DØDE: Angrepsspiller Zeke Upshaw under en kamp i Detroit 28. februar. Foto: Jose Juarez / TT / NTB scanpix

26-årig basketproff døde etter kollaps i kamp

Publisert: 27.03.18 01:30

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-26T23:30:34Z

NBA G League-spiller Zeke Upshaw har dødd etter å ha kollapset på banen under en kamp.

Det var lørdag kveld 26-åringen som spilte for et av utviklingslagene til Detroit Piston, Grand Rapids Drive, kollapset mot slutten av kampen mot Long Island Nets.

Nå melder CBS News at Upshaw døde på sykehus i Grand Rapids i Michigan mandag. Dødsårsaken er ikke kjent.

Basketballspillerens mor, Jewel Upshaw, har kommet med en uttalelse gjengitt av Grand Rapids Drive der hun takker laget og fansen. Hun skriver at han døde klokken 11.16 mandag, etter «kontinuerlig innsats fra det medisinske teamet ved Spectrum Health».

Lagets eier, Steve Jbara, sier at Grand Rapids-området var heldig som fikk oppleve Zeke Upshaws engasjement i samfunnet, spesielt overfor barn.

Upshaw scoret 11 poeng før han kollapset og hjalp laget til en plass i sluttspillet med seier lørdag. Dette var spillerens andre sesong i Grand Rapids Drive.

26-åringen var 198 centimeter høy og spilte tre sesonger for Illinois State University før han avsluttet universitets-karrieren på Hofstra, opplyser NBA via AP.

NBAs G-League het inntil i fjor NBA Development League og er knyttet til NBA enten gjennom direkte eierskap av moderklubber eller som uavhengig driftede samarbeidslag.

Laget skriver på Twitter at de sørger over tapet av Upshaw, og beskriver ham som «en varm personlighet og en fantastisk representant for vår organisasjon – både på og av banen. Våre tanker går til Zekes familie og venner».

Denne artikkelen handler om NBA

Basketball

USA