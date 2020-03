BOMMET: Jarl Magnus Riiber har vært en seiersmaskin i kombinert. I Lahti bommet han i hoppbakken under svært utfordrende forhold. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

Nytt Lahti-mareritt for Riiber

Jarl Magnus Riiber (22) har herjet med konkurrentene i verdenscupen i kombinert. Men i Lahti forfølges han av uhell, fiasko og merkelige resultater. Søndag skjedde det igjen.

For mindre enn 10 minutter siden

Han endte på en overraskende svak 10. plass. Akito Watabe vant. Jørgen Graabak satte inn en kanonspurt og gikk seg inn til annenplass. Den syvende for sesongen. Vinzenz Geiger ble nummer tre, og Jens Lurås Oftebro tok 4.-plassen.

Lahti har vært Riibers mareritt. Tabbene har rammet ham på mystisk vis. Han har aldri vært bedre enn nummer seks i individuelle konkurranser i verdenscupen her. VM gikk uten ham for tre år siden på grunn av skade. Og søndag fortsatte det med et forferdelig hopprenn.

Riiber ble «tatt av vinden» i den beryktede finske storbakken. Med stusslige 115,5 meter – og 16. plass – startet han hele 1,40 minutter bak hoppvinneren Akito Watabe som hoppet 127 meter.

– Det er utrolig kjipt. Det var «comboy» i hoppbakken. Men jeg prøvde å gå for en tredjeplass, men jeg var ikke sterk nok, sier Jarl Magnus Riiber til NRK.

Han medgir at det var rart å bli bare nummer 16 i hopp. En øvelse han nesten alltid vinner. Mannen fra Holmenkollen er kombinertsportens store stjerne. I løpet av de siste 15 månedene har han vunnet ikke mindre enn 25 individuelle renn i verdenscupen. I år har han aldri vært dårligere enn nummer to inntil i dag. Hopp har vært hans «våpen».

les også Suverene Riiber – slik skal han vinne OL-gull

Oslo-gutten vant verdenscupen sammenlagt i fjor. Årets utgave er allerede vunnet. Men det tok noen år, og en del smertefulle tabber, før han sto på toppen av seierspallen.

Den største av dem alle inntraff nettopp inne på skistadion i Lahti for fire år siden. Alt hadde vært perfekt i verdenscupkonkurransen. Men i stedet for å trygge seieren inn mot mål med 60 meters ledelse på Eric Frenzel og Akito Watabe – stakk han ut av stadion – i feil kjøreretning.

– Hadde jeg fått et forsøk til, så hadde jeg sikkert gått feil igjen, uttalte Jarl Magnus Riiber til VG – den gangen – etterfulgt av latter.

«Filskiftet» kom for sent. Han ble diskvalifisert. Dagen etter havnet han på sykehus med skulderen ut av ledd da han dro til med full kraft til i lagsprinten. Og som ikke det var nok; året før kolliderte han med tyske Johannes Rydzek i en durabelig kamp om seieren.

Rydzek hetset ham. Riiber tok til tårene. Men nå er det nordmannen som er kongen av kombinert. Tyskeren som en stund vant alt kommer knapt over kulen i hoppbakken denne vinteren i går. Han virker resignert. Mens Riiber bare jubler – hopper bakkene ned, stort sett – og går langrenn alene i front.

Men det har ikke alltid vært slik.

* I verdenscupen på Lillehammer (2015) stupte han i snøen og havnet på sykehus.

* I franske Chaux-Neuve (2016) kom han til bakken uten hoppdress. Prøveomgangen gikk uten nordmannen.

* I «Nordic Combined Triple» i Seefeld (2016) startet han uten påkrevde elektroniske tidtagerbånd. De lå i ryggsekken. Han ble disket fra tredjeplassen.

Og han fikk «gult kort» av FIS under fjorårets VM hvor han ble truet med startnekt.

les også Tysk TV lager dokumentar om Riiber – fotfulgt av ZDF i Norge

Da VG møtte Riiber på Pellestova for knappe to uker siden – hvor han ble fotfulgt av tyske ZDF i forbindelse med en dokumentar – snakket han om den bratte lærekurven.

– Jeg er ikke like spent og nervøs lenger. Før var det mye overtenning, men jeg er blitt mye mer voksen. Jeg var veldig ung da jeg kom inn i verdenscupen. Og jeg gikk omtrent rett fra norgescup, var så vidt innom kontinentalcup, før jeg havet i verdenscupsirkuset, sier Riiber.

Han følte at mange tok det for gitt at han skulle kunne alle rutinene fra dag én.

– Jeg kom inn knappe 17 år gammel sammen med Håvard Klemetsen, Magnus Moan, Mikko Kokslien og Jan Schmid – rutinerte typer som hadde holdt på med dette i ti år, sier Jarl Magnus Riiber.

Sportssjef Ivar Stuan forteller om et «utvidet sikkerhetsnett» – at det nå er tre-fire personer i støtteapparatet – som passer på at alt er på plass.

– Det er utrolig mange ting å huske på. Du skal være bra drillet når det koker. I mange tilfeller er det også veldig kort tid mellom hopp og langrenn. Da kan du ikke gjøre feil, sier Stuan.

Publisert: 01.03.20 kl. 14:13

Fra andre aviser