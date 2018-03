KRITISK: Sammen med Roald Bahr og Mona Kjeldsberg, sjefleger ved Olympiatoppen, retter toppidrettssjef Tore Øvrebø en lang pekefinger mot NRK. Foto: Frode Hansen

Olympiatoppen til angrep på NRKs astmajournalistikk: – Skader idrettens omdømme

Publisert: 09.03.18 12:52 Oppdatert: 09.03.18 18:47

Olympiatoppen er ikke fornøyd med hvordan NRK omtalte de over 6000 astmadosene Norge hadde med til OL. NRK kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken.

– Tendensiøst og spekulativt, er den knallharde dommen toppidrettssjef Tore Øvrebø sammen med Olympiatopp-sjeflegene Roald Bahr og Mona Kjeldsberg gir over NRKs journalistikk om bruken av astmamedisin i OL.

– Den skader idrettens omdømme, mener de tre i kronikken kalt «OL-fjæra som ble til fem astmatiske høns», publisert på NRKs nettsider .

– Olympiatoppen bommer, mener imidlertid NRK selv.

Men først til kjernen i saken.

Det er saken om at Norge hadde med over 6000 astmadoser til OL , hvordan den ble vinklet og oppfølgingen av den, som toppidrettssjefen og hans kompanjonger reagerer på. De mener statskanalen har skapt et inntrykk av at Norge hadde med seg en urimelig mengde astmamedisiner til OL, og peker på det de mener er en rekke feil begått av NRK i deres dekning.

Olympiatopp-toppene mener NRK blander kortene når de presenterer antall doser av medinsintyper på spray, aksepterer hemmelighold fra andre nasjoner og at de ikke har gir en redelig fremstilling av saken. De påpeker også at NRK ikke har fått tak i «en eneste reelt kritisk røst til det medisinske beredskapslageret Norge hadde med til Pyeongchang».

– NRK har gjennom sin spekulative vinkling i denne saken gitt Olympiatoppen og den norske OL-troppen en omdømmeutfordring nasjonalt og internasjonalt, skriver de tre, før de konkluderer med at NRK har misbrukt åpenheten deres og at de kommer til å være «svært tilbakeholdne med slik informasjon til mediene» i fremtiden.

Statskanalen kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken, og mener de tre kronikkforfatterne bommer.

I et lengre motsvar er NRK lei seg for hvordan Olympiatoppen har oppfattet dekningen deres.

– Vi har satt stor pris på olympiatoppenes åpenhet i denne saken, og derfor beklager vi at Olympiatoppen mener vi har misbrukt den tilliten, skriver reportasjeleder Hanne Marie Brevik og redaksjonssjef for nyheter i NRK Sport, Anders Sårheim.

– Hva tenker du om svaret til NRK?

– Vi har fått frem vårt budskap i kronikken til NRK, og har ingen ytterligere kommentar til den, sier Tore Øvrebø til VG.

– Men vi konstaterer at de passer på å få siste ord i debatten, legger toppidrettssjefen til.