STATSRÅD-ACTION: Kulturminister Abid Raja møtte (fra venstre) snøskuterkjører Elias Ishoel, André Villa (motorsykkel), og snowboardstjernene Silje Norendal og Marcus Kleveland ved Hafjell fredag. Foto: ABID RAJA/SELFIE

Raja møtte Snowboard-Silje: – Jeg smilte bredt

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja kunne ikke gi blant andre snowboard-stjernene Silje Norendal og Marcus Kleveland noen lovnader angående X Games Norges skjebne da han møtte dem i Hafjell.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det var viktig for meg å få innspill fra Marcus (Kleveland) og Silje (Norendal), sier Abid Raja før han svinger inn til en nytt møte under sin «Innlandet-turné» fredag.

Tidligere på morgenen møtte han i rundt 45 minutter X Games Norge-sjef Henning Andersen og et knippe norske actionsportutøvere ved foten av OL-anlegget Hafjell i Øyer: Silje Norendal, Marcus Kleveland, snøskuter-virtuos Elias Ishoel og motorsykkel-våghals André Villa – alle på Rajas selfie – håper at X Games Norge skal kunne arrangeres i mars neste år – i samspill med Håkon Hall i Lillehammer.

– Jeg smilte i alle fall bredt da jeg gikk ut av møtet. Jeg syntes det var veldig positivt med tanke på alt som skjer med alt som skjer. Han kunne ikke love noe, men jeg ble positivt overrasket over engasjementet hans. Det virker som om han bryr seg, og det er kult, sier Silje Norendal – som skal inn til en ny operasjon kommende onsdag.

– Det de sa, er at de håper sterkt at regjeringen vil ta inn X Games på neste års budsjett, og de ønsker det på hjemmebane, foran et stort publikum, på TV og i sosiale medier. De sa også at de kanskje setter X Games høyere enn OL, sier Abid Raja – for så å gi uttrykk for sin fascinasjon for det spektakulære ved actionsportene.

Kultur- og likestillingsministeren fra Venstre er imidlertid påpasselig med å understreke at han ikke er i posisjon til å avgi løfter om for X Games Norge nødvendig statlig støtte til å gjennomføre arrangementet til den amerikanske rettighetshaveren ESPN på norsk jord.

– Ingen statsråder har anledning til å si noe om hva budsjettet for neste år blir. Vi skal ha budsjettkonferanse i slutten av august, og så kommer budsjettet i oktober. Jeg kan ikke gi lovnad til noe. Men jeg kan si av Venstre har vært en viktig og langvarig støttespiller for X Games, helt siden den spede begynnelse, uttaler Abid Raja.

– Det gir en type langvarig forpliktelse. Det vil være en del av budsjettforhandlingene, og det vil bli saksbehandlet på en seriøs måte, tilføyer han.

X Games Norge-sjef Henning Andersen «vil være forsiktig» med å forskuttere noe som helst, selv om han ikke klarer å legge skjul på at møtet med kulturministeren var overveiende positivt.

– Vi fikk lagt frem et forslag til en ny løsning som vil ivareta en bedre planlegging og hensyn til coronasituasjonen, slik at vi kan få gjennomført arrangementet vi har hatt lyst til å gjennomføre siden 2017 – i Hafjell, Håkons Hall og «noe attåt», sier Henning Andersen.

Abid Raja har selv ikke vært fysisk til stede under X Games, men besøkte i juli tradisjonsrike «Ekstremsportveko» på Voss, som står for det samme – beskrevet av Raja som «helt vilt» – og også har søkt om tilskudd over statsbudsjettet.

Han presiserer i den forbindelse at regjeringen, for året er omme, på grunn av coronapandemien har brukt fem milliarder kroner mer enn det opprinnelige budsjettet lød på.

– Vi diskuterte et par saker som er komplisert, blant annet coronasituasjonen. X Games ble arrangert i Hafjell rett for coronaen kom i mars, men ingen vet hva som vil skje med coronaen, sier Abid Raja.

Publisert: 07.08.20 kl. 12:55

