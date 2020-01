LANGT BAK: Charlotte Kalla ble nummer 11 på 10-kilometeren under Tour de Ski i Toblach nyttårsaften. Hun var 53 sekunder bak Johaug i mål. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Landslagstrener Iversen om Kalla: – Nesten fælt å se henne

Charlotte Kalla (32) sliter. Hun vet ikke hva som er feil. Treneren innser at dette kan være hennes siste sesong.

Kalla har vært en av de dominerende løperne siden hun slo gjennom med seier i Tour de Ski januar 2008. Kronen på karriereverket var VM-gull på hjemmebane i Falun for snart fem år siden.

Forrige sesong ble det tungt. Nå er det blytungt. Dette er Kallas plasseringer i verdenscupen denne sesongen: 9, 55, 11, 12, 14, 36, 11, 10, 6, 35, 17, 10.

Kallas personlige trener og Sveriges landslagstrener Magnus Ingesson aner ikke hva som er galt.

Charlotte Kalla Fyller 33 år i juli. Har gått 238 verdenscuprenn. 59 ganger på pallen. 12 seire. Ingen pallplasser så langt denne sesongen.

Nummer 12 i verdenscupen så langt denne sesongen, 368 poeng. Therese Johaug leder med 1209 poeng.

Har ett VM-gull (2015, 10 km friteknikk).

Har to OL-gull (2010, 10 km friteknikk og 2018, 15 km fellesstart med skibytte).

– Hun har vært med lenge. Det går opp og ned. Tankene kommer jo hos Charlotte, som «hva f ... er det jeg holder på med»? Det er tungt, sier Ingesson til VG.

Kalla er blitt en superyndling blant det svenske folk. Ved forrige måling var 32-åringen Sveriges mest nevnte idrettsutøver med 15.904 omtaler i en tidsbestemt periode i svenske medier.

Mangler motivasjon

Treneren forteller at Kalla mangler selvtillit. Hun sa til TV 2 på toppen av monsterbakken i Italia søndag at hun mangler motivasjon. Hun vet ikke om hun går i VM i Oberstdorf neste år. Landslagstrener Ingesson vet ikke om dette blir Kallas siste sesong.

Kalla brølte og måtte be om unnskyldning etter at hun krasjet med en 14-åring under tremila i det svenske mesterskapet i 2015:

– Hun tar et år av gangen. Hun har ikke sagt om dette er siste. Men hun må kjenne at kroppen svarer, sier Ingesson til VG.

Og så langt har ikke kroppen svart denne sesongen. Hun hadde noe på gang da hun ble nummer seks i Lillehammer, men treneren forteller at hun ikke hadde selvtillit til å gjøre et forsøk på å sette opp tempoet. Hun endte ett og et halvt minutt bak Therese Johaug.

– Hun vil utvikle seg, når hun ikke kommer videre så er det frustrasjon der. Det er det som trener også. Men vi kan ikke trylle, sier Ingesson.

Minner om Bjørgen

Kalla sto utenfor landslaget da Norges damelandslagstrener Ole Morten Iversen var landslagstrener i Sverige.

– Det er nesten fælt å se henne gå. Hun mangler gnist. Charlotte er langt unna god form. Det hun leverer er ikke det nivået hun normalt er på. Det er synd, for det er hyggelig å ha henne oppe der, sier Iversen til VG.

Han syns det minner litt om Marit Bjørgen da hun etter tre VM-gull i 2005 til gjenoppstandelsen i OL i Vancouver i 2010. Bjørgen hadde trent kroppen i senk.

– Det er litt det samme kroppsspråket som Marit hadde da hun slet på sitt verste, sier Iversen.

SLÅTT AV JOHAUG: Charlotte Kalla har ikke vært i nærheten av Therese Johaug etter at sistnevnte kom tilbake etter utestengelse. Det har ført til stor fortvilelse. Her er pallen etter tremila i VM i Falun: Johaug vant foran Marit Bjørgen og Kalla. Foto: Helge Mikalsen/VG

Forrige sesong forlot Kalla ofte stadion i tårer. Denne sesongen er det ofte et følelsesløst ansikt som har gått gjennom pressesonen. Iversen mener det også er et tegn på at hun har resignert.

– Når følelsene gjentar seg så flater man gjerne ut, sier Iversen.

Han mener det generelt er to ting som kan være galt hos ikke-fungerende utøvere: Helse eller trening.

– Brygger kroppen på noe? Er det en brems der? Trener hun for mye? Jeg er helt sikker på at hun ikke trener for lite. Trener hun for tøft? Hun må gjøre noen grep, sier Iversen.

Om motivasjonen er borte, som hun selv sier, så tror Iversen det kan bli tungt.

– Man må ha med seg hodet, sier Iversen som ikke vil spekulere i om han tror en av de største svenske langrennskarrierene kan være over om noen få måneder når sesongen er over.

Neste verdenscuprenn for Kalla er i Nove Mesto. 10 kilometer klassisk og 10 kilometer fellesstart friteknikk 18. og 19. januar.

Kommende helg er det sprint i Dresden.

