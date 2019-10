SAVNER VIBEKE: Fredag kveld var det åpning av fotoutstillingen «Øyeblikket» med bilder tatt av Vibeke Skofterud. Mamma Kristin Westbye, Marit Bjørgen og kjæresten Marit Stenshorne gledet seg over å se Skofteruds bilder på veggene. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Stilte ut Skofteruds bilder: – Vibeke hadde elsket dette

FROGNER (VG) Det var stappfullt og storfint besøk i det lille galleriet på Frogner, da mamma Kristin Westbye åpnet utstillingen «Øyeblikket» med bilder tatt av datteren Vibeke Skofterud.

Den tidligere langrennsdronningen Marit Bjørgen var blant de første som var på plass fredag kveld.

– Jeg syns det gjør veldig godt. Det er blitt fantastisk flott, sier Bjørgen til VG.

Bildene som er stilt ut er tatt med mobilkamera. Det er mye snø og fjell.

– Man ser snurten av meg på ene bildet. Hun var flink til å ta bilder, Vibeke hadde øye for noe vi ikke hadde. Det er fantastisk å dele dette. Hun var en kunstner, sier Bjørgen, som også sitter i styret til Vibeke Skofteruds minnefond.

Her kan du se noen av Skofteruds bilder som henger på veggen i galleriet nå:













Vibeke Skofterud døde i fjor sommer. Nå har mamma Kristin Westbye vært primus motor for en fotoutstilling i Oslo. Bilder tatt av datteren.

Skofterud døde i en vannscooterulykke utenfor Arendal i fjor sommer. Skofteruds samboer da hun døde Marit Stenshorne var hjertelig til stede på åpningen. Bildene fra Seiser Alm i Italia er spesielt sterke for henne. Planen var at de skulle reise dit sammen i sommer. Det er lett å se at det gjør fryktelig vondt at den turen aldri ble noe av. Skofterud var der veldig mange ganger på treningssamlinger.

– Det er veldig spesielt, men veldig fint å se, sier Stenshorne om utstillingen.

Hun fikk mange klemmer og gode ord.

– Vi gjør det beste ut av hvordan livet er, så velger vi litt hvordan det skal være. Så har vi en dag i dag som vi velger skal være fin, sier Stenshorne.

Hører Skofterud-latteren

Therese Johaug hadde tatt med seg samboer Nils Jakob Hoff og lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg. De er enige om at Skofterud hadde storkost seg på galleriet. Den røde løperen var rullet ut og det var bobler i glassene.

KJENTE MOTIV: Therese Johaug (t.v.) og Ingvild Flugstad Østberg var på utallige reiser med Vibeke Skofterud og kjenner godt til stedene på flere av motivene som ble stilt ut. Johaugs samboer Nils Jakob Hoff var også med. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

– Dette var jo et fantastisk initiativ. Vibeke hadde elsket dette. Hun hadde nok sagt: Utstilling i Frognerveien, det er fett da, sier Østberg.

– Og lagt til: Skikkelig stilig, sier Johaug.

De tenker ofte på den tidligere lagvenninnen.

– Jeg hører den latteren. Når jeg lukker øynene så hører jeg den latteren inni meg. Jeg savner den veldig, sier Østberg til VG.

– Når jeg tenker på Vibeke så tenker jeg på en solstråle med knallblå øyne, sier Johaug.

Skofterud ønsket å ha en utstilling sammen med moren. Vibeke med bilder, moren med malerier. Det ble det aldri noe av. Men mamma Kristin har stått på for at datterens drøm om en utstilling skulle bli virkelighet.

– Det er veldig fint å kunne dele dette med andre, sier Kristin Westbye.

– Vondt og fint

Mammaen til Skofterud forteller at datteren nok hadde vært høyt og lavt og ganske nervøs for om det ville komme noen å se på bildene. Det var så fullt at det ikke var plass til alle inne samtidig.

STYREMEDLEM: Programleder Carsten Skjelbreid (t.v.) er styremedlem i minnefondet etter Skofterud, her i prat med Jan Åge Fjørtoft. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Jan Åge Fjørtoft, Carsten Skjelbred, Mariann «Surferosa» Thomassen, Jannecke Weeden og Hanne Sørvaag var blant dem som tok turen på den røde løperen.

Sørvaag var god venninne av Skofterud og sang «Se ilden lyse» i begravelsen.

– Da jeg var sammen med Vibeke, så tok vi mest bilder av oss selv. Så det er veldig fint at det er mye natur hun fanget og. Jeg visste faktisk ikke at hun var så interessert i disse motivene. Det var veldig kjekt å se. Og å få litt mer av henne og friske opp minnene. Det er både vondt og fint, sier Sørvaag.

FAVORITT: Hanne Sørvaag likte spesielt godt bildene bak henne her. – Det er noe med skyer, sier Sørvaag til VG. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Utstillingen varer frem til 26. oktober. Allerede på åpningsdagen fikk flere bilder nye eiere. All inntekt fra salget går til Skofteruds minnefond for psykisk- og fysisk helse. Den offisielle åpningen av utstillingen er lørdag.

