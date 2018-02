Russisk hockey-gull til slutt

Publisert: 25.02.18 08:06 Oppdatert: 25.02.18 08:42

SPORT 2018-02-25T07:06:10Z

PYEONGCHANG (VG) (OAR -Tyskland 4–3 etter spilleforlengelse) Det russiske stjernemannskapet vant endelig OL-gullet i ishockey etter en høydramatisk finale. Den ble avgjort av Kirill Kaprizov (20) i spilleforlengelsens tiende spilleminutt.

Tror det eller ei, det er 26 år siden det russiske ishockeylandslaget sist vant OL-gull.

Det var nær ved å glippe enda en gang, mot sensasjonslaget Tyskland - som innledet OL-turneringen med å tape for Finland og Sverige, og slå Norge 2–1 etter straffeslagkonkurranse.

Tyskland snudde 1–2 til 3–2 i løpet av drøyt tre minutter helt mot slutten av siste periode. Jonas Müller trodde antakelig han var blitt matchvinner og hadde sørget for Tysklands første OL-gull i ishockey tre minutter før slutt. Men Nikita Gusev utlignet for den soleklare gullfavoritten med 56 sekunder igjen å spille av ordinær tid.

OAR ( Russland ) hadde en spiller utvist (Kalinin), men hadde erstattet keeper Vasilij Kosjesjkin (34) med en «ekstra» utespiller i et siste desperat forsøk på å holde liv i gulldrømmen.

Femte forsøk

Forrige gang det russiske ishockeylandslaget klarte å vinne OL-gullet - etter å ha vunnet syv av åtte fra 1964 - var i 1992 under «nasjonsnavnet» SUS (Samveldet av Uavhengige Stater) etter Sovjetunionens oppløsning. Her i Pyeongchang 2018 skjedde det under betegnelsen Olympisk Utøver Russland. Forkortet OAR og i en entall fordi alle russiske utøvere måtte inviteres individuelt til vinterlekene som følge av doping-spetakkelet i Russland.

Dengang og nå måtte de finne seg i å bli presentert ved det olympiske flagget med de fem OL-ringene.

I den forbindelse er det verd å merke seg at en av Russlands beste spillere gjennom tidene, 39 år gamle Pavel Datsjuk, ledet OAR (Russland) til deres etterlengtede gullmedalje i sitt femte OL siden 2002.

Finalen mot Tyskland var hans 29 OL-kamp totalt. Foran det avgjørende oppgjøret hadde OAR-kapteinen lagt fem målgivende pasninger i løpet av fem kamper her i Gangneung.

Han var nær ved å score sitt første OL-mål 2018 da Tysklands tidligere NHL-back Christian Ehrhoff (nesten 800 kamper for seks klubber) satt i utvisningsboksen. Det var imidlertid en annen tidligere NHL-back, OARs Vjatsjeslav Vojnov (28), som smashet inn 1–0 da bare ett halvt sekund gjenstod av første periode.

Etter forarbeid av Nikita Gusev og russernes mest iltre og beste så langt, 20 år gamle Kirill Kaprizov fra CSKA Moskva.

Rappet russisk selvtillit

Fem minutter inn i andre periode hadde russerne skutt dobbelt så mange ganger mot Tysklands keeper Danny aus den Birken (33), sammenlignet med tyskernes antall - åtte - mot OAR (Russland)-keeper Vasilij Kosjesjkin (34).

Det ga et bilde av i hvilken retning det bar. Men aggressive og iherdige Tyskland nektet å se det slik. Snaut halvveis utlignet Felix Schutz etter en kjapp spillevending av kanadisk fødte Macek Brooks og «Norge-dödaren» Patrick Hager.

Fra Schutz’ backhand, fra nær død vinkel, gikk pucken via Kosjesjkin - under hans høyre arm - før den trillet over målstreken. Oleg Znaroks stjernespekkede mannskap virket med ett som om de var tatt på sengen; noe av pondusen og selvtilliten forsvant.

Tyskland rappet den nærmest.

Foran de siste 20 ordinære spilleminuttene var det grunn til å snakke om muligheten for et nytt «Miracle on Ice», 38 år etter at Sovjet tapte 3–4 for USAs collegegutter og til slutt OL-gullet de liksom bare skulle hente i Lake Placid.

Jublet for tidlig

Med snaut syv minutter igjen av ordinær spilletid gjorde Nikita Gusev 2–1 med et skudd fra skrå vinkel. Pucken gikk via hodet på Tysklands keeper Danny aus den Birken, inn i høyre kryss. Russerne jublet som gale, som om de skulle ha vunnet.

Men trener Marco Sturms (39) Tyskland var fortsatt Marco Sturms «aldri gi opp»-Tyskland. Dominik Kahun utlignet umiddelbart. Det vil si etter 10 sekunder. Jonas Müller 3–2 tre minutter senere, før russerne ved Nikita Gusev - hans andre mål - fikk satt en stopper for fiasko 56 sekunder før ordinær spilletids slutt.

I spilleforlengelsen i form av «sudden death» (første målet vinner) - begrenset til 20 minutter - var Ilja Kovaltsjuk (34) cirka fem centimeter fra å bli matchvinner og gullhelt da han kom alene mot Danny aus den Birken, som reddet så vidt med venstre leggskinn.

Halvveis i spilleforlengelsen pådro Tyskland seg en utvisning, ved Patrick Reimer for «høy kølle». Det betydde overtallsspill fire mot tre i russernes favør. Det utnyttet de. Jubelen ville ingen ende ta da unggutten Kirill Kaprizov, som var kaptein for Russland i junior-VM i fjor, satte inn gullmålet.

Kaprizov var involvert i alle OARs fire mål, med tre målgivende og det matchvinnende.