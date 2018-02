LEKENE NÆRMER SEG: Snart braker det løs i Pyeongchang. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

OL-utøverne får utdelt 110.000 kondomer - rekord for vinterlekene

Publisert: 02.02.18 10:32

OL-arrangørene i Pyeongchang er forberedt på at det ikke bare er olympiske leker som vil være i fokus de kommende ukene.

Det er bare én uke igjen til OL i Pyeongchang går av stabelen, og utøvere fra både nær og fjern forbereder seg nå på å vise seg fra sin aller beste side i sine respektive løyper.

Men det kommer til å oppstå mye dødtid i løpet av lekene, noe arrangørene åpenbart er klare over.

CNN melder nemlig at OL-arrangørene har delt ut 110 000 kondomer til utøverne som skal til Sør-Korea. For som tidligere OL-deltager og svømmer Dara Torres sa i 2012:

– Det som skjer i OL-husene, blir i OL-husene, med en tydelig referanse til det gamle uttrykket «what happens in Vegas, stays in Vegas».

Brasil har kondom-rekorden

110.000 kondomer til 2925 utøvere fra 90 ulike nasjoner, betyr at hver utøver får tildelt 37 kondomer hver.

Til en to uker lang konkurranse.

En talsperson for den lokale kondomprodusenten Convenience sier at de leverer beskyttelsen med «velvilje».

Og det er langt fra noe nytt fenomen at utøverne får utdelt beskyttelse

Tradisjonen ble startet under sommer-OL i 1988 i Seoul, og videreført seks år senere da OL ble avholdt i Lillehammer, skriver CNN .

I 2000 fikk utøverne utdelt 90 000 kondomer til lekene i Sydney, og antallet økte med 10 000 til lekene i Vancouver i 2010.

Det toppet seg riktignok i 2016 i Brasil. Da fikk utøverne utdelt ikke mindre enn 450.000 eksemplarer . Det betyr at hver utøver fikk 42 (!) kondomer hver.

Det er ikke bare utøverne som skal få gleden av produktet. Det vil også være tilgjengelig for både presse og tilskuere.

