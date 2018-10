Bendtners kjæreste til VG: – Aldri møtt et så godt menneske

GLADLAKS: Med treningstøy og en Chanel-veske møter Philine Roepstorff VG på restauranten Egon på Solsiden i Trondheim. Der forteller hun åpent om livet med Nicklas Bendtner. Foto: Ole Martin Wold, VG.

TRONDHEIM (VG) Philine Roepstorff (26) snakker ut om livet med Eliteseriens største profil, voldsepisoden i Danmark, modellkarrieren – og at hun ikke bare vil være «Nicklas Bendtners kjæreste».

– Jeg synes også hele verden bør få vite at han er en fantastisk person, påpeker hun i dette intervjuet med VG.

Philine Roepstorff har akkurat kommet hjem fra en ferietur til Cannes i Sør-Frankrike sammen med kjæresten da VG møter henne på en kafé på vakre Solsiden i Trondheim.

Iført treningstøy og med et sprudlende humør forteller dansken åpent om oppveksten, sitt nye liv i Trondheim, forholdet til Nicklas Bendtner og hvorfor hun valgte å støtte ham på sosiale medier da det stormet rundt ham etter taxibråket i september.

Men først: Roepstorff og RBK-spissen ble kjærester i sommer. Men hun er langt fra noe ukjent navn selv.

På billeddelingstjenesten Instagram har hun 277.000 følgere.

Hun er datter av tidligere dansk landslagsspiller i håndball, Jens Erik Roepstorff, og har selv vært aktiv håndballspiller hele livet.

Da hun var 16 år ble hun oppdaget av et modellbyrå, men hun trivdes bedre i håndballhallen.

– Jeg kjente ikke til modellverdenen overhodet, var 16 år og interesserte meg ikke for jenteting. Jeg tok noen bilder og arbeidet med å lage en portefølje, men det var ikke noe som interesserte meg. Jeg kom med blåmerker etter trening, og da de ba meg slutte med håndballen, ga jeg meg. Jeg kjente ikke kroppen min på den måten, forteller Roepstorff, og veksler humoristisk mellom dansk og engelsk på grunn av språkforvirring mellom henne og VGs reporter.

Etter hun var ferdig med å studere på designskolen i København var hun 24 år, satset ikke lenger like seriøst på håndballen, og samme modellbyrå tok kontakt. Derfra har ballen rullet videre, og Roepstorff har blant annet jobbet for Coca-Cola, Cristiano Ronaldo og Kygo.

Hun forteller til VG at planen egentlig var å satse videre på en modellkarriere i USA, men da hun valgte å gå for et liv med «Lord Bendtner» i sommer la hun den planen på hylla.

Da de to ble et par hadde hun vært forelsket i ham i mange år, og derfor tok hun sjansen da hun hadde den i sommer. Da hadde de to, ifølge Roepstorff, vært «av og på» i seks år.

– Vi turte kanskje aldri prøve ordentlig med hverandre. Jeg tror vi begge to var litt for ville. Vi har vært der for hverandre gjennom tidene, og til slutt gadd jeg ikke være vill mer, sier hun med et glimt i øyet.

Nå har hun lagt den «ville livsstilen» bak seg, og når hun er i Norge bor hun sammen med Bendtner i et stort hus på Jakobsli i Trondheim.

– Jeg synes egentlig det huset er for stort. Det er mye å støvsuge, og vi har jo ikke syv barn. Hva skal man da med syv barnerom? Jeg kunne tenkt meg noe mindre, sier Roepstorff og ler.

Forsvarte Bendtner etter taxibråket

Det har stormet rundt Bendtner den siste måneden etter han i september ble siktet for vold mot en taxisjåfør i København. Roepstorff var med da hendelsen skjedde, og syntes tiden etterpå var vanskelig med så mye skriverier i mediene. Derfor valgte hun ta grep for å støtte kjæresten.

Nå er både Bendtner og taxisjåføren tiltalt, og begge hevder uskyld. Rettssaken er berammet til 2. november.

