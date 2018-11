SKRIVER E-SPORT-HISTORIE: Det norske FIFA-landslaget er klare for sin første landskamp noensinne. Foto: NFF

Historisk e-sportskamp for Norges FIFA-landslag

2018-11-21

Det norske e-sportslandslaget i FIFA har fått sin første motstander noensinne. 18. desember er det duket for ilddåp mot fotballgiganten Frankrike.

Det bekrefter NFFs administrative leder for e-sport, Mats Theie Bretvik, overfor VG.

– Dette er ekstremt stort, og det er kult at det er mot en så stor fotballnasjon som Frankrike. De har også etablert seg i e-sport hva gjelder FIFA, og har ganske mange store stjerner allerede.

Den nyoppstartede satsingen håper nå på å bygge videre på suksessen landslaget leder. Lars Lagerbäcks menn sikret gruppeseier i Nations League etter seieren over Kypros , og er inne i sitt beste landslagsår siden 1929 .

Det er en tøff oppgave som venter det norske FIFA-landslaget i det som blir deres første landskamp noensinne.

– Frankrike er uten tvil favoritter, understreker Bretvik.

Fire landslagsspillere på plass

Kampen spilles 18. desember i den franske hovedstaden Paris. Den skal spilles på det franske fotballforbundets hovedkontor hvor det er plass til ca. 200 tilskuere.

Mens dette blir Norges første kamp noensinne, blir det Frankrikes tredje. De har allerede møtt andre store fotballnasjoner i Nederland og Belgia. Begge kampene endte med fransk seier.

Oppgjøret mot «Les Bleus» vil spilles over fire enkeltkamper med fire individuelle spillere, i tillegg til en to mot tokamp, alt på PlayStation 4. YouTube-stjernen Marius Hjerpseth skal lede laget som trener.

– De spillerne vi har tatt ut nå må bevise at de kan forsvare en plass på laget, sier landslagstreneren. Han har tidligere gitt sine råd til VG-seerne om hvordan man kommer med på landslaget:

Den ferske norgesmesteren Anders Rasmussen skal sammen med Arkan Resul, Sondre Voktor og Magnus Myrhaug Kristiansen kjempe om Norges første FIFA-seier på landslagsnivå.

Kampen mot Frankrike er en privatlandskamp, men en som gir landslaget verdifull trening og erfaring i jakten på e-Europs og e-World Cup, e-sportens svar på fotball-EM og VM.

Der spiller de aller beste, og scoringer som dette – selv om VGs journalist er et stykk unna det nivået – er ikke noe ukjent syn:

De norske gutta skal spille med Norge, mens franskmennene skal bruke Frankrike. I utgangspunktet urettferdige lag, men det er en liten tvist her:

– Vi stiller inn slik at begge stiller med lag som er rangert til 85. Det vil si at ingenting skiller spillerne bortsett fra høyden de har. Så, en duell mellom Ngolo Kanté (rangert til 89 i FIFA 19 og Sander Berge (rangert til 75 i FIFA) kan bli fordelaktig for Norge. De blir like gode på alt, men Berge er høyere, og vinner trolig derfor duellene der, sier Bretvik.

– Det hadde blitt urettferdige lag hvis ikke, understreker han.

– Ingen lek

Bretvik er klar på at dette er et stort steg i riktig retning for norsk e-sport.

– Det er ikke lenger bare snakk, og vi viser at vi mener alvor. E-sport på toppnivå er ingen lek. Det krever øvelse, konsentrasjon og mental styrke, og det er veldig gøy at vi nå, sammen med vår partner Santander, klarer å sette Norge på e-sportskartet. I hvert fall innenfor FIFA, sier han.

– Dette betyr mye for Norge og norsk e-sport.