GOLF-LÅN: Amerikaneren Matt Kuchar kan få drøyt 800.000 kroner i forskudd i påvente av at corona-krisen skal gå over. Foto: Cliff Hawkins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Golfstjernene får ca$h-nødhjelp

Golfstjernene lider ingen nød. Skulle man tro. Nå i disse krisetider får de likevel tilbud om corona-hjelp i form av ca$h.

Det skriver svenske Aftonbladet, som henter sine opplysninger fra en avsløring gjort av Golf Digest. Magasinet og nettstedet med samme navn har fått tilgang til en e-post fra golfspillernes organisasjon og turneringsarrangør PGA Tour.

Den opplyser spillerne om at de nå kan få utbetalt forskudd for antatt innspilte premiepenger i henhold til nåværende plassering - det vil si innspilte penger - i den såkalte FedEx-cupen.

Visepresident Tyler Dennis bekrefter opplysningene. Han sier også at stjernenes caddier kan søke om økonomisk hjelp fra et veldedighetsfond.

Spillerne som er ranket én til 150 på denne listen blir tilbudt forskuddutbetaling på inntil 50 prosent av estimert premiebonus fra forestående turneringer, basert på deres plasseringer 8. mars.

Begrenset til 100.000 dollar. Det vil si en million kroner etter dagens valutakurs.

For de beste og dermed best betalte er det ikke så mye, sammenholdt med lønnsnivået i normale tider. Ifølge Golf Digest spilte nummer 31 på listen i FedEx-cupen i fjor inn 200.000 dollar. Sungjae Im (21) fra Sør-Korea, for tiden ranket som nummer 23 i verden (Viktor Hovland nummer 57, Rory McIlroy topper), leder og ligger an til å motta 150 millioner i premiebonus - men vil ikke bli tilbudt 75 millioner i forskuddsbetaling.

Han må eventuelt klare seg med en million.

Aftonbladet trekker frem svenske golfproffer som eksempler på hva tilbudet om forskuddsbetaling innebærer. Hernrik Norlander er på 84. plass i FedEx-cupen. Han kan dermed nå få utbetalt 550.000 kroner.

Hvis en spiller endrer opp med å tjene mindre enn det han har fått utbetalt i kriseforskudd, vil det måtte betales tilbake ved oppgjørets time - når enn det måtte bli med tanke på turnering-stopp som følge av coronaviruset.

I praksis er det altså snakk om et lån.

En talsmann for PGA Touren uttaler at ledelsen i utgangspunktet har forpliktet seg til å lytte og respondere med hensyn til spillernes behov i en situasjon vi aldri tidligere har vært i.

– Deres levebrød er satt på vent. Vi er derfor glad for å ha funnet en løsning for forskuddsbetaling til spillerne for nåværende og fremtidige prestasjoner, som samsvarer med vår forretningmodell, sier vedkommende ifølge Golf Digest.

Nettstedet skriver at US Open 18.-21. juni etter all sannsynlighet vil bli utsatt. Det samme gjelder for Open Championship 16. juli.

Publisert: 29.03.20 kl. 10:37

