PAUSE: Petter Northug ønsker ikke å gå resten av verdenscuprennene denne sesongen. Foto: Frode Hansen

Northug dropper alle verdenscuprenn

Publisert: 09.02.18 13:35

SPORT 2018-02-09T12:35:23Z

Petter Northug (32) blir ikke å finne på startstreken i et internasjonalt renn resten av denne sesongen.

Det forteller Stig Rune Kveen til VG fredag, dagen før den første langrennskonkurransen i OL.

- Det blir ikke flere verdenscuprenn på Petter denne sesongen, sier Northug-treneren.

- Hvorfor ikke?

- Han ønsker det ikke. Han har kommet i gang med trening igjen og trener lystbetont. Rett og slett for å finne tilbake til motivasjonen og skigleden til å gyve løs videre. Så nå ønsker han å ta et steg tilbake og finne tilbake motivasjonen.

Frisk igjen

Han forteller at 32-åringen, som ble syk da han i januar kjempet om OL-plass i langrennstroppen for Norge, nå har erklært seg frisk etter å ha slitt med parainfluensa. Det tok tid, forteller treneren. Sykdommen satt i brystet og det var mye hosting. Kun for et par dager siden følte Northug seg klar for å trene igjen.

Uken etter OL kommer det en verdenscuphelg i Lahti i Finland. Deretter er det duket for bysprinten i Drammen den 7. Mars, mens det tre dager senere er femmil i Holmenkollen. Verdenscupen avsluttes med en mini-tour i svenske Falun. Northug blir ikke å se i noen av de syv rennene.

– Motivasjonsutfordringer

- Det høres drastisk ut å droppe verdenscupen helt?

- Ja, det er det. Den siste forkjølelsesperioden har tatt lang tid og han har av ulike årsaker hatt noen motivasjonsutfordringer underveis. Det er det. Når det store høydepunktet går av stabelen nå, så går det rett og slett på hodet og motivasjon. Han han holdt på med dette i mange år. Petter er en konkurransemann som vi vet hvor står når alt er bra.

- Men nå er han ikke klar for å konkurrere i verdenscupen?

- Nei, han trenger å få tilbake gleden, sier Kveen.

- Han er jo landslagsløper. Hva har ledelsen sagt til disse planene?

- Nei, de har ikke så mye de skulle ha sagt rundt det. Det er Petters frie valg. Ingen kan tvinge folk til å trene eller gå konkurranse. Men de er informert.

- Hva sa de til dette?

- Nei, det trenger jeg ikke å avsløre. Det er ikke så mye å si om det. Petter ønsker å finne tilbake til skigleden og motivasjonen til å holde på med dette videre. Da må man bare respektere det.

Uviss landslagsframtid

- Blir det da enda tøffere å kvalifisere seg til et landslag neste sesong?

- Det får man komme tilbake til. Om Petter skal ha en sesong til eller ikke - og om han er aktuell for landslag eller ikke - er for tidlig å si.

Dermed er konkurransesesongen blitt relativt fattig for Northug. Han gikk to Norgescup-renn på Gålå før han dro til verdenscupen på Lillehammer og kun gikk sprinten der. Deretter ble det en stafetetappe på Strindheimstafetten nyttårsaften og så en tremil i klassisk i Piteå i januar. Så var det slutt. Sykdom satte en stopper for det. Dermed klarte han heller ikke kvalifisere seg til OL.

Kveen sier nå at det er en mulighet for at Northug går enkelte turrenn utover vinteren. Og kanskje NM del 2 i april. Men det er foreløpig for tidlig å si, mener treneren.

- Er det nå en kamp for å få ham med én sesong til?

- Det er i hvert fall viktig å gi ham rom til å finne seg selv litt. Få tilbake gleden og motivasjonen. Da skal han få det. Fra mitt ståsted så tror jeg fortsatt at vi ikke har sett det siste av Petter i internasjonal langrenn. Jeg tror han kommer tilbake på toppnivå. Men hva som skjer fremover, det er litt for tidlig å si noe om ennå, sier Kveen.