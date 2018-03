UNDER PRESS: Mats Zuccarello jages av Winnipeg Jets-spilleren Matt Hendricks under tirsdagens kamp i Madison Square Garden. Foto: Kathy Willens / TT / NTB scanpix

Selvkritisk Zucca: – Jeg har ikke vært veldig god

Publisert: 07.03.18 05:03 Oppdatert: 07.03.18 05:19

NEW YORK (VG) (New York Rangers – Winnipeg Jets 0-3) For første gang innrømmer Mats Zuccarello (30) at all uroen i New York Rangers har påvirket prestasjonene hans.

– Jeg har ikke vært veldig god denne sesongen, erkjenner nordmannen overfor VG.

Han topper som vanlig klubbens poengstatistikk, har servert mange frekke pasninger, men har ikke vært så toneangivende som normalt den siste tiden.

Kanskje ikke så rart, med de heftige spekulasjonene om at klubben ville bytte ham bort, slik de gjorde med flere av sine beste spillere .

Men det såkalte overgangsvinduet ble lukket 26. februar, og Zuccarello er fortsatt i Rangers.

– Det har vært litt utenomsportslige ting rundt laget, med alt det som har skjedd . Det har gitt litt dårlig energi som har ødelagt noe. Så dette er ikke min beste sesong, selv om den er helt ok. Jeg har vært litt for ujevn, sier Zuccarello til VG i garderoben i Madison Square Garden.

Tirsdag kveld fikk Rangers juling av sterke Winnipeg Jets – anført av den imponerende finnen Patrik Laine (19), som banket inn tre mål, og som nå er oppe i 38 fulltreffere denne sesongen.

Likevel er Zuccarellos humør bedre enn på lenge. For etter at overgangsvinduet stengte sist uke, dro Rangers på tur til Canada. Og kom hjem med tre strake seirer mot Vancouver, Calgary og Edmonton.

– Hva skjedde, egentlig?

– Vi har en mentalitet nå om at vi ikke har noe å tape. Alle rundt oss hadde gitt oss opp. Så det gikk en f ... i alle sammen, det var på en måte oss mot resten.

– Tror du at dere kan nå sluttspillet likevel?

– Tror og tror ... spørsmålet er vi om har laget og ferdighetene. Kanskje ikke. Men vi har vilje og mange unge spillere som ikke har vært med så lenge, det kommer mye energi fra dem, så man ikke utelukke noe som helst, svarer Zuccarello.

Bare fem spillere er igjen fra laget som tok seg frem til Stanley Cup-finale i 2014. Zuccarello er ikke redd for å si at det er litt vanskelig å se på.

– Halve laget fra den dagen spiller nå i Tampa, Boston og Pittsburgh, som alle er topplag. Det er litt bittert å se på, erkjenner nordmannen.

Mange mener han blir klubbens neste kaptein, men selv sier han at han tviler veldig på det, og at han overhodet ikke tenker på det.

Han hadde en bra match tirsdag, men misbrukte to gigantsjanser. Den ene skapte han riktignok helt på egen hånd med et herlig raid og et frekt forsøk på å snike den inn fra baksiden av Jets-buret.

– Jeg skulle ha scoret. Vi hadde hatt en mulighet hvis jeg hadde scoret, men jeg gjorde ikke det. Jeg vet at jeg ikke er en bra målscorer, men sånne sjanser skal gå inn. Det er tøft, sa Zuccarello i garderoben etterpå.

Kompis og keeper Henrik Lundqvist måtte erkjenne at han hadde møtt sin overmann. Hans navn er Patrik Laine.

– Det er noen spillere i denne ligaen som har den typen skudd som får deg til å tro én ting, og så gjør de noe annet, sier Lundqvist om Laine.

– Ting går ganske bra om dagen, sa Laine selv.