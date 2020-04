BLANT FOLK FLEST: Sofus Heggemsnes fra Oslo var klar for Tokyo-OL 2020. Nå må han trene i en park i Oslo i håp om å bli en enda bedre turner i de utsatte sommerlekene i juli 2021. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norges OL-håp trener i Tufteparken sammen med «hele» Oslo

ST. HANSHAUGEN I OSLO (VG) Her har Norges OL-klare turner Sofus Heggemsnes (20) startet dagens «coronatrening» i Tufteparken rett ved der han bor i Oslo sentrum. Egentlig skulle han deltatt i Nordisk mesterskap på Island denne helgen.

– Det er mange folk i Tufteparken. Hele Oslo trener her. Det er ikke ideelt, men det er den beste formen for trening jeg får gjort nå, sier Sofus Heggemsnes.

Det hender ikke ofte at norske turnere kvalifiserer seg til OL. Sofus Heggemsnes fra Oslo Turnforening og Julie Dicko Erichsen (18) fra Lakesvåg Turn- og idrettslag i Bergen gjorde det i VM i Stuttgart i fjor høst og var klare for Tokyo-OL 2020, før coronaepidemien utsatte deres deltagelse i sommerlekene med ett år.

– Jeg tenkte at OL ville være for stort til å bli avlyst. Det var et ganske stort sjokk da det skjedde. Men egentlig er det ganske positivt for min del. Jeg er ikke blant dem som har en medaljesjanse. Men med ett ekstra år, kan jeg forbedre meg. Det er kjipt å måtte vente, men kaken vil smake enda bedre, sier Sofus Heggemsnes med tanke på at det – per nå – er 15 måneder til han skal svinge seg i turnhallen i Tokyo.

At han skulle «forbedre» seg slik han har vært nødt til de siste fem ukene, siden turnhallen «hans» på Hasle i Oslo ble stengt av smittevernhensyn, hadde han likevel ikke forestilt seg.

– Jeg er blitt ganske flink i bordtennis. Kina bør passe seg, bemerker han spøkefullt.

Oslo kommunes treningsapparater i den kjente parken noen saltomortaler fra Bislett stadion, er det nærmeste han kommer noe som ligner den treningen han trenger for å bli en bedre turner. Bordtennisspillingen med turnkompisene han møter i Tufteparken på St. Hanshaugen er adspredelse fra en traurig hverdag – sett med øynene til en som driver med turning på fulltid.

IKKE ALENE: Sofus Heggemsnes trener i en skranke som på langt nær ligner den han konkurrerer i som Norges OL-håp i turn. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Det føles som om jeg sitter på skolen igjen og venter på at ferien skal begynne. Jeg tenker at vi kanskje kan begynne å trene igjen 20. april, jeg sjekker stadig om det er kommet nye oppdateringer. Det er min største motivasjon, sier Sofus Heggemsnes med tanke på eventuelt når myndighetene vil lempe på smittevernrestriksjonene – og han kan gripe tak i bøylehesten, ringene og skranken.

Det er mange hensyn å ta for at det skal kunne skje.

Sprit og antibac-behandling av nevnte apparater er uaktuelt. Likeså såpevask. Da vil de bli ødelagt. Sofus Heggemsnes og de andre toppturnerne og landslagsturnerne under klubbtrener Valentin Skrypin og landslagstrener Gabriel Negru er vanligvis i turnhallen hele dagen lang. Kontinuerlig og hyppig renhold fortoner seg problematisk, det samme gjelder nærkontakt.

Nye retningslinjer kom før helgen, og generalsekretær Øistein Leren i Norges Gymnastikk- og Turnforbund påpeker også at det må tas hensyn til lokale, kommunale og private forskjeller når det gjelder corona-reguleringene.

– Uansett vil de trenge syv til åtte uker trening før de kan begynne å konkurrere, sier Leren.

KLAR FOR BORDTENNIS: Landslagsturnerne Sofus Heggemsnes (fra venstre), Joar Amblie og Fredrik Bjørnvik Aas har møttes i en park i Oslo i stedet for i turnhallen på Hasle de siste fem ukene. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Enn så lenge er Sofus Heggemsnes trening regulert til det han kaller stuetrening. Bokstavelig talt på hjemmebane gjennomfører han hver dag en tre timer lang økt styrketrening, utarbeidet av Valentin Skrypin og ved hjelp av moren Anettes yogamatte.

Skrypin, opprinnelig fra Ukraina, mener Sofus’ treningsøkter utendørs tilsvarer cirka 20 prosent av den treningen han egentlig burde ha gjort. De har vurdert å få plassert en bøylehest i leiligheten, men den ville tatt for stor plass. Sofus Heggemsnes holder for høyt nivå til at det «bare» er å montere de andre turnapparatene han vanligvis bruker utendørs.

SCENEVANT: Julie Dicko Erichsen og Suzann Pettersen delte ut prisen til «Årets mannlige utøver» (Karsten Warholm) under Idrettsgallaen på Hamar i januar. Foto: Fredrik Hagen

– Det er veldig langt unna vanlig turntrening. Jeg får ikke trent på baklengs salto og triksene jeg skal gjøre i konkurranse. Men det er sykt hardt. 15 forskjellige øvelser, mage, rygg, tøyning – løping. Valentin lager jo bare programmet. Han skal ikke gjøre det selv, sier Sofus Heggemsnes og ler.

Han savner treneren. Savnet er gjensidig. De to har ikke sett hverandre annet enn via videolink siden 12. mars. Valentin Skrypin har trent Sofus Heggemsnes i 10 år, de pleier å se hverandre – ansikt til ansikt – syv timer daglig.

– Vi prøver å gjøre vårt beste. Det er det eneste vi kan gjøre, sier Valentin Skrypin.

PS! Julie Dicko Erichsen har hviterussiske Anatol Asjurkov som trener. Hun har vedlikeholdt treningen ved å gå turer i fjellet, løping og i likhet med Sofus Heggemsnes, «hjemmetrening». Hun håper hun straks, med de nye retningslinjene for smittevern, kan komme inn i turnhallen igjen, men er innforstått med at turntreningen der fortsatt vil være strengt regulert.

Publisert: 20.04.20 kl. 21:16

