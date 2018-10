SÅÅÅÅ NÆR: Lionel og Gøran Antonsen ledet på oppløpet, men svenske Cruzado Dela Noche lurte seg foran på målstreken.

Her taper norske Lionel to mill. på målfoto

SPORT 2018-10-13T21:03:12Z

Ta en titt på dette målfotoet. Så nær var den norske hesten Lionel og kusk Gøran Antonsen å vinne det uoffisielle VM-løpet i New York lørdag - og innkassere drøyt fire mill. kroner.

Publisert: 13.10.18 23:03

Svenske Cruzado Dela Noche fikk såvidt kastet mulen foran i mål - men Gøran Antonsen og de andre bak Lionel kan trøste seg med vel to millioner kroner for 2. plass.

Det var et utrolig spennende oppløp der Lionel en stund så ut til å gå seirende ut, men der Cruzado Dela Noche kom ekstremt sterkt på slutten. Lionel var bare et sjettevalg.

Kusk og eier Gøran Antonsen kan notere i alt 15,5 millioner kroner innkjørt med Lionel nå.

– Ergerlig ja, men samtidig en enorm opplevelse, sier Gøran Antonsen til Equus.

– Jeg jobbet og jobbet, Lionel strakk ut alt han kunne, men svensken tok oss.

Distansen lørdag var 2011 meter, og Lionels tid var 1,12,0.

Det var tilløp til dramatikk i forkant av da veterinæren ville stryke Lionel fra løpet, fordi han blødde litt i et sår på et bein. Til slutt friga de amerikanske veterinærene hingsten og et par timer seinere sto Lionel igjen som toer.

– Det handler ikke om en skade, det var et skrubbsår og intet annet, sier Gøran Antonsen til Equus.

Tidligere i år opplevde de to en nedtur i Prix d’Amerique, som av de fleste regnes som verdens hardeste travløp, da Lionel galopperte. I 2017 ble Lionel nummer tre i Prix d’Amerique, så det er sånn sett ingen overraskelse at han holder følge med de beste i verden.

Lionel er «made in Norway» i Østfold, og Gøran Antonsen gjorde en heroisk innsats i sulkyen. Til slutt glapp likevel gullet.

Prix d’Amerique-vinnerne Readly Express og Bold Eagle deltok ikke i lørdagens løp.

I 2015 vant norske Papagayo E. det uoffisielle VM på Yonkers-banen i New York.