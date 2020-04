STOLT PAPPA: Bjarte Myrhol ledet Norge til VM-sølv i fjor. Her er han sammen med sønnen Rasmus og datteren Veslemøy etter timålsseieren over Tunisia. Foto: Bjørn S. Delebekk

Myrhols corona-alarm: Frykter mange barn slutter med idrett

Håndballstjernen Bjarte Myrhol tror idretten mister noen barn på veien gjennom coronakrisen. Han mener foreldrene må ta ansvar. – Det er mer komfortabelt å sitte foran TV-en enn å dra på trening, sier han.

Myrhol har to VM-sølv som kaptein for Norge, og spiller til daglig på streken i den danske klubben Skjern. Men som det meste annet, så er den danske ligaen stoppet opp som følge av coronaviruset.

Han holder seg i trening, men han er redd idretten mister mange barn nå som trening, kamper og cuper er avlyst eller utsatt.

– Hva skjer med barna etter corona? spør Myrhol.

Han har selv vært smittet av coronaviruset:

Onsdag kveld debatterte han det med kulturminister Abid Raja, langrennsløper Øystein Pettersen, parautøver Birgit Skarstein, landslagstrener i håndball Christian Berge og psykolog Hedvig Montgomery. Debatten ligger åpen på YouTube fra klokken 11 torsdag.

– Jeg er ikke i tvil om at det er mer inaktivitet nå enn før. Det er mer komfortabelt å sitte foran TV-en enn å dra på trening. Det blir spennende å se hva foreldrene ønsker for barna sine, sier Myrhol.

– Nivåforskjellen kan bli stor

Håndballkjempen som satser videre i to år til er spent på hvor stort frafallet blir når det åpnes opp for organisert trening igjen.

– Jeg føler meg helt sikker på at vi mister noen barn på veien. Vi kan miste en del av de barna som hadde lav motivasjon for idrett, eller at de blir satt tilbake. Om de kommer tilbake på trening igjen, så kan nivåforskjellen ha blitt stor, sier Myrhol til VG.

Toppidrettsutøverne tar seg ikke fri:

Han mener det er veldig mange grunner til at det er viktig at barn og unge får holde på med idrett. Selv har han to barn på fem og syv år.

– Det man får gjennom idretten er mangfold og samhold, man lærer å fungere i en gruppe. Impulsene man får i barneårene er en enorm erfaring. Konsekvensene kan bli større enn man tror. I tillegg mister unge en sommer og vår med cuper og forelskelsene på diskoen, sier Myrhol.

Han forteller hvordan det er å ha coronaviruset:

I Norge kan man trene sammen i grupper på inntil fem med to meters avstand mellom.

Hanstad: – Foreldrene må ta ansvar

Dag Vidar Hanstad er professor ved Norges idrettshøgskole. Han er sikker på at virkningene av coronapandemien og barn og unge i idretten vil bli forsket på. Han mener Myrhol har et poeng.

– Det er en opplagt fare med frafall. Ungdomsidretten har nok en større utfordring enn barneidretten i disse tider, blant ungdommen er det et betydelig frafall, sier Hanstad til VG.

PROFESSOR: Dag Vidar Hanstad ved Norges idrettshøgskole. Foto: Morten Holm / Scanpix

Han mener foreldrene må ta ansvar for å holde ungene sine i gang da mange trenere er permittert, fordi klubbene ikke har råd til å ha dem nå.

– Jeg har en sønn som spiller fotball på G13. De trener tre ganger i uken. De fordeles på stasjoner fem og fem, vi bruker hele banen. Men det er helt avhengig av frivillighet fra foreldrene, sier Hanstad.

Talentene er han ikke redd for.

– Jo lenger barn og unge er uten aktivitet, jo lettere er det for ikke ivrige å falle ut. De blir borte, sier Hanstad.

Han er likevel optimist.

– Når idretten åpner opp igjen, så tror jeg mange vil føle et vanvittig sug etter fellesskapet. De vil være med i idrettslaget og være med gjengen igjen, sier professoren.

