Krogh trener minst av alle på langrennslandslaget

Å kutte minst 100 treningstimer ble løsningen på en krise for Finn-Hågen Krogh (29).

Stafetthelten fra VM i Lahti gikk på en real karamell etter triumfen i 2017. Han kom inn på allroundlandslaget og ble med på en helt ny type kjør. I hele OL-sesong i 2018 var kroppen «dau». Forrige sesong var han tilbake med én pallplass i verdenscupen.

Nå er det bare to uker igjen til nasjonal langrennsåpning på Beitostølen og Krogh er tilbake i vater.

– Det er tilbake til den normale treningsgleden og responsen. Det var kjedelig å rote vekk en sesong, sier Krogh.

Sist helg var Krogh på ski i finske Munio. Han la ut dette bildet fra en treningsøkt i sosiale medier:

29-åringen har alltid trent mindre enn de fleste andre langrennsløperne før han økte med 100 timer etter Lahti-VM. Nå er de timene fjernet igjen. Finnmarkingen er tilbake på rundt 700 timer i året.

– Jeg er veldig komfortabel med det. Det er lite i det miljøet jeg er i, men det er ikke sånn at man er lat av den grunn. Jeg syns vi har funnet en oppskrift på det som passer meg, sier Krogh til VG og legger til:

– Det er ikke mye. Men man blir godt trent av å trene to timer om dagen.

Ikke umulig at mange er litt bakpå 1. januar etter festivitas kvelden før, men forhåpentligvis var det de færreste som var like ferdig som Finn-Hågen Krogh på årets første dag i 2019:

Allround- og sprintlandslaget har hatt flere felles samlinger denne sesongen, i oktober var de i Oslo med innlagt pressedag i Holmenkollen. Sprintlandslagstrener Arild Monsen understeker at Krogh er et usedvanlig stort talent.

– Han trener minst på laget, bekrefter Monsen overfor VG.

500 timer mindre enn Sundby

Monsen er opptatt av at løperne skal ha en sterk medbestemmelse i treningsopplegget.

– Han legger ikke inn trening bare for å få opp volumet. Restitusjonsøktene blir også tatt bort litt hos Finn, sier Monsen.

GODT SAMARBEID: Sprintlandslagstrener Arild Monsen (t.v.) og allroundtrener Eirik Myhr Nossum holdt felles treningssamling i Oslo de siste dagene. Her under en treningsøkt i Holmenkollen mandag formiddag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Til sammenligning har Martin Johnsrud Sundby på allroundlaget trent opp mot 1200 timer i året tidligere. Therese Johaug har hatt år med rundt 1000 timer. Det er ikke unormalt for eliteløperne å trene rundt 900 timer i året.

Krogh lar seg ikke stresse av at han trener minst.

– Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig. Alle må finne sin beste vei. Jeg har prøvd andre ting, og det ble jo helt krise, om man kan se på det med et litt humoristisk blikk. Jeg føler meg trygg på at dette er rett for meg, sier Krogh til VG.

Avslører oksygenopptaket

Forrige sesong viste han at han er på gang igjen. I februar var han altså tilbake på pallen i verdenscupen for første gang på to år, da han ble nummer tre på sprinten i Lahti.

Tester viser at 700 timer trening i året gir solide resultater.

– Jeg har testet 85 i oksygenopptak, det er oppe der. Det er ikke dårlig. Jeg kan iallfall ikke si at jeg har for dårlig 02 til ikke å gjøre det bra, sier Krogh til VG.

Han har syv seirer i verdenscupen. Den første kom for åtte og et halvt år siden, den forrige for snart tre år siden på 15 kilometer friteknikk i La Clusaz.

FARTSDUELL: Finn-Hågen Krogh og Pål Golberg (nærmest kamera) i spurt på trening i Holmenkollen mandag formiddag. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

29-åringen har konkludert med at det gikk galt på grunn av en kombinasjon av økt mengde, økt høydetrening og økt intensitet.

Uten mesterskap dette året er planen til Krogh å gjøre det helt store i Tour de Ski. I 2016 ble han nummer to sammenlagt.

– Hadde jeg stresset med å komme tilbake så hadde jeg gravd meg lenger ned, sier Krogh.

29. november er det verdenscupåpning med minitour i Ruka i Finland.

Slik så og hørtes det ut i den finske kommentatorbua da Krogh sikret Norge stafettgullet:

