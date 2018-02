CYBER-ULSRUD: Norges skip Thomas Ulsrud (46) lekte seg med avansert teknologi i forbindelse med det norske curlinglagets pressetreff mandag. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Ulsrud er Norges eldste i OL: - Jeg er en maskin

Publisert: 14.02.18 09:45

SPORT 2018-02-14T08:45:30Z

PYEONGCHANG (VG) Thomas Ulsrud (46) er eldst av alle de 109 utøverne i Norges OL-tropp. Men curling-skip’n utelukker ikke at han vil satse på å spille i Beijing-lekene om fire år - som 50-åring.

– Du skulle ikke tro jeg er eldst. Se på dette! Det er en maskin. Vi er så unge som bare rakker’n, svarer han på VGs spørsmål om det med tanke på alderen synger på siste verset og om de «alvorlig talt» skal holde på til Beijing 2022.

Som en kuriositet kan nevnes at Thomas Ulsrud i Olympiatoppens offisielle OL-guide angivelig er 106 år eller 6 år: «Born: 21.10.11».

– Vi har bestemt oss for å spille dette OL-et, se hvordan det går, og så tar vi en runde etter det, tilføyer han i en mer alvorlig tone.

LIVE 12.05: Norge - Japan

Og da VG snakket med ham før OL-turneringen, var han klar på Norges sjanser denne gangen:

– Vi er ikke favoritter, konstaterer Thomas Ulsrud - åtte år etter at han ledet Norge i «klovnebukser» til OL-sølvmedalje i Vancouver. – For å være ærlig. Tar vi medalje her, har vi ikke lov til å være skuffet. Vi er mye bedre enn i Vancouver. Men de andre nasjonene har hevet seg veldig, sier han.

Han mener han og teamet hans «glemte å ha det gøy» i Sotsji-OL, der de tapte i tie-break før semifinalen og endte på 5. plass.

Han og lagkameratene må «hente i barnehave», lage middag med kona , «se hvordan det går», og dra ut og trening etterpå. Nå i det siste har de imidlertid «vært ego». De får høre det på hjemmebane; mer curling enn familiepleie.

– Men det håper jeg kone og damer tåler, hvis vi kommer hjem med medalje, sier Thomas Ulsrud.

PS! Team Ulsruds Torger Nergård (43), Christoffer Svae (35), Håvard Vad Petterson (34), Markus Høiberg (26).

