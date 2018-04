VG LIVE: Vi følger Vålerenga - Strømsgodset

Publisert: 07.04.18 17:55 Oppdatert: 07.04.18 18:38

Vår ordinære løsning vglive.no er for øyeblikket nede. VG beklager. Her kan du følge Vålerenga - Strømsgodset.

38: Tokmac Nguen melder seg på nå. Finner Parr som slår inn, men elendig innlegg.

37: Tokmac drar seg innover, skyter men Larsen Kwarasey redder.

36: Tokmac i offside.

35: Pedersen like til side for mål på et langskudd.

34: Godset presser høyt og vinner ballen høyt på VIFs halvdel.

33: Nå føler Vålerenga-fansen at dommeren er litt imot dem. Ejuke får ikke frispark når han faller inne på Godsets halvdel.

30: Der kommer Sam Johnson endelig til en avslutning.

28: Vålerenga rett i angrep nå. Dette føltes nok litt ufortjent. De har hatt spillet, men sliter med å skape sjanser. Sam Johnson, som scoret i de to første rundene, usynlig så langt.

26: MÅÅÅL Strømsgodset. Marcus Pedersen stanger gjestene i ledelsen 1–0 på kampens første store sjanse.

24: Innlegg Godset, men plukkes greit av Kwarasey.

23: Vålerenga med ballen, triller i det bakre leddet.

22: Ulland Andersen stoppes på vei fremover. Ender med frispark og gult kort til Ivan Näsberg. For obstruksjon.

21: Vilsvik inn mot Pedersen igjen. Men spissen er litt for sent ute.

20: Litt stillingskrig her ute fortsatt. Skjer ikke allverden foran de to sekstenmeterne.

18: Solid trøkk på tribunen nå. «Kom igjen, Enga!» svares med «Kom igjen, Godset!» Kult.

Dette er Herman Stengels første møte med VIF siden overgangen til Strømsgodset. Se hva Vålerenga-gutta sa før oppgjøret.

17: Tållås Nation tar fint med seg ballen fremover.

16: Godset har ballen lavt i banen, blir presset og VIF tar over.

15: Ut fra Bugge Pettersen, mot Marcus Pedersen. Oppskriften, dette.

13: VIF med ball, Fredheim Holm prøver en stikker, men blir blokkert. Godset tar over, men Ejuke vinner den på midten. VIF igjen.

12: Lekven forsøker seg fra distanse, men enkelt for Bugge Pettersen.

12: Juklerød roper på frispark, får det ikke. Ejuke forsøker å utfordre, men blir ikke noe.

10: Godset forsøker seg på VIFs halvdel, men stoppes kontant. Vålerenga har tatt kontroll her nå.

8: Sjanse for VIF. Juklerød slår inn, Ejuke avslutter, men rett blokka.

8: VIF offensivt med Juklerød nå. Presses og gir til Nouri. Han vinner innkast ved cornerflagget.

7: Sjanse for Godset. Vilsvik slår inn mot Pedersen, men godt stopperarbeid hindrer spissen.

6: Parr med en knalltøff takling på Amin Nouri på VIFs halvdel. Kun tilsnakk fra dommeren.

5: Langt oppspill mot Marcus Pedersen som viser litt muskler, men taper duellen likevel.

5: Godset med ballen i laget. Forsøker å ta seg fremover, men VIF presser høyt. Bugge Pettersen slår ballen ut oveer linja. Mer hånlig applaus fra Klanen.

3: Ulland Andersen prøver seg fra langt hold, men laaaangt opp på tribunen. Klanen klapper hånlig.

2: Ender med et skudd langt over mål. Pedersen fikk ballen ut på siden, men mistet den.

2: Vålerenga har ball, Ejuke forsøker å utfordre, misser og Godset kontrer.

1: Parr med en lang ball mot Tokstad, ender med Godset-innkast høyt i banen.

1: Kampen er igang.

Lagene kommer ut på matta. Klanen med «bluss», det er ålreit med folk her og dette ser ut til å bli en god opplevelse for spillerne.

Allerede godt med Godset-fans på plass på Intility arena. Begynner så smått å fylle seg opp på Klanens felt også. Det ligger an til å bli en finfin ramme på tribunen.

Strømsgodset: Bugge Pettersen - Vilsvik, Glesnes (K), Høibråten, Parr - Hauger, Stengel - Tokstad, Ulland Andersen, Nguen - Pedersen.

Vålerenga stiller følgende lag: Kwarasey - Nouri, Tollås Nation, Näsberg, Adekugbe - Fridjonsson, Fredheim Holm (K), Lekven - Juklerød, Johnson, Ejuke.

Det er klart for årets første derbylørdag! Vålerenga-Strømsgodset.

