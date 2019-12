HELT I MOSKVA: Magnus Carlsen ble omringet av russiske sjakkfans etter triumfen i VM i hurtigsjakk. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Carlsen er like sulten: – Det hjelper at jeg er bedre enn de andre

MOSKVA (VG) Russerne sto i kø for å hylle Magnus Carlsen (29) etter den formidable VM-tittelen i hurtigsjakk, og selv mener han at han er enda bedre i lynsjakk.

– Ja, i utgangspunktet tror jeg at jeg er bedre i lynsjakk, men det blir vanskelig å gjøre en mye bedre prestasjon enn jeg har gjort i hurtigsjakk, sier han til VG, mens det kryr av russiske unger som drar i ham og vil ha selfies og autografer.

– Jeg synes tidskontrollen i hurtigsjakk er veldig utfordrende. Lynsjakk med tre minutter + 2 sekunder per trekk passer meg bedre, fortsetter han på vei ut av Luzjniki stadion – der Lenin fortsatt preger inngangspartiet.

Søndag og mandag er det VM i lynsjakk her.

Når VG snakker med Carlsen, er det særlig russiske og indiske medier som også vil ha sitt. Et av spørsmålene tar for seg at mange av rivalene i enkelte partier valgte kjappe remiser for å få mer hvile – mens nordmannen spilte for fullt i samtlige 15 partier i hurtigsjakk.

– Dagene blir lange, men det er absolutt mulig å gi alt i alle partier. Men det hjelper at jeg er bedre enn de andre, smiler Carlsen – og alle rundt ham bryter ut i en forsiktig latter.

– Det er lettere for meg å spille for en seier, forklarer han.

– Jeg har råd til å ta flere sjanser enn de andre. Kanskje er korte remiser en optimal strategi for noen, men ikke hvis du skal vinne. Det er min mening. Det er ikke måten jeg spiller på.

– Sulten på mer

Når VG spør om det blir vanskelig å motivere seg for 21 partier med lynsjakk i løpet av søndag og mandag, er svaret klart:

– Nei, det kan jeg love deg at det ikke er! Jobben er bare halvgjort, jeg er sulten på mer.

– Og selvtilliten?

– Den er god nå. Jeg visste jo ikke helt hvor jeg sto før turneringen, men det hjalp meg veldig at det gikk så bra første dagen. Selv om spillet var ganske dårlig, så fikk jeg masse poeng. Og jeg visste at jeg kom til å bli bedre utover i turneringen. Alt gikk etter planen sånn sett.

De sjakkgale russerne hadde selvfølgelig helst sett at deres egne hadde vunnet. Men Carlsen er superstjerne. Han beklaget på russisk TV at han ikke har tid til å ta seg så mye av fansen som han kunne ønske.

– Vi russere skulle jo gjerne vinne her selv. Vi får gjøre et nytt forsøk i lynsjakk, sier Daniil Dubov, som ble verdensmester i hurtigsjakk i fjor, og som var en del av Carlsens VM-team i 2018.

– Men jeg tror at Magnus – og jeg selv – er bedre i lynsjakk enn i hurtigsjakk, fortsetter Dubov, som får sin del av æren for at Magnus har blitt en enda mer kreativ spiller det siste året.

En annen russisk spiller, Peter Svidler, sier dette til VG:

– Når vi snakker lynsjakk, så er Magnus favoritt.

– I lynsjakk er han selvfølgelig storfavoritt, sier Sergej Karjakins manager Kyrillos Zangalis.

«Herakles-oppgave»

Sjakkeksperten Olimpiu G. Urcan kaller det Carlsen står foran en «Herakles-oppgave», jamfør Herakles’ 12 berømte storverk:

– Han har en veldig god sjanse til å vinne også lyn, men det blir tøft selv for en spiller av Magnus’ kaliber. Feltet er så utrolig sterkt, og vi vil trolig se noen uheldige ulykker gjennom 21 partier. Men han er klar favoritt, sier Urcan til VG.

– Jeg tror Magnus kan bli enda verre å slå i lynsjakk. Der er han jo grisegod, sier norske Johan-Sebastian Christiansen.

Carlsen tok lørdag sin 11. VM-tittel i sjakk i løpet av ti år. Han har fire i klassisk sjakk (2013, 2014, 2016 og 2018), fire i lynsjakk (2009, 2014, 2017 og 2018) og tre i hurtigsjakk (2014, 2015 og 2019).

– Det har ikke vært mange nedturene på disse årene. Jeg kan ikke komme på en annen spiller som har vært så dominant i så lang tid, selv Garry Kasparov hadde sin nedturer, og de varte lengre enn de Magnus har hatt, sier Jøran Aulin-Jansson, tidligere sjakkpresident og arrangør av VM i Fischer-sjakk nylig.

– Carlsen dominerte dette tiåret ettertrykkelig. Interessant nok har han også vist publikum forskjellige sider av sin tilnærming til spillet. Han har et beundringsverdig engasjement for kreativitet og en plettfri arbeidsmoral ved brettet, mener Olimpiu G. Urcan.

Publisert: 29.12.19 kl. 02:51 Oppdatert: 29.12.19 kl. 03:04

