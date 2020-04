DENGANG DA: Norges svømmer Henrik Christansen ruller ved deltagerlandsbyen i Rio de Janeiro for snart fire år siden. Høyhusene skulle bli luksusboliger. Nå beskrives de som en spøkelsesby. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

OL-leilighetene står forlatt: – Det er en spøkelsesby

For fire år siden bodde Norges OL-tropp og rundt 10.000 internasjonale utøvere og trenere her. Nå er «deltagerlandsbyen» fra sommerlekene i Rio de Janeiro blitt en spøkelsesby – i stedet for luksusboliger.

Det forteller 53 år gamle Silvia Hammes til svenske Aftonbladet. Den brasilanske kvinnen er en av få kjøpere av leilighetene som etter planen skulle bli bosted for godt bemidlede personer etter 2016-OL i Rio de Janeiro.

– Det var så vakkert at jeg fikk gåsehud, sier hun om bildene og presentasjonen hun første gang ble forelagt og lot seg friste til leilighetkjøp av.

Hun ble ytterligere smigret da hun etter å ha fullført kjøpet så Østerrikes flagg vaie fra verandaen der hun snart skulle flytte inn. Den østerrikske OL-troppen hadde ennå ikke flyttet ut. Da hun kunne flyttet inn, var Silvia Hammes nærmest alene om å gjøre det.

LIV OG RØRE: Håndballjentene på innmarsj i OLs deltagerlandsby - nå spøkelsesby - i Rio de Janeiro i august 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Og slik har det vært siden. På tross av fristende reklamekampanjer og lovnader om det ene og det andre, står hele det enorme leilighetskomplekset så å si tomt.

– Det er en spøkelsesby, fastslår Silvia Hammes.

Ifølge Aftonbladets reportasje «OL-byen i Rio fire år senere: En spøkelsesby», var det i fjor – ifølge medieoppslag i Brasil – solgt rundt 500 av totalt 3604 leiligheter i bostedkomplekset bestående av en rekke svømmebassenger, flotte lekeplasser, løpebaner, sykkelveier og sikkerhetstiltak til beskyttelse mot den høye kriminaliteten rett utenfor anleggets stuedør.

Men antall solgte leiligheter skal være overdrevet, får avisens journalist opplyst når den etterspør salgstall for første kvartal 2020. Eksperter med innsyn i eiendomsmarkedet i Rio de Janeiro hevder at salget har gått enda tregere. Frem til februar i år skal det ha blitt solgt 400 leiligheter totalt. Det innebærer at 22 av 31 nybygde høyhus skal være ubebodd.

Området heter nå Ilha Pura, «Den rene øya». Det var tidligere et sump- og våtmarksområde, før det ble kjøpt opp av en investor til spottpris på begynnelsen av 1970-tallet. Det ble bygd opp til en slags Rios svar på Miami. Da byen ble tildelt sommer-OL 2016 i 2009, skjøt investeringene og utbyggingen fart – og spredte seg.

Rio de Janeiros borgermester brukte milliarder av skattebetalernes penger – Brasil var da inne i en økonomisk høykonjunktur – til å utbygging av veinettet og øvrig infrastruktur, som vann, kloakk og elektrisitet.

Men da deltagerlandsbyen i all sin prakt sto klar, skulle det vise seg at innholdet sto tilbake å ønske. Silvia Hammes forteller til Aftonbladet at hun husker at flere nasjoners OL-tropper klaget på leilighetenes beskaffenhet. Australias OL-tropp flyttet ut fordi den ikke syntes avløp og det elektriske opplegget virket trygt.

Før sommerlekene startet hadde den økonomiske nedturen rammet Brasil og OL-forberedelsene, i likhet med fotball-VM et par år tidligere. Nå står også de storslåtte idrettsanleggene som ble bygd til 2016-OL stort sett tomme og forlatte, preget av null vedlikehold og sterkt forfall.

Silvia Hammes synes det samme om det hun en gang så på som sin drømmeleilighet. Hun vil heve kjøpet og omtaler komplekset den ligger i som «Merda Pura»: Forbannet dritt.

Publisert: 20.04.20 kl. 23:52

