finnen hele syv muligheter til å bryte nordmannen – men den norske tennisprofilen berget alle.

Deretter var det nærmest bare en mann på banen, og han var norsk. Ruud tok det første settet med sifrene 6–4, før han fulgte opp med 6–3 i det andre. I det tredje settet ledet 21-åringen fra Snarøya 3–2 og skulle til å serve da Ruusuvuori ga seg på grunn av en skade i hofteregionen.

– Det viktigste for meg er å prøve å vinne, gjøre det for min egen del og gå langt i Grand Slam. Det er det som er det ultimate i tennisen, å gjøre det bra i disse turneringene, sier Ruud til Eurosport.

Reddet av serven

Ruud mener han ikke spilte sin beste tennis, men 12 serveess i løpet av matchen var med på å avgjøre til hans fordel.

– Det ble en litt kortere kamp. Det var greit at det ikke ble en femsetter i dag, for det var varmt der ute. Vi spilte begge en femsetter i første runde, og det kan være grunnen til at han hadde litt ekstra vondt.

– Hva var nøkkelen her?

– Jeg kan takke serven min mye i dag for at jeg kom ut av problemer. Jeg føler ikke at jeg spilte den beste kampen i min korte karriere. Det var veldig viktig og deilig med korte poeng i denne varmen her, sier Ruud.

Ved sidelinjen satt pappa Christian og fulgte med. Han merket at det sto mye på spill.

– Det var litt nerver blant spillerne. Det var en skikkelig «fighte»-seier. Da Casper fikk 2–0 i sett, tror jeg Emil var sliten. Jeg snakket litt med treneren hans som at han var det. Det var godt gjort av Casper å klare å snøre igjen sekken der. Det var vanskelige forhold, sier pappa Christian Ruud til Eurosport.

Trolig italiensk motstand neste

Ruud får også ros av Eurosport-ekspert Øivind Sørvald.

– Casper server seg ut av situasjoner som er helt utrolige. Det er imponerende. Jeg føler også at han har enda mer å gå på, sier Sørvald.

Sørvald har forståelse for at Ruusuvuori ga seg, etter å ha fått behandling tidligere i kampen.

– Det er tøft å spille der ute. Det er ekstreme bevegelser som man er utsatt for i en tenniskamp. Hvis det kommer en strekk, er det ikke noe moro å spille, sier mannen som også er idrettssjef i Norges Tennisforbund.

Nå blir trolig Matteo Berrettini (24) motstander i runde tre på lørdag. Italieneren er rangert som nummer åtte i verden og var i semifinalen i US Open i fjor.

– Han vil absolutt være favoritt, men jeg tar gjerne den matchen igjen. Hvis det blir det, er han sikker gira på revansj. Det blir i tilfelle en hurtig match, med raske slag fra motstanderen, sier Casper Ruud.

Personlig rekord

Ruud møtte nettopp Berrettini under French Open i fjor, og da vant nordmannen. Da var det på Ruuds favorittunderlag, grus. Nå skal duoen i tilfelle møtes på hardcourten i USA.

Ruud har deltatt i US Open to ganger tidligere, men aldri gått videre fra første runde. Nå er 21-åringen altså klar for den tredje.

Grand Slam-turneringen er den første siden kloden ble rammet av coronapandemien.

PS: US Open vises direkte på Eurosport.

FINSK MOTSTAND: Ruud møtte Emil Ruusuvuori. Foto: EPA

Publisert: 03.09.20 kl. 21:18 Oppdatert: 03.09.20 kl. 22:16