HJELPER TIL: Rafael Nadal, nummer to fra høyre og med et redskap i hendene. Foto: Francisco Ubilla / TT NYHETSBYRÅN

Her hjelper Nadal til etter dødsflommen på Mallorca: – Superinspirerende

Han er verdensener i tennis, men de siste dagene er det noe helt annet enn sporten som har okkupert tankene til Rafael Nadal (32).

Torsdag kom meldingen om at minst ti personer har mistet livet etter de voldsomme regnskyllene og plutselige oversvømmelsene på ferieøyen Mallorca .

– Trist dag for Mallorca , tvitret det spanske tennis-esset Rafael Nadal, og sendte sin dypeste kondolanse til de pårørende.

Verdenseneren er selv fra Mallorca og har følgelig sterke bånd til øya som for mange nordmenn forbindes med sol og bading. Han er for tiden skadet, på plass på øya, og benyttet derfor sjansen til å bidra med en hjelpende hånd.

På bildet i toppen kan du se ham med et feieredskap, og spanske AS skriver at Nadal tok i et tak i det lille tettstedet Sant Llorenc, som ble hardt rammet av torsdagens uvær.

Ikke nok med det: Nadal har et eget tennisakademi på Mallorca, og åpnet det for dem som trengte tak over hodet etter den tragiske dagen. På bildet under holdes ett minutts stillhet for de omkomne på akademiet:

Nadals gode gjerning går nå verden rundt, og CNN, Sky Sports, BBC og Times of India er blant dem som har omtalt verdensenerens bidrag.

Det har heller ikke gått upåvirket hen blant hans tenniskolleger.

– Jeg vet hvor viktig Mallorca er for Rafa, og jeg har vært i kontakt med ham for å se om jeg kan hjelpe til på noe som helst vis. Jeg har sett ham hjelpe til i landsbyene der han kommer fra, og å se det er superinspirerende. Rafa, du har vår støtte, sier verdenstoer Roger Federer i en video .

Federer konkurrerer for tiden i Shanghai Masters (er i kvartfinalen), der også verdenstreer Novak Djokovic deltar (kvalifisert for semifinale).

– En stor klem og en vennlig hilsen til Rafa. Herlig at du hjelper til, kompis, sier den regjerende Wimbledon- og US Open-mesteren, ifølge The Express .