Kort tid etter saken ble kjent la Roepstorff ut et innlegg på sin Instagram-konto hvor hun hevdet hva som hadde skjedd og ga sin fulle støtte til Bendtner.

– Hvorfor valgte du å legge ut det innlegget?

– Den dagen ble det skrevet mye dritt. Og jeg visste han ikke kunne gjøre noe med det. Ingen kunne det. Men det er aldri noen som stiller opp for ham. De bryter ham heller bare ned. Og jeg visste jo hva som hadde skjedd, så jeg følte jeg var den eneste som var i posisjon til å si noe. Jeg visste det ikke ville endre hvilke meninger folk allerede har, men jeg kunne ikke bare sitte der. Jeg måtte gjøre noe, og fortelle hva som skjedde. Jeg visste det kunne skape problemer, men for meg var det viktig, sier Roepstorff.

I Instagram-innlegget hevder hun taxisjåføren kjørte feil flere ganger, at de til slutt gikk av uten å betale, at han så fulgte etter dem, slo Bendtner og at RBK-spissen til slutt handlet i selvforsvar for å beskytte seg selv og kjæresten.

– Hvordan er Nicklas Bendtner sammenlignet med hvordan han fremstilles i mediene?

– Jeg er jo forelsket i ham. Jeg synes bare det er latterlig det som blir skrevet om han til tider, og jeg blir skikkelig glad hver gang jeg leser noe positivt. Han er blitt et produkt for «clickbait», sier Roepstorff.

– Jeg har aldri møtt et så godt menneske, og noen som er så omtenksom som ham. Han tenker mye på andres behov. Ja, han har jo gjort en del ting i sitt liv som ikke er helt etter boken, men det har vi alle, legger hun til.

Byr på seg selv på sosiale medier

Roepstorff blir sett på som en såkalt influencer hjemme i Danmark. Hun legger hyppig ut bilder av seg selv og sitt liv, men spiller også mye på humor.

Det har hun også fått oppmerksomhet for her i Norge. Kanskje aller mest oppmerksomhet fikk hun da hun skulle selge tingene til kjæresten via sin Facebook-profil:

– Sannheten bak det der er at vi holdt på å flytte sammen, og han har altfor mye ting. Og jeg kommer fra en familie hvor uansett hvor mye penger du har, så har ting en verdi. Alt har en pris. Så hvis jeg skulle ha plass i det klesskapet, måtte jeg jo selge noen ting. Så det var det jeg tenkte jeg skulle gjøre, sier Roepstorff og ler.

– Jeg tenkte jeg måtte gjøre litt moro ut av det. Og jeg solgte alle tingene på en lørdag. Jeg har aldri vært så stresset i mitt liv. Alle skrev til meg på kryss og tvers, det var helt vilt. Men jeg gjorde det i Danmark, så jeg kunne bare selge ting der. Men han har fortsatt fryktelig mange ting, så det kan godt hende det kommer en auksjon igjen.

Roepstorff og Bendtner fikk også oppmerksomhet da hun la ut bilder av de to på badetur:

Livet i Trondheim

Nå begynner 26-åringen å bli vant til livet i Trondheim, og forteller at hun har blitt tatt veldig godt imot, selv om hun til tider føler seg som en «fanget prinsesse i et stort slott». I starten var hun mye alene, men det er bedre nå som hun har begynt å trene håndball med Sverresborg i 2. divisjon.

– Det kommer perioder hvor det blir vanskelig for meg å være med på alt, men når jeg er her vil jeg prioritere det hvis de vil ha meg. Jeg tror jeg fortsatt kan utvikle meg som spiller. Jeg er veldig glad jeg får være med, og hvis ikke jeg hadde hatt håndballen, hadde jeg manglet en stor del av personligheten min. Da hadde jeg følt meg litt «lost» her oppe.

– Men nå som man har FaceTime og sånt går det egentlig fint. Venninnene mine ringer meg hver dag, og vi har en Snapchat-gruppe med familien. På den måten er vi på en måte alltid sammen, sier Roepstorff.