Sensasjonsmannen Krüger på kakefest: – Skal fighte for flere OL-gull

Publisert: 11.02.18 16:00

SPORT 2018-02-11T15:00:07Z

PYEONGCHANG (VG) Han vant kanskje langrennshistoriens mest oppsiktsvekkende OL-gull. Men tro ikke at Simen Hegstad Krüger (24) gir seg med dét i Pyeongchang.

– Jeg skal fighte for flere OL-gull. Nå er alt mulig, sier Simen Hegstad Krüger.

Etter den utrolige seieren på 30-kilometeren kom han rett til kakefest på hotellet til langrennsgjengen. Der ventet det en bølge av jubel før han fikk smake på en spesialbakt kake – bare for ham.

Marsipankaken droppet han på grunn av allergi.

– Hadde jeg spist av den kaken, er jeg redd det ikke hadde blitt mer OL på meg, sier Simen Hegstad Krüger.

Han gliste hele veien ned fra seierspallen med gullmedaljen rundt halsen i den iskalde vinden i OL-byen søndag kveld (lokal tid). Sammen med kameratene Martin Johnsrud Sundby (sølv) og Hans Christer Holund (bronse). Men det var ikke mange intervjuene han orket utendørs i OL-antrekket før han hastet over i varmere lokaler.

– Det er en barndomsdrøm som man aldri helt har turt å tro på. Men det å stå der oppe og høre nasjonalsangen var stort, sier Oslo-gutten, som går for Lyn.

Etter den verst tenkelige starten på løpet – hvor han falt og brakk staven og fikk en ski inn i startnummeret av en konkurrent – reiste han seg og innhentet til sammen 67 løpere i feltet.

– Det er for gjort å begynne å tenke konsekvenser. Jeg turte ikke begynne å se meg bakover etter at jeg hadde gått i tet. Men da jeg hørte at det var blitt ti, så 15 sekunder, så skjønte jeg ikke det helt, sier Simen Hegstad Krüger.

VG spurte om han hadde lyst å svare på Petter Northugs hånlige melding i snakkebobler på Instagram tidligere i vinter, hvor landslagssjef Vidar Løfshus spør:

«Vi tar vel ikke med Northug til Ruka (verdenscuprenn)?»

Og trener Tor Arne Hetland svarer:

«Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor.».

– Jeg har vel ikke noe svar i samme gate til ham (Northug). Men det er gøy å vise at jeg kan prestere som best når det virkelig gjelder. Og det har jeg i hvert fall vist, sier Hegstad Krüger.

Nøkkelen for å bevare toppformen de kommende dagene er åpenbart det utfordrende vinterværet som feier over Korea for tiden. 16. februar stiller han til start på 15 km fristil. Og med gullet på 30 km skibytte er han høyaktuell på stafettlaget (18. februar). Trolig går han tredjeetappen.

– Alpinistene Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal kaller det du gjør i dag for inspirerende og det ga gåsehud. Hva tenker du om å høre det?

– Det er to utøvere som jeg ser opp til. Det er stort å høre det fra dem.

