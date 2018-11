Carlsen og Caruana forstyrret: – Vi hørte stemmer

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) så på hverandre og tittet irritert rundt seg. Plutselig kom det lyd fra høyttalerne i spillelokalet.

– Vi hørte stemmer, forklarte verdensmesteren etterpå.

– Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt.

Nana Alexandria, en av de to dommerne i VM-matchen, sier til VG:

– Dette er selvfølgelig ikke heldig. Vi kommer til å granske dette og forsikre oss om at det ikke kommer til å skje igjen.

– Det varte ikke så lenge, men det forstyrret selvfølgelig spillerne. Heldigvis var de ikke i tidstrøbbel.

Alexandria sier at hun aldri har opplevd noe lignende. Hun har vært i sjakksporten siden midt på 1960-tallet og er selv tidligere verdensmester.

VG har hørt gjennom opptaket og klarer ikke å høre hvilket språk som blir brukt eller hva de sier. Det gjorde heller ikke spillerne eller dommerne.

– Vi hørte et eller annet. Jeg vet ikke hvor det kom fra. Jeg tror ikke det kom fra publikum, sa Caruana på pressekonferansen.

Spillerne ble spurt om det kunne komme fra Judit Polgar, kommentatoren under VM, men de benektet dette. Hun vurderer partiene fortløpende, på samme måte som ekspertene hos NRK og VG.

– Det varte ikke lenge. Dette er vel ikke noe vi skal ta opp offentlig, men jeg er sikker på at arrangøren er klar over det og vil fikse det, sier Magnus Carlsen .

Forstyrrelsen kom på et viktig tidspunkt i partiet. Det var Caruana som skulle gjøre trekk, og det var en mulighet for at han kunne skaffe seg en skikkelig fordel. Hans trekk ble bonde til h3 var ikke optimalt.

Ingen av de to antydet på pressekonferansen at forstyrrelsen hadde gått ut over spillet deres.

Også det åttende partiet endte med remis. Dermed gjenstår fire partier og det står 4–4 i kampen om VM-tittelen.