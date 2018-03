GRUNN TIL Å VÆRE FORNØYD: Håvard Holmefjord Lorentzen (25) leder sammenlagtmesterskapet sprint-VM halvveis foran 500 og 1000 meter siste dag, søndag, i kinesiske Changchun. Bildet er fra Pyeongchang-OL for en uke siden. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Håvard Lorentzen foran gull-thrilleren: – Kan ikke gjøre noen feil

Publisert: 03.03.18 16:32 Oppdatert: 03.03.18 18:23

Håvard Lorentzen (25) advarer mot å ta ut Norges første sprintgull siden 1981 på forskudd. Én feil i et av thrilleravslutningen to løp søndag kan koste ham den etterlengtede VM-tittelen i sammenlagtmesterskapet.

Frode Rønning (58) er Norges siste sprintverdensmester sammenlagt. Rønning, som deltok i 13 sprint-VM fra 1977 til 1989, vant tittelen i Grenoble for 37 år siden.

– Det er tett. Jeg leder med 15/100. Gjør jeg én feil på 500-meteren, taper jeg mer enn det. Men jeg er ferdig med den vanskelige siste indre (har siste ytre på 500 m søndag) og kan sette press på de andre, sier Håvard Lorentzen til VG.

Han innrømmer at han «kjente det vanvittig» mot slutten av 1000-meteren lørdag, men at han tross alt – det vil si sykdommen han har slitt med siden tirsdag – ikke tapte mer enn 4/10 til Kjeld Nuis (28) på den siste runden.

Til trener Edel Therese Høiseth sa han etter det siste løpet lørdag at han «kjente det» i lungene. På spørsmål om det litt senere lørdag, etter at han har spist middag og ligger utstrakt i sengen, svarer han at han kjenner det i bihulene og at «det gjør vondt» når han hoster.

– Men jeg føler med veldig mye bedre nå. Jeg fikk blåst ut maskineriet. Det har ligget litt i dvale siden tirsdag. Jeg er sikker på at jeg vil kjenne meg enda bedre når jeg våkner i morgen tidlig (søndag), sier Håvard Lorentzen.

Norges ferske OL-gullvinner på 500 meter, og OL-sølvvinner på 1000 meter, leder totalt etter første 500 og 1000 meter lørdag. Men ledelsen foran regjerende verdensmester Kai Verbij og OL-gullvinneren på 1000 meter, Kjeld Nuis, er langt fra trygg.

Håvard Lorentzen er enig i at gullkampen står mellom ham og de to nederlenderne. Men han retter en advarsel til dem som måtte ta det for gitt.

– Man vet aldri. Gjør vi alle en giga-feil, så har vi en tysk verdensmester (Nico Ihle), sier han.

– Vi starter morgendagen på null. Vi legger forspranget i lommen. Det kommer jeg til å si til ham. Nuis går gjerne bedre på 500 meter på dag to, det har jeg sett ham gjøre før, sier Edel Therese Høiseth.

Hun er eneste trener i det lille støtteapparatet rundt Håvard Lorentzen og Norges fem øvrige sprintere i Kina. Landslagssjef Sondre Skarli leder treningsleiren for allrounderne i Stavanger foran VM i Amsterdam om seks dager, mens sprinttrener Jeremy Wotherspoon dro hjem til Oslo etter suksessen i Pyeongchang-OL.

Edel Therese Høiseth mener at det viktigste nå er å tåle det som gjenstår «mentalt».

– Det er jeg enig i. Det er ikke bare bare å gå fire sprintløp på to dager. Jeg er vant til å gå fire-fem konkurranseløp i løpet av en helg. Men jeg må være på i morgen (søndag), og tror jeg vil kjenne meg enda skarpere da, sier Håvard Lorentzen.

Sprint-VM i Kina etter første dag – menn sammenlagt (500 og 1000 m søndag gjenstår):

1) Håvard Holmefjord Lorentzen – 69.495 poeng

2) Kai Verbij, Nederland – 69.640 poeng (0.15 bak)

3) Kjeld Nuis, Nederland – 69.695 (0.20 bak)

4) Nico Ihle, Tyskland – 69.905 (0.41 bak)

5) Mika Poutala, Finland – 69.910 (0.42 bak)