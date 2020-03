IDITAROD-VETERAN: Joar Leifseth Ulsom kjører sitt åttende Iditarod. Han er aldri blitt dårligere enn nummer syv. Foto: NATHANIEL WILDER / X02580

Iditarod-favoritten: – Det er mange personligheter blant disse hundene

Joar Leifseth Ulsom (33) flyttet til Alaska for å bli en Iditarod-vinner. Nå jakter han sin andre seier i verdens mest myteomspunnede hundeløp.

Det er åttende gang karen fra Mo i Rana deltar i Iditarod – der hundespann og kvinne/mann tilbringer omtrent ni døgn i Alaskas ødemark, fra starten i Anchorage til mål i Nome. Du kan se løpet på VG+ fra lørdag og fram til 17. eller 18. mars.

Joar Leifseth Ulsom vant i 2018 og ble nummer to i 2019, «bare» 12 minutter bak vinneren Peter Kaiser.

– Jeg har et veldig fint hundespann. Det er mange personligheter blant disse hundene, sier Ulsom til VG.

– Men halvparten av dem har ikke vært med i Iditarod før, så det blir spennende å se åssen de gjør det. Men jeg tror vi er godt forberedt.

Fordel med Norge-oppkjøring?

– Alle de tre største favorittene bor i Alaska, forteller Nils Marius Otterstad, nordmannen som er prosjektleder for QRILL Pet Arctic World Series, en internasjonal serie for hundekjøring.

– Det gjelder både Kaiser, Ulsom og Mitch Seavey, som har vunnet løpet tre ganger.

Det er rekordmye snø i Alaska denne vinteren. Joar Leifseth Ulsom til VG:

– De siste årene tror jeg det har vært en stor fordel å bo her og trener under de samme forholdene som det har vært i løpet. Det er så variert, vill naturlig og så mye elvekjøring. Og så er det litt kaldere her enn i Norge.

– Men akkurat i år kan det ha vært en fordel å forberede seg i Norge, som Thomas Wærner har gjort. Der får du mer trening i å brøyte spor, vind, kjøre i høyfjellet. Det er vi ikke så vant til her.

– Det blir vel slitsomt for hundene å brøyte?

– Ja, det kommer helt klart til å gå saktere, og det blir tungt for hundene. Men de er klare for det meste. Kanskje er det verre med føreren? Jeg tror det er en fordel å komme fra Norge, der vi ikke er så vant med hardbankede løyper og har vært ute i vær og vind siden vi var unger.

Nina Skramstad er kommentator på VG+-sendingen fra Alaska. Hun sier:

– Ulsom vil alltid være en av favorittene. Han har aldri blitt dårligere enn nummer syv. Han er alltid med der oppe.

Etter å ha bygd opp en kennel hjemme i Norge, flyttet Ulsom med kennelen og det hele til Alaska i 2011. Han innså at det var nødvendig for å bygge en Iditarod-karrière.

– Ulsom har en unik stayerevne. Han kommer sterkere og sterkere utover i løpet. Han er ikke den raskeste, men er utrolig flink til å sette sammen et bra team av hunder som jobber jevnt over lang tid. Han er en seig luring, fastslår Nils Marius Otterstad.

Fire nordmenn med

I alt er det fire norske deltakere denne gang, alle menn. Thomas Wærner fra Synnfjell er også med i favorittsjiktet.

– Han vant både Femundløpet og Finnmarksløpet i 2019, forteller Nina Skramstad.

Magnus Kaltenborn - som også bor i Alaska - og Tom Frode Johansen fra Furuflaten er de øvrige norske som legger ut på den lange ferden.

– Thomas Wærner har lånt meg to av hundene sine. Han hadde med seg 16 hunder over hit til Alaska, og det er bare 14 som skal til start. Samtidig som jeg trengte to hunder.

– Er det vanskelig å «sosialisere» dem inn i gjengen?

– Jeg tipper at det går fint. Dette er enkle hunder å ha med å gjøre.

– Det viktige for de tobeinte er at de viser hundene gleden ved å være med. Hundene ser mye på hundeføreren og agerer mye etter holdningen og formen til han eller henne, sier Nils Marius Otterstad.

– Det er utrolig viktig å ha et godt øye til hundene dine hele tiden. Det gjelder både ernæring og annen hundevelferd. Du er sjanseløs til å vinne om du gir blaffen i hundene.

