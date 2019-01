BANKERKUSK: Ole Johan Østre, her med Jerkeld Stjerna, skal ha en god vinnersjanse med Global U.Neverknow. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To V75-bankere

SPORT 2019-01-23T10:13:34Z

VGs travekspert, Anders Olsbu, forsøker med to V75-bankere i form av Global U.Neverknow og Dæmro Kjempen på Bjerke Travbane i kveld.



Anders Olsbu

Publisert: 23.01.19 11:13

Global U.Neverknow blir hans hovedbanker.

– Global U.Neverknow har vunnet fem av sine seks siste løp. Østre-traveren har vært litt syk etterpå. Hesten har uansett en fin sjanse til å lede hele veien. Dæmro Kjempen var god til seier sist og har sjansen igjen med samme innsats, men er ikke helt til å stole på, varsler Olsbu.

Dagens banker

Global U.Neverknow (V75-5) har radet opp seirer og skal ha en flott sjanse igjen.

Dagens luring

In Håleryd (V75-7) kan utfordre favoritten om hun får et rett ryggløp. Kan avslutte bra da.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 450 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1890 kroner

V75-1 (2100ma)

7 WHISKY VOICE

6 MIRA HØRSTA

1 BALAINE

3 LAYLOCK CLASSIC

2 BASTIAN LENDALUND

8 Bulldozer

————————————-

4 Daarom Well

9 Tiria Jet

5 Pompano Reza

Løpet:

Seks av de ni hestene har en viss vinnersjanse i V75-innledningen.

Favoritten:

Whisky Voice var solid til seier første gang ut i Hamre-regi. Da angrep han fra køen snaue runden igjen. Han kom ned i dødens på siste bortre og avgjorde enkelt. Gangen før var han god toer bak Gilbert B.R. fra dødens. Står sjanseartet til spormessig, men feltet er lite. Han er uansett sterk og tåler å gjøre grovjobben selv. Kan absolutt vinne igjen.

Outsiderne:

Mira Hørsta feilet fra start i V75 sist, men kom bra tilbake, selv om hun ikke fikk premie. Gangen før vant hun lett foran Aicha Ravina fra køen etter en sterk avslutning. Kim Pedersen-traveren har gått gode løp i høst og skal regnes i striden igjen.

Luringen:

Balaine gikk godkjent til tredje i et stallansatt-løp sist, men trengte nok det løpet i kroppen etter syv måneders pause før hun er tilbake på topp. Kan bli overflydd fra start, men er aktuell blant de tre om det løser seg.

Startsiden:

Laylock Classic, Mira Hørsta og Bastian Lendalund er alle bra ut og kan kjempe om føringen.



V75-2 (2140mv)

9 JÆRVINN S.K.

5 NESELDI

8 STRIKKEPRINSEN

7 HØVDING JAROS

3 ENGLI ILMINA

2 Finnskog Lux

————————————-

6 Marve Tinn

4 Mintor

1 Komnes Molla

10 Tangen Tinn

Løpet:

Jeg ser seks hester med vinnersjanse i dette travrittet.

Favoritten:

Jærvinn S.K. har vunnet ett og tatt fire annenplasser i sine fem siste travritt. Var også flink som femte i et tøft V75-løp med sulky sist. 9-åringen er travsikker i denne grenen og fortjener en seier igjen. Men han skal hente hele 80 meter tillegg. Viser han seg fra sin beste side, kan han klare det.

Outsiderne:

Neseldi feilet seg bort i et travritt nest sist, men vant enkelt i det forrige montéløpet. Med fjorårets landschampion Helene Kolle på ryggen, kan det bli seier igjen, vel og merke feilfritt. Hun har hele 40 meters forsprang på sine argeste konkurrenter.…Strikkeprinsen radet tidligere opp seirer i travritt, men har vært litt rufsete i sine siste starter. 11-åringen har galoppert en god del i det siste, men rapporteres fin i trening nå. Holder han seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er han mer enn god nok, tross langt tillegg.

Luringen:

Engli Ilmina har skuffet veldig i lang tid, men rapporteres veldig fin i trening, uten at det vistes i et vanlig travløp forrige uke. Men hun var god til seier i et par travritt for et par år siden. Har hun funnet tilbake til de taktene, kan hun muligens by på en stor overraskelse. Hun har også dyktige Kristine Kvasnes på ryggen.

Startsiden:

Komnes Molla som eneste strekhest, vil naturlig nok sitte i tet en stund. De fleste tilleggshestene er ganske bra fra start og vil nok være opp oss strekhesten direkte.



V75-3 (2100ma)

3 EASY TO WIN

10 S.J.'S ALL IN ALL

4 LOUIS D'ESTINO

————————————-

11 Match Queen

5 Pique

9 Memphis Tennessee E.P.

7 Aspire

2 Wagtail Happyharry

8 Miss Mirchi

1 C.C. Gyrus

Løpet:

Jeg prøver meg på tre hester i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

Easy To Win vant knepent foran Estirado tross et fint løp i annet utvendig. Gangen før ble han med i angrep runden igjen. Fikk langt frem da, men sto på flott til annen bak Somewifesomewhere. Feilet bort en god premie og en topplassering, henholdsvis tredje og fjerde sist. Femte sist tok han en sterk seier fra dødens. Feilfritt og på sitt beste kan Vudduaune-traveren vinne igjen.

Outsiderne:

S.J.'s All In All sto på flott fra dødens i V75 sist og var kun en lengde bak vinneren, godt avsluttende Cecilie Halbak. 5-åringen var også flink til seier tredje og femte sist. Står i bakspor og må ha litt tur herfra. Men blir det litt tempo over forestillingen, stiger sjansene.

Luringen:

Louis d'Estino var veldig syk i høst, men har trent veldig bra en tid nå. Heisholt-traveren er kjapp fra start og gjør sine beste løp i tet. Kommer vallaken dit, kan det gå veien, som det gjorde femte sist.

Startsiden:

Louis d'Estino er bra fra start og kan stikke til tet, om han løser feilfritt. Easy To Win kan nok løse bedre enn vist.



V75-4 (2100ma)

3 KOMNES BORK

2 SPYDOMANN Ø.K.

7 FINNSKOG NOX

1 SKAUGA RASKEN

6 Smedtulla

————————————-

8 Miramill

9 Anima

4 Jillborka

5 Spang Express

Løpet:

Fem hester kan muligens rekke i dette kaldblodsløpet.

Favoritten:

Komnes Bork ble overflydd i V75 sist og satt fast i det lengste i et løp Gomnes Hans T. vant foran Finnskog Nox. Kom sterkt tilbake i de to foregående løpene etter galopp i tøft V75-selskap. Ingen tvil om at Gaustad-traveren fortjener en seier. Feilfritt og med klaff kan den absolutt komme her.

Outsiderne:

Finnskog Nox har samlet på trippelplasser i det siste. Også han fortjener en seier igjen. Sist i V75 satt han fast for lenge i et løp Miramill vant foran Aasvind. Forsvarte seg i det lengste i de to foregående startene, men ble slått av henholdsvis Skauga Rasken og Gomnes Hans T. Var også knepent slått fra dødens fjerde sist, da av Åls Faksen. Står sjanseartet til spormessig, men kan løse bra fra start. Må uansett ha tur herfra.

Luringen:

Spydomann Ø.K. sto vanskelig til på dobbelt tillegg i V75 sist. Var uheldig og ble sjenert til galopp i nest siste sving, men kom bra tilbake, selv om det ikke ble premie. Står fint til spormessig og kan ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

Jillborka, Spang Express og Finnskog Nox kan alle løse bra. Muligens kan sistnevnte sitte tidlig i tet.

V75-5

1 GLOBAL U.NEVERKNOW

————————————-

9 Denali

12 Rocky Rich

5 Demerara

4 Tassen H.

10 Nu Love S.S.

2 Elken Secret Love

8 Do It Fass

7 Logical Nora

6 Emma Buitenzorg

3 N.Y. Maaemo

11 Lightning McQueen

Løpet:

Global U.Neverknow har radet opp seirer i det siste. Står fint til og kan vinne igjen.

Favoritten:

Global U.Neverknow vant enkelt fra tet sist etter å ha fått dirigere. Gangen før tok han en sterk seier foran Laylock Classic fra dødens. Har vunnet sportrekningen og kan lede hele veien igjen. Usikkerhetsmomentet er at Østre-traveren har vært litt syk etter sin siste start.

Outsiderne:

Rocky Rich gikk ned i rygg på Silversmith A.C. i V75 sist og ble siden sittende fast med krefter spart. Skuffet nest sist, men har vært bra ellers. Men fra spor tolv må nok Hamre-traveren har overpace for å rekke frem.

Luringen:

Denali avsluttet bra etter hinder sist og gikk gode løp før det. Står til for et fint løp, og blir det litt tempo over forestillingen, kan han muligens utfordre favoritten.

Startsiden:

Global U.Neverknow er kjapp fra start og kan forsvare sporet, selv om han har fire raske hester på utsiden, samt Logical Nora.



V75-6 (2140mv)

11 DÆMRO KJEMPEN

————————————-

7 Haugestad Arne

8 Thale

2 Sikvelands Bork

3 Kaptein

4 H.C. Blesen

6 Tangen Marte

12 Åsaoline

1 Faste Jerva

9 Gonagas Rebell

5 Wik Faksen

10 Nito Faxa

Løpet:

Jeg sjanser på Dæmro Kjempen som alenestrek, men skulle gjerne ha gardert med fem hester.

Favoritten:

Dæmro Kjempen var god til seier foran Thale og Haugestad Arne sist. Står på tillegg nå, men kan runde alle igjen, om det klaffer med posisjonene og om han viser seg fra sin beste side.

Outsiderne:

Thale var god toer bak Dæmro Kjempen tross en tøff åpning sist. Feilfritt kan hun ende blant de tre igjen.

Luringen:

Haugestad Arne fikk maks som tredje bak Dæmro Kjempen og Thale sist, men hadde feber dagen etter løpet og brygget muligens på noe. Var god i startene før og kan muligens yppe seg med rett reise.

Startsiden:

En feilfri Kaptein, H.C. Blesen og Wik Faksen kan løse bra.



V75-7 (2100ma)

3 LUXURY TILE

4 INA HÅLERYD

2 PLEASETELLMEWHATTODO

9 Quite Cool Classic

5 Mira Prawo

6 Nogara

1 Scarlet Creation

————————————-

10 Make Me

7 Tracy Kronos

11 Kemas Starlight

8 Synjo Diva

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V75-avslutningen.

Favoritten:

Luxury Tile har tatt to strake seirer fra tet. Tar normalt føringen igjen og kan lede hele veien igjen, om hun ikke får alt for mye trykk underveis. Trener Trond Anderssen er stor optimist og lanserer henne som et bankeralternativ.

Outsiderne:

Pleasetellmewhattodo var god som tredje bak Luxury Tile og Mira Prawo fra dødens etter pause sist. Med det løpet i kroppen etter å ha vært borte i tre måneder, kan hun ventes ytterligere forbedret.

Luringen:

In Håleryd var god toer bak Tourmalet i V75 sist. Med rett ryggløp kan hun avslutte fort og utfordre favoritten.

Startsiden:

Luxury Tile er veldig kjapp ut og får trolig overta fra Scarlet Creation.