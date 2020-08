STORSPILLER: Viktor Hovland er i superform i Illinois i USA. Foto: TANNEN MAURY / EPA

Hovland-tabbe etter storspill: – Helt unødvendig

Viktor Hovland fikk en kanonstart på den andre turneringen av sluttspillet i FedEx-cupen på PGA-touren, men en svak avslutning gjorde at han raste på resultatlisten.

Viktor Hovland viste seg frem fra sin beste side fra start under første dag av BMW Championship på PGA-touren – den andre av tre turneringer i sluttspillet i FedEx-cupen.

Nordmannen vakte oppsikt da han hentet frem driveren på fairwayen på det 15. hullet. 22-åringen startet på hull nummer ti.

– Det er som et prosjektil. Ballen kommer ut med masse toppspinn og kommer inn på greenen. Dette er ikke noe man gjør hver gang. Et fantastisk slag, skrøt Eurosports ekspert, Marius Thorp.

Hovland fikk stor suksess med det noe uvanlige grepet, og sikret birdie like etter. Det sendte ham opp i delt ledelse på Olympia Fields i Illinois i USA. Hovland hadde allerede levert dagens første birdie på hullet før.

På det 18. hullet tabbet imidlertid Hovland seg ut. Etter et unøyaktig førsteslag, tok Hovland en sjanse. I stedet for å spille sikkert, satset han på å slå seg over vannet på vei inn mot greenen. Det klarte han ikke, og ballen forsvant ned i dypet.

– Det er gambling på høyt nivå. Det er helt unødvendig. Nå setter han en dobbeltbogey inn i spill. Jeg skjønner ikke ideen med å ta så stor risiko, sukket Eurosport-kommentator Henrik Bjørnstad.

Hovland slo tilbake med en birdie på det påfølgende hullet, og brått var han med i tetstriden igjen.

Men så kom det bogey på hullene 4, 8 og 9, da hjalp det ikke med en solid birdie på hull 6. Hovland endte runden ett slag over par.

Det er riktignok ekstremt tett i teten, og Hovland har kun fire slag opp til Hideki Matsuyama som leder etter første runde av turneringen.

Det er 9,5 millioner dollar i premiepotten i helgens turnering. Det tilsvarer 84 millioner norske kroner. Vinner stikker av med 15 millioner av disse. En brukbar belønning for helgearbeidet om Hovland skulle klare å ta karrierens andre seier på PGA-touren.

Helgens turnering på Olympia Fields avgjør om Hovland får spille Tour-mesterskapet neste helg. Bare de 30 beste i verden får innpass i den prestisjefulle turneringen i Atlanta.

I øyeblikket er Hovland nummer 24 på rankingen, og må svikte i prestasjonene gjennom helgen om han skal falle ut av topp 30.

Publisert: 28.08.20 kl. 01:23

