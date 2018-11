DOPTATT: Sparta Sarpsborg-spiller Marcus Bryhnisveen ble doptestet under en treningskamp 21. august. Både a- og b-prøve var positive. Foto: Jon Anders Johansen

Ishockeyforbundets krav til klubbene etter to kjappe dopingsaker

Med to positive dopingsaker på en drøy måned, vurderer ishockeyforbundet å kreve at alle klubbene gjennomfører Antidoping Norges «Rent Idrettslag» for å få lisens.

21. september ble det kjent at Sparta Sarpsborg-spiller Marcus Bryhnisveen hadde avlagt positiv dopingtest.

Denne uken gjorde Comet-spiller Jaunius Jasinevicius fra Litauen det samme.

Begge sier det kommer fra kosttilskudd. Nå har ishockeyforbundet sendt et skriv til alle klubbene.

«Vi er kjent med at mange spillere benytter kosttilskudd i en eller annen form, men ikke alle kjenner til hvilken risiko man tar ved slik bruk», skriver forbundet signert generalsekretær Ottar Eide.

Alle sjekkes om kosttilskudd

Ishockeyforbundet er sertifisert som Rent Særforbund. Nå oppfordrer Eide klubbene til å følge etter.

– Det kan komme som en del av lisenskravet at alle klubbene må gjennomføre det, sier Eide til VG.

I tillegg må alle klubbene gå gjennom bruk av kosttilskudd.

– Vi må sikre oss selv. Klubbene må høre med en og en om de bruker kosttilskudd og hvor de kjøper det. Nå har vi hatt to episoder, vi kan ikke være påpasselige nok, sier Eide til VG.

– Forferdelig trist

Han understreker at landslaget har gjennomført kurs med leger og manager.

– Vi vil appellere til alle klubbene. Alle må være forsiktig. Å bruke ikke-sertifisert kosttilskudd er uheldig, sier Eide til VG.

Klubbleder Henning Svendsen i Sparta Sarpsborg bekreftet deres dopingsak i september.

– Vi synes dette er en forferdelig trist sak for både klubben, Marcus selv og hele Idretts-Norge, sa Svendsen til VG da.

Generalsekretæren ønsker en kjapp tilbakemelding fra alle klubbene om hvordan de har tatt opp denne problemstillingen med støtteapparat og spillergruppe.

Comet leder 1. divisjon.

Sparta Sarpsborg er nummer fem i Get-ligaen.