Dette er detaljene i tiltalen mot Nicklas Bendtner

Tiltalen mot Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner (30) viser at han er tiltalt fordi han skal ha slått taxisjåføren med en knyttneve, for deretter å ha sparket sjåføren da han lå nede.

Det melder Adresseavisen .

Avisen har fått innsyn i tiltalen fra Københavns politi.

Bendtner er tiltalt for vold natt til 9. september . Det nye er beskrivelsene av hva Bendtner er tillat for.

Rosenborg-spilleren skal altså ha slått drosjesjåføren i ansiktet med knyttneven heter det i tiltalen. Deretter skal dansken ha sparket ham i ansiktet mens han lå nede på bakken.

Drosjesjåføren ble operert for kjevebrudd.

Drosjesjåføren er tiltalt for forsøk på vold mot både Bendtner og hans danske kjæreste.

Begge parter nekter straffskyld.

Rosenborg spiller semifinale i cupen mot Start dagen for rettssaken, mens det er seriekamp mot Odd to dager etter.

Det ble klart at Bendtner, med over 100 kamper for Arsenal , var klar for Rosenborg 6. mars i fjor.