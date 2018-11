WADA-TOPPER: Craig Reedie (nærmest) er topp i WADA. Forholdet til den norske visepresidenten Linda Hofstad Helleland (bak) er ikke det beste. Foto: Erlend Daae

Mener at russerne ikke har innrømmet skyld, at de har løyet og ødelagt beviser

LONDON (VG) En tidligere sjefetterforsker i WADA går nå knallhardt ut mot at Russland skal inn i det gode antidopingselskap igjen.

Jack Robertson kommer med sine anklager i forbindelse med at det internasjonale antidopingbyrået har møte i Baku i disse dager.

Han beskylder sin gamle arbeidsgiver for å ha en «feig» holdning til Russland og «forråde» rene idrettsutøvere.

Mannen som var WADAs sjefetterforsker fram til januar 2016, skriver i en kronikk, gjengitt blant annet hos ITV , at beslutning i september om at Russland skal få tilbake sine rettigheter har «besudlet WADAs rykte for alltid».

Robertson har også tidligere kommet med sterk kritikk mot sin gamle arbeidsgiver i Russland-saken. Nå skriver han:

– Hva har Russland gjort for å fortjene en slik ettergivenhet? De har aldri innrømmet skyld, aldri bedt om unnskyldning, løyet, holdt tilbake og ødelagt bevis, truet varslere, kommet med motanklager, ikke vært samarbeidsvillige når det gjelder testing av utøvere, hacket seg inn i WADAs databaser og avslørt sensitive utøverdata - og fortsatt å dope sine idrettsutøvere.

Dette avsnittet oppsummerer hans kronikk. Den kommer altså samtidig som WADA-styret torsdag skal briefes om hva som skjer rundt Russlands gjeninnsettelse i antidopingarbeidet. Blant annet skal Moskva gi full eksperttilgang til det mye omtalte antidopinglaboratoriet innen 31. desember 2018.

Opprinnelig var det en klar forutsetning at Russland skulle innrømme statlig organisert doping for at de skulle kunne komme tilbake i det gode selskap. Men WADA-toppen Craig Reedie og hans nærmeste forandret på denne betingelsen i sommer.

Den norske visepresidenten Linda Hofstad Helleland kom i mindretall på styremøtet i september. Robertson, som blant annet bidro til avsløringen av Lance Armstrong i sin forrige jobb i det amerikanske narkotikapolitiet, mener at WADA ikke har gjort nok mot den russiske dopingen, som er bekreftet i flere rapporter.

– WADA-president Craig Reedie var hele tiden motvillig i etterforskningen, skriver Robertson - og viser spesielt til en epost som Reedie sendte til det russiske sportsministeriet.

– Det er som om en politisjef skulle sendte en privat melding til noen som blir etterforsket og fortelle dem at han beklager og at de ikke skal bekymre seg.

– Det ville aldri bli akseptert utenfor den ynkelige antidopingverdenen, skriver den tidligere WADA-sjefen.

Innlegget kommer samtidig som WADA frikjenner seg selv i en undersøkelse om påstått mobbing av Beckie Scott i forbindelse med WADA-møtet i september. Likevel skal det undersøkes nærmere om den tidligere langrennsløperen ble utsatt for stygg behandling. Alle WADAs styremedlemmer - det vil også Linda Hofstad Helleland - skal intervjues om hvordan de oppfattet det som skjedde på Seychellene, skriver insidethegames.biz.

Beckie Scott anklaget WADA-representanter for å behandle henne «respektløst» og utsete henne for «upassende kommentarer».