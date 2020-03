GODT HUMØR: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) Therese Johaug og Sjur Røthe har alle hatt en god sesong. Her er de i Finland dagen før verdenscupen startet den siste fredagen i november. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Johaugs pengefest: Tjener suverent mest i langrennsverden

Therese Johaug (31) har gått inn 2,47 millioner i premiepenger siden verdenscupstarten for drøyt tre måneder siden. Ingen andre er i nærheten.

Det er bare syv skirenn igjen i verdenscupen for damer og herrer denne sesongen, så det er fortsatt mulig å legge til litt på bankboka før langrennsløperne tar en pause.

Premiepengelisten til det internasjonale skiforbundet viser at den suverene verdenscuplederen Johaug så langt har hentet inn nesten like mye premiepenger som de to beste på herresiden, Aleksandr Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo, har gjort til sammen.

24 damer har tjent 100.000 kroner eller mer i premiepenger. Syv av dem er norske:

1. Therese Johaug: 2,47 mill., 2. Heidi Weng: 1,25 mill., 3. Natalia Neprejajeva (Russland): 890.000, 4. Ingvild Flugstad Østberg: 800.000, 5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen: 630.000, 14. Maiken Caspersen Falla: 280.000, 16. Tiril Udnes Weng: 210.000, 24. Ragnhild Haga: 100.000.

LATTERLIG GOD: Therese Johaug er helt suveren i skisporet, og det betaler seg. Her etter seieren i 10 kilometer klassisk i Ski Tour. Foto: Bjørn S. Delebekk

22 herreløpere har tjent mer 100.000 kroner eller mer i premiepenger. Ti av dem er nordmenn:

1. Aleksandr Bolsjunov (Russland): 1,51 mill., 2. Johannes Høsflot Klæbo: 1,33 mill., 3. Pål Golberg: 1,02 mill., 4. Simen Hegstad Krüger: 830.000, 6. Sjur Røthe: 680.000, 8. Hans Christer Holund: 550.000, 9. Emil Iversen: 520.000, 11. Eirik Valnes: 270.000, 12. Sindre Bjørnestad Skar: 240.000, 16. Håvard Solås Taugbøl: 180.000, 17. Martin Løwstrøm Nyenget: 150.000.

– Hardtarbeidende utøvere

Fem skiløpere har altså fått over én million kroner. Langrennssjef i Norges Skiforbund Espen Bjervig mener de mestvinnende langrennsløperne har fortjent hver eneste krone.

– Det er jo mye penger, men det spørs hva man sammenligner med. Om man sammenligner med fotball, så er det ikke mye penger, sier Bjervig til VG og legger til:

– Dette er hardtarbeidende utøver som bruker hele livet sitt på dette.

Tidligere fikk de beste mer betalt, men løperne var selv med å avgjøre at premiepengene skulle fordeles på flere. Mens seier i Tour de Ski før har gitt opp mot én million kroner, så fikk Johaug en halv million kroner for sammenlagtseieren i år. Én verdenscupseier er verdt rundt 100.000 kroner.

De beste løperne tjener mye mer penger på sponsor- og utstyrsavtaler enn hva de går inn i premiepenger. De forrige skattelistene viste at Therese Johaug har en formue på 49 millioner kroner.

Sammenlagtseier i Ski Tour 2020 ga Johaug og Pål Golberg nesten 450.000 kroner hver, i tillegg kom betaling for etappeseire.

– De beste kom ikke så godt ut av den nye ordningen, og noen var ikke helt fornøyd. Men det er bra for bredden, flere kan livnære seg på langrenn, sier Bjervig.

Svahn topper blant svenskene

Blant herrene er det løpere fra syv nasjoner som har tjent 100.000 kroner i premiepenger eller mer. Blant damene er det løpere fra ni nasjoner.

Det temperamentsfulle stjerneskuddet blant sprinterne, Linn Svahn, har tjent mest i premiepenger av svenskene med 460.000 kroner. Her klikket hun fullstendig i Granåsen under Ski Tour:

Onsdag er det verdenscupsprint på Konnerud (flyttet fra Drammen). Johaug går ikke. Lørdag er det tremil i Holmenkollen, mens herrene går femmila søndag. Deretter avsluttes verdenscupen i Canada og USA.

Premiepengene er oppgitt i sveitserfranc og regnet om etter Norges Banks kurs klokken 16.00 mandag 2. mars (9,76). Beløpene er rundet opp eller ned til nærmeste 10.000 kroner.

Publisert: 03.03.20 kl. 10:52

