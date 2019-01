ER DET LYS I TUNNELEN? Viktor Thorn (t.v.) og Calle Halfvarsson har denne sesongen vært de beste svenske herreløperne. Her fra Tour de Ski i Val di Fiemme tidligere i januar . Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Norges landslagstrener om svensk langrennsfiasko: Bekmørkt og tungt

SPORT 2019-01-27T02:32:27Z

ULRICEHAMN (VG) Har du hørt om han svenske herrelangrennsløperen som kom på pallen? Det har skjedd én gang denne sesongen. Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum ser at det det er både bekmørkt for svenskene.

Sveriges eneste pallplass for herrene er Calle Halfvarssons 3. plass i sesongåpningen i Ruka på 15 kilometer klassisk. Da vant Aleksandr Bolsjunov foran Emil Iversen.

I dag er det stafett. Sverige er alt annet enn favoritt, selv om Halfvarsson er på plass etter at han sto over lørdag.

– Den løypa er så lett at veldig mange lag kan henge med. Men Norge og Russland bør slå Sverige greit på herresiden. Akkurat nå ser det ikke lyst ut med tanke på VM-stafetten, sier NRKs kommentator Jann Post til VG.

Lørdag ble beste svenske nummer 23. Viktor Thorn (22) var 1 minutt og tre sekunder bak Maurice Manificat som vant. Axel Ekström ble nest best på 27. plass. Jens Burmann ble nummer 33, mens Daniel Rickardsson ble nummer 38.

Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum ser på svenskene som sliter.

– Det er selvfølgelig tungt det. Det er kjedelig for dem på hjemmebane, sier Nossum til VG.

– Det lover ikke godt for svenskene i VM?

– Nei, men så vet vi at Calle, som ikke er her, har noen pallplasser. Så klarer han å raske med seg noen VM-medaljer fra Seefeld så er dét så bra jeg tror dem kan håpe på, svarer Nossum.

– Det er ganske bekmørkt for svensk herrelangrenn?

– Jada. Sånn sett er det nok tøffere å være svensk enn norsk herretrener nå, svarer Nossum.

Tomrom

Simen Hegstad Krüger ble nummer to på 15 kilometer friteknikk, 1,1 sekund bak Manificat. Didrik Tønseth ble nummer tre.

– Vi visste at da Johan Olsson og Marus Hellner ga seg, så ville det bli et tomrom. Så det er ikke noe sjokk. Men Calle er jo bra da, sier Tønseth til VG.



Han har troen på at 22 år unge Thorn kan bli god på sikt.

– Jeg syns Viktor har gjort en god figur. Han har stabilisert seg. Det er et godt tegn. Da er man snart klar til å ta neste nivå, sier Tønseth.

– Slenger ut så mye dritt

Sannheten om svensk herrelangrenn i verdenscupen sammenlagt denne sesongen er slik: Halfvarsson er nummer åtte, Thorn nummer 16.

Deretter må man langt ned på listen, Oskar Svensson er nummer 41.

Den svenske SVT-eksperten Anders Blomquist slakter de svenske herrene fullstendig.

– Det er totalt mørkt i svensk herrelangrenn nå faktisk. Vi har snakket om det i flere år, men nå må skiforbundet sette i gang en spesill herresatsning. forbundet får ikke få et år til uten en satsning på guttene. Sånn her kan det ikke se ut, sier Blomquist til Aftonbladet etter lørdagens renn.

Jens Burmann er ikke enig.

– Han slenger så mye dritt ut av seg. Jeg har ikke mye til overs for ham og hans tirader, sier Burmann.

– Det får han stå for. Jeg vet ikke om han har glemt konkurransene forrige helg. Da ble Thorn nummer 11, det er bra for en løper med framtiden foran seg, sier landslagssjef Rikard Grip til Aftonbladet.

Klæbo konkurrerer ikke i Sverige. Han vant Tour de Ski. Er du enig med landslagstrener Nossum i at han er den mest komplette skiløperen nå?

Jann Post mener alt hviler på en svenske.

– Halfvarsson er den eneste som kan slå de beste i verden på en bra dag. Men han er for ustabil. Sykdom og en del taktiske feil gjør at han har færre pallplasser enn han kunne hatt, sier Post til VG.

Krüger var frustrert etter å ha tapt kampen om seieren med 1,1 sekund lørdag. Søndag går han ankeretappen for Norge:

Emil Iversen koste seg med å snakke svenskene ned under verdenscupen i Lillehammer tidligere i sesongen.

– Sverige er helt middels. De er ikke vår sterkeste konkurrent, men de får vel skrapt sammen et lag, sa Iversen foran stafetten på Beitostølen.

Da ble Sverige nummer 11. Over to og et halvt minutt bak Norge som vant. Søndag er det altså nye muligheter.

Disse går for Norge: Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger.

Sveriges førstelag: Calle Halfvarsson, Daniel Rickardsson, Jens Burman og Viktor Thorn.