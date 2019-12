SJAKK-HELT: Magnus Carlsen fotografert på Luzjniki stadion i Moskva lørdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen med 11 VM-titler på 10 år: – Jobben er halvgjort

MOSKVA (VG) For utrolige 11. gang har Magnus Carlsen (29) tatt en VM-tittel i sjakk. Lørdag moste han konkurrentene og tok gullet i hurtigsjakk i Moskva.

Oppdatert nå nettopp

Det skjer nesten nøyaktig 10 år etter at han tok sin første VM-tittel – i samme by.

– Det føles godt etter å ha mislyktes i hurtig-VM så mange ganger, sier Carlsen til VG.

Carlsen hadde overtaket etter to dagers spill og konkurrentene falt som fluer på avslutningsdagen Han la grunnlaget for gullet med å vinne over Levon Aronian i sitt andre parti lørdag, så fortsatte han med å slå Shakhriyar Mamedyarov og hadde halvannet poengs forsprang før de to siste rundene.

– Jeg likte å spille med ledelsen fra dag to, sier Carlsen og mener han har hatt «relativt god kontroll». Nå ser han frem mot nye utfordringer de neste to dagene.

– Jobben er halvgjort. Jeg vil vinne lynsjakk også, sier den ferske verdensmesteren, som tar med seg selvtillit etter at han ikke tapte et eneste av sine 15 partier i hurtigsjakk.

Her er hans 11 VM-titler:

* Fire i klassisk sjakk: 2013, 2014, 2016 og 2018.

* Fire i lynsjakk: 2009, 2014, 2017 og 2018.

* Tre i hurtigsjakk: 2014, 2015 og 2019.

Søndag og mandag har en ny mulighet når det skal arrangeres VM i lynsjakk.

Carlsen følte tydelig presset på siste dag av hurtigsjakk-VM, men gjorde – i motsetning til konkurrentene – ingen store tabber.

Magnus Carlsen vant sist hurtigsjakk-VM i 2015, men har vært veldig nær også de tre siste årene:

* 2016: Var likt med vinneren Vasil Ivantsjuk, men tapte på såkalt kvalitet.

* 2017: Var et halvt poeng bak vinneren Viswanathan Anand.

* 2018: Var et halvt poeng bak vinneren Daniil Dubov.

Parti 14: Leinier Domínguez-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Magnus Carlsen fikk en kjapp remis mot amerikansk-kubanske Domínguez, som ikke hadde noe imot remis.

– Jeg synes ikke Magnus hadde full kontroll i dette partiet. Han endte opp med å ofre en bonde, men det var veldig smart, fastslo Jon Ludvig Hammer i VGTV.

Parti 13: Magnus Carlsen-Shakhriyar Mamedyarov

Etter seieren over Aronian var det naturlig for Carlsen at han ikke tok noen sjanser. Likevel skaffet han seg et overtak.

– Magnus ødelegger spenningen i turneringen. Han valser over motstanderne og vinner så lett som bare det. Mamedyarov har ikke noe i stillingen, og velger å gi seg, jublet Hammer i VGTV-studio.

– Han får Mamedyarov til å se ut som en amatør, fastslo Atle Grønn i NRK.

Parti 12: Levon Aronian-Magnus Carlsen 0–1

– Magnus gir bort bonden på kanten uten å få noe igjen for den, utbrøt Hammer på VGTV etter Carlsens 18. trekk.

Det var lenge helt jevnt, men Aronians løper til a3 var en miss - og plutselig var Carlsen i førersetet. Han sto tilsynelatende til vinst, men rotet bort overtaket.

Så plutselig kom sjokket: En megatabbe gjør at Carlsen kan ta dronningen og vinne.

Parti 11: Maxime Vachier-Lagrave-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Carlsen hadde på et tidspunkt et overtak, men det endte i en veldig grei remis.

– Magnus spilte et utmerket parti, mente Hammer på VGTV.

– Jeg gikk for en trygg løsning, sa han selv.

Publisert: 28.12.19 kl. 18:55 Oppdatert: 28.12.19 kl. 19:09

Mer om

Flere artikler