Riiber slo tilbake – sikret sesongens sjette verdenscupseier i kombinert

Jarl Magnus Riiber (22) var tilbake på toppen av seierspallen etter at Vinzenz Geiger tuktet ham for første gang denne sesongen lørdag. Jørgen Graabak spurtet inn til tredjeplass.

Seks renn måtte til for at konkurrentene skulle få has på Jarl Magnus Riiber. I det syvende måtte de igjen gi tapt for nordmannen, som gikk ut som nummer tre i sporet bak Jens Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad.

Riiber fikk få problemer med å ta sin 19. seier i verdenscupen totalt.

Noen kilometer før mål nærmet det seg en gruppe bak Riiber og Oftebro. Førstnevnte rykket fra lagkameraten og kontrollerte inn til seier i Ramsau. Jørgen Graabak vant spurten i feltet bak og henviste tyskeren Geiger til tredjeplassen.

Jens Lurås Oftebro og Espen Bjørnstad gikk lenge i tet sammen med Riiber, men klarte ikke å holde følge med den suverene verdenscuplederen og falt bakover da de ble hentet inn.

Kun to nasjoner har hatt utøvere på kombinertpallen i 2019/20-sesongen. Tyskland har én seier, én andreplass, og fire tredjeplasser. De resterende seks seierne, seks andreplassene og tre tredjeplassene har Riiber, Graabak, Bjørnstad og Oftebro delt seg imellom.

