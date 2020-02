Nils Arne Eggen hold en lang og intens tale i favør av kontinuitet i RBK-ledelsen. Det endte som han ønsket. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kommentar

RBK-årsmøtet: Valget var ikke fair!

TRONDHEIM (VG) Når landets mektigste klubb skal foreta et avgjørende veivalg, må grunnleggende demokratiske spilleregler følges. Også når norsk fotballs fremste legende har ordet.

Nå nettopp

Summen av flere faktorer fra den avgjørende torsdagskvelden i Trondheim, gir grunn til å stille et grunnleggende spørsmål:

Så vi et Rosenborg som levde opp til vyen om å sette et verdibasert arbeid i førersetet?

Eller var det forhold rundt ledervalget som ikke var fair play?

Selvsagt er vedtaket om å gjenvelge Ivar Koteng formelt gyldig, men måten det foregikk på inneholder elementer det bør ses nærmere på.

Et valg av styreleder er en emosjonell affære, og det kan fort være folk i salen som bestemmer seg helt på tampen. Følgelig kan det ha direkte påvirkning hvordan debatten før stemmegivningen foregår, og da må det prinsipielt være rettferdighet rundt hvordan ordskiftet styres.

Derfor opererer man med tilmålt taletid per snakkesalig snute.

Men i Rosenborg spiller visst ikke slike hensyn noen avgjørende rolle når Nils Arne Eggen har noe på hjertet.

Trenerlegenden har ikke sin make i norsk fotball, og fortjener åpenbart all mulig respekt, men det er ikke poenget akkurat her.

Eggen hoppet direkte bukk over begrensningene da han på et psykologisk viktig tidspunkt holdt et doserende innlegg i favør av Ivar Koteng.















ANKOMSTEN: Nils Arne Eggen på vei inn til årsmøtet sammen med Bjørn Rønning.

Da dirigenten på et punkt forsøkte å stoppe ham, var det selvsagt sedvanlig ordkunst i svaret om at «nattbussen går halv ett».

Høy underholdningsfaktor? Definitivt.

Prinsipielt akseptabelt? Åpenbart ikke.

Og bør ikke da en dirigent faktisk dirigere?

Det foregår stadig diskusjoner om hvor funksjonelt det reelle demokratiet er i ulike idrettslige organisasjoner. Opplevelser som denne på Lerkendal er dessverre med på å svekke tilliten. Det var nemlig ikke bare Eggen-overtid som gir grunn til bekymring.

Nesten alle som inntok talerstolen fokuserte i hovedsak på om Ivar Koteng fortjente å få fortsette eller ei etter åtte år på toppen. Hva da med Ståle Gjersvold, mannen valgkomiteen hadde innstilt, etter en grundig kartlegging blant mange ledd i organisasjonen? Her er det påfallende hvor inneklemt taletiden hans ble, på en helt annet måte enn Eggen. Er det rettferdig?

Dessuten er det et spørsmål om hvilke potensielt vikarierende motiver som rådet i deler av salen, og hvilke maktmekanismer som er utløst i forkant. Det er umulig å si noe sikkert om den faktiske effekten, men det er et kjent bakteppe at det foreligger en konflikt om utbygging vindkraft på Frøya. Gjersvold er konsernsjef i Trønderenergi, et selskap som har skapt mye sinne i lokalsamfunnet. Og det er ingen tvil om at det er blitt mobilisert blant vindkraftmotstandere for å stoppe Gjersvolds kandidatur. Det burde vært selvfølge å skille snørr og barter også i Trøndelag, for et syn på denne utbyggingen har da vitterlig ingenting med evnen til å lede en fotballklubb å gjøre.

Likevel tyder mye på at en andel var der med denne problemstillingen som hovedmotivasjon for å få stemme ned kandidaturet til valgkomiteens mann. Denne problemstillingen blir enda mer betent av interessemotsetninger innad i RBKs sponsorpool.

Så lenge alle lover og vedtekter er fulgt, er det ikke formelt angripelig hvem de plutselig fremmøtte var, men det kunne vært interessant for klubben å kartlegge innmeldinger i forkant. Her er det ikke mindre interessant å se hvor mange som forlot salen da Koteng var valgt, slik at resten av sammensetningen fikk et helt annet stemmegrunnlag.

På toppen av dette er det grunn til å undres over hvor representativ denne medlemsforsamlingen var for dem som følger Rosenborg. En ting er kjønnsskjevheten, men rent aldersmessig var seniorinnslaget rett og slett ekstremt.

Og når den store majoriteten er så langt opp i årene, hva er sannsynligheten for at endringsvilje og dynamikk vinner frem? Selvsagt er det ikke de fremmøtte medlemmenes problem at yngre krefter uteblir, men det er et interessant fenomen i debatten om hvor velfungerende demokratiske funksjoner er i idretten. Her går det også an å nevne at det neppe talte til sittende styreleders ulempe at hele møtet ble innledet med en feiring av Per Ciljan Skjelbred-nyheten, men samtidig var det muligens naturlig å gjøre akkurat det slik.

Summa summarum er det på noen punkter bare litt synd at ting ble som de ble.

Men samtidig er det grunn til å slå en demokratisk alarm.

Selv ikke Nils Arne Eggen i Rosenborg bør få oppheve spillereglene som det passer ham. Uansett hvor sjarmerende han gjør det.

Publisert: 14.02.20 kl. 10:12

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser