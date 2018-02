PÅ PLASS I OL-STUDIOET: Carsten Skjelbreid og Anne Sturød skal lede dagsendingene på TV Norge gjennom hele OL i Sør-Korea. Her er de i møte med VG i Pyeongchang onsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Slik skal de unngå reklame-sinne midt i OL-dramatikken

Publisert: 07.02.18 19:58

SPORT 2018-02-07T18:58:08Z

PYEONGCHANG (VG) Mens programlederne Carsten Skjelbreid (45) og Anne Sturød (41) øver seg i form, har Discovery lagt OL-planen som skal hindre seerstorm på grunn av reklame.

«Ikke rote til TV-opplevelsen til seerne».

Det var mantraet som gikk igjen da VG besøkte lokalene til Discovery i Sør-Korea i dag. Mediegiganten eier TV Norge og Eurosport , som har sikret seg rettighetene til OL for første gang. For ordens skyld: Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.

– Har man ro to dager før OL-ilden tennes, så går det galt. Jeg har iallfall ikke ro nå, sier Carsten Skjelbreid.

Han har tatt en pause fra drillingen foran kamera for å prate med VG. Ved siden av ham i det nybygde studioet, sitter Anne Sturød.

– Dette er en kjempeoperasjon. Det trenger ikke være store ting som ikke fungerer for at ting skal bli skikkelig kjipt. Det ville vært veldig rart om vi følte at dette var i boks, sier hun.

NRK «eide» OL på norsk TV gjennom flere tiår. Da TV 2 tok over rettighetene i 2014 ble det ramaskrik på grunn av reklameinnslagene. Etter det VG forstår var det bare tilfeldigheter som gjorde at ikke et av Aksel Lund Svindals løp – ved en feil – ikke ble offer for en reklamesnutt.

– Vi har lært av de få feilene TV 2 gjorde med reklameavikling i Sotsji. De ble bedre under Rio-OL. Man lærer hele tiden, og den erfaringen tar vi med oss inn i Pyeongchang, sier Skjelbreid – som selv jobbet i TV 2 på den tiden.

Discovery har planen klar når OL-ilden tennes fredag klokken 12.00 norsk tid, lover mediegiganten:

Det er kun i skiskyting og på langrennsarenaen man har lov til å avbryte med reklame mens løperne er i aksjon. Men det skal ikke, krever IOC, gjøres i det som defineres som «avgjørende øyeblikk».

TV Norge og Eurosport-kanalene har anledning til å sende «delt skjerm», slik at OL-sendingen fortsetter i et lite vindu mens reklamen spilles av.

Det vil bli vist reklame for utenlandske spillselskaper på Eurosport Norge og Eurosport 1, men ikke på TV Norge. Slik reklame sendes kun når det ikke er norske utøvere involvert.

– Målet vårt er selvsagt at vi ikke skal ødelegge den sportslige opplevelsen til seerne, sier Discoverys mediesjef under OL, Hanne McBride.

Discovery betalte 1,3 milliarder euro for å sikre seg OL-rettighetene til nærmere 50 land i perioden 2018 til 2024. Over tusen mennesker – 140 av dem norske – er i sving under OL i Pyeongchang.

I førsteetasje i «hovedkvarteret» finner man regirom, egen kantine og et hyggelig venterom – for å nevne noe. TV-kanalen har så mange mennesker på plass i Sør-Korea at de har etablert et eget legekontor på stedet. Det jobbes med å skaffe en golfbil for å transportere gjester.

Prøv også: Hold deg oppdatert - få oppdateringer rett i din Facebook-innboks

Nytten av å sitte på rettighetene til mange land har en åpenbar fordel: Totalt 60 forskjellige TV-team leverer reportasjer til den samme pool-en, som også TV Norge og Eurosport Norge disponerer.

I femteetasje drillet Carsten Skjelbreid og Anne Sturød i det nybygde studioet onsdag ettermiddag, lokal tid. Begge er svært erfarne sportsjournalister, og vil lede dagsendingene på TV Norge under hele OL.

– Hva kan gå galt?

Både Skjelbreid og Sturød bryter ut i latter:

– Det er mye som kan skje. Hopprennet kan blåse bort. Man har kombinert hopp, laghopp, kvinnehopp, herrehopp. Hopp er den øvelsen med flest x-faktorer. Da vil vi måtte sitte og tørrprate, sier Skjelbreid – med bakgrunn fra Nettavisen og TV 2.

– Hvordan vil seerne merke forskjellen på at dere har tatt over rettighetene?

– Det er et godt spørsmål. Målet er at du ser en forskjell, men at det er en positiv forskjell. Det er veldig «high tech» her, så spørsmålet om hvorfor en utøver vinner, blir nok mer belyst nå. Hvorfor valgte hun innersvingen før spurten, hvorfor har Aksel Lund Svindal valgt den linja. Det er spørsmål seerne kanskje får svar på i større grad denne gangen, sier han.

– Hvordan skal dere få formidlet dette?

– Gjennom analyse og eksperter som viser dette på sin måte, med teknologi, sier Skjelbreid.

Han omtaler makkeren som «veldig godt forberedt, profesjonell og lett å jobbe med». Hun svarer med å kalle ham «avslappet og tryggheten selv».

Merkelappen «sportsnerd» vil hun ikke ha, selv etter 17 år som sportsjournalist.

– Jeg er for dårlig på tall og statistikk til å kunne kalle meg en sportsnerd. Men jeg ser utrolig mye sport, og er veldig, veldig sportsinteressert. Men jeg vet ikke hvem som var flaggbærer i sommer-OL i 1956, smiler Sturød.

VG kan, etter litt kjapp research, fortelle at det var skytteren Erling Kongshaug, som hadde vunnet OL-gull fire år tidligere.

Samtidig som en hel sportsverden venter på at OL-ilden skal tennes, har omgangssyken – i form av et såkalt Noro-virus - begynt å herje i Pyeongchang. I Discovery var det registrert ett sykdomstilfelle onsdag ettermiddag.

– Om en av oss får Noro-virus, så tipper jeg at man ikke er så interessert i å være her. Da smitter man iallfall resten. Da får man nok karantene, sier Sturød.

– Vi har ikke dass her oppe heller, da må vi ned i fjerdeetasje. Men det er alltid et virus som bryter ut i mesterskap når folk lever så tett som vi gjør her. Noen får diaré. Det er litt andre bakterier i Sør-Korea enn i Norge også, sier makkeren hennes.

PS: OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.