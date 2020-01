Fotballprofil hetset på nett: – Ble veldig sjokkert

Fotballspiller Guro Pettersen (28) lastet opp en video av eget mål på nett og opplevde massiv hets. Nå slår hun tilbake mot kritikerne.

Nå nettopp

– Jeg ble faktisk veldig sjokkert da jeg la ut videoen - for det er jo et bra skudd. Jeg tenker det er mye man kan kritisere, men jeg skjønner ikke hvorfor man gidder å bruke energien sin på å skrive noe stygt, sier Guro Pettersen til VG.

Piteå-proffen la nylig ut en video på «TikTok». Det er en sosiale medier-app hvor brukere kan laste opp korte videoer. I videoen scorer hun et vakkert mål - som du kan se i videoen øverst i denne artikkelen.

Etter hun publiserte videoen har hun opplevd massiv hets. I videoens kommentarfelt har hundrevis lagt igjen kommentarer som kritiserer kvinnefotball.

Pettersen valgte å dele både videoen og kommentarene på egen Twitter - og Instagram-konto, og responsen har vært enorm.

– Det virker som om folk er enige med budskapet mitt, sier Pettersen og forklarer hvorfor hun valgte å dele innlegget:

– Jeg synes det er viktig at foreldre og voksne er gode forbilder på nett. Barn tar det fra en plass. De har kanskje lest steder at voksne snakker stygt om kvinnefotball og tenker at da kan de også gjøre det.

FOTBALLFESTEN: Guro Pettersen (til høyre) sammen med LSKs Anja Sønstevold og PSGs Karina Sævik på Fotballfesten i desember. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix.

Hun forteller at de fleste kommentarene kom fra unge, norske gutter - men også noen utenlandske.

– Hva tenker du om at unge må vokse opp med sånt på sosiale medier?

– Jeg synes det er kjempesynd. Det er også derfor jeg legger det ut, for å vise at det skjer og for å kanskje være et godt forbilde hvis det skjer. Det er synd at man ikke kan forhindre det, men man kan prøve å forebygge det ved å snakke om det, svarer Pettersen.

Hun spiller til daglig for den svenske klubben Piteå. Før det spilte hun i Vålerenga.

I høst spilte hun cupfinale for gamleklubben. Vålerenga tapte for LSK Kvinner:

Publisert: 30.01.20 kl. 14:01

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser